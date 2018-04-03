Главный тренер «Урала», в свое время поработавший во многих ведущих клубах и сборной России, прокомментировал самые актуальные события РФПЛ.

«В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЛУЧШЕЕ В РОССИИ ПОЛЕ»

- В минувшем туре «Урал» матчем против «Рубина» открыл обновленную к чемпионату миру «Екатеринбург Арену». Ажиотаж давил?

- Была закрепощенность в первом тайме из-за нового стадиона. После перерыва чувствовали себя уже увереннее. Мы много атаковали, не забили пенальти, потом сравняли счет, в концовке еще имели моменты... Вполне могли и три очка заработать.

- Был после игры разговор с Николаем Димитровым, который не реализовал 11-метровый?

- В «Рубине» есть Ивелин Попов, он по сборной Болгарии знал, как Димитров бьет пенальти. И дал подсказку вратарю казанцев. Так что Николай не виноват. Нечего было нам обсуждать.

- Как вам 18 тысяч на трибунах?

- Замечательно. Мне кажется, у нас сейчас лучшее поле во всей России. Учитывая климат, стадион в Екатеринбурге идеален. И поддержка сумасшедшая. Приятно играть.

«СЕМИН БОЛЬШЕ ОСЕЧЕК НЕ ДОПУСТИТ»

- «Урал» застрял в середине турнирной таблицы. А что думаете о сенсационном поражении лидера премьер-лиги «Локомотива» в Москве от «Амкара»?

- В первом круге «Амкар» также обыграл их в Москве. Причина поражения в том, что почти вся команда у Юрия Семина - сборники. Пермяки просто грамотно воспользовались усталостью лидеров «Локо» после матчей национальных команд.

- Вы давно знаете Семина. Он может растерять в концовке такое большое преимущество? Ведь было только что «+8»…

- Уверен, Юрий Палыч больше таких осечек команды не допустит. У «Локомотива» сплоченный коллектив, прекрасные исполнители. Пауз на матчи сборных уже не будет, в еврокубках москвичи не выступают, так что будет время для полноценного восстановления.

Даже «Спартак», хоть и выиграл, тяжеловато смотрелся против «Тосно». Много было потерь, ошибок… Такой вот тур получился специфический. С другой стороны – «Бавария» после перерыва на игры сборной забивает шесть голов «Боруссии». Это называется класс.

- «Локомотиву» нужно опасаться только «Спартака»?

- ЦСКА и «Зенит» я бы тоже не сбрасывал со счетов. Руководство питерцев пообещало разорвать в концовке всех. Вот победили в гостях «Уфу» 2:1. И отступать далее не будут.

Мне жаль «Краснодар», что они не выдержали гонки, растеряли очки на ровном месте. Остальные три команды попытаются достать «Локомотив». Но, считаю, никому его опередить не удастся. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разыграют две путевки в Лигу чемпионов.

«КРАСНОДАРЦАМ НЕ ХВАТАЛО ПОБЕДНОГО ДУХА»

- Удивились отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара»?

- Меня очень удивила эта отставка. Но это решение руководства клуба, смысла нет никакого это обсуждать.

Если говорить о причинах неудач «Краснодара», то здесь, наверное, сказывается неопытность. Допустим ЦСКА, несмотря на тяжелые времена, как и раньше, умеет вырывать победы. А у «Краснодара» духа победителя нет, а без соответствующей ауры добротный подбор исполнителей ничего не дает.

Вот в «Спартаке» этот самый дух победителя имеется. Я когда-то работал там: когда заезжаешь в Тарасовку, ни о чем, кроме футбола ты не думаешь. Поэтому в любом состоянии команда выходила и билась за победу.

Даже «Зенит» таким похвастать не может.

- Почему у Валерия Карпина пока не получается в «Ростове»? Ни одной победы после назначения.

- Сложно сказать, он только принял команду. Потом, одно дело тренировать команду-лидера, другой - «Ростов», при всем уважении. У Валеры непростая задача, собрать команду, выстроить игру. Что самое интересное, ростовчане показывают в принципе неплохой футбол. В матче с ЦСКА они не уступали по игре.

«ПОПРОБОВАЛ БЫ В СБОРНОЙ ЕМЕЛЬЯНОВА»

- Какие впечатления остались после матчей сборной России?

- Что сказать – уровень бразильцев и французов на голову выше, чем у нас, хотя в некоторых моментах мы смотрелись неплохо, с учетом потерь в обороне.

Даже с Бразилией первый тайм был хороший, потом мы уже просели и запустили три мяча в свои ворота.

C вратарской позицией и атакой – проблем нет. А оборона… Я бы попробовал сыграть не в три защитника, а в два. Крайние игроки у нас не всегда выполняли функцию латералей, тройка смещалась в зону мяча, а фланг пустовал. Поэтому лучше сыграть в два центральных. И фланговых больше в атаку направить.

- Кому играть в центре защиты?

- Есть «нераскрученные» пока ребята, на которых стоит обратить внимание Станиславу Черчесову. Тот же Роман Емельянов у меня в «Урале». Он хотя и хавбек, но я его наигрываю в центре защиты. И Роман неплохо смотрится в единоборствах, позиционно хорошо играет, наверху выигрывает борьбу. Так что, повторюсь, Черчесову имеет смысл присмотреться. Нельзя ограничивать выбор только теми, кто у же в сборной. Ситуация-то авральная. Выбыли два основных защитника.

- Имеет смысл натурализовать для нападения сборной бразильца Ари из «Локо»?

- Есть уровень чемпионата, а есть уровень сборной. Как Ари себя проявит в национальной команде – большой вопрос. Пока у нас есть Федор Смолов, Артем Дзюба… Последний, кстати, точно не слабее Антона Заболотного, которого вызывает Черчесов. Скажу больше: Артем – более квалифицированный футболист.