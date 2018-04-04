Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поблагодарил футболистов московского клуба за победу над «Крыльями Советов» (3:1) в полуфинале Кубка России.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно».

– Пропущенный гол на последней минуте испортил впечатление?

– Нет. Хочу начать с того, что «Спартак» хорошо настроился. Это имеет большое значение в кубковых играх. Все решает одна игра и надо показывать характер. «Спартак» хорошо настроился, имел громадное преимущество и много мячей не забил. Сыграли хорошо.

Не хочу обидеть «Крылья», но мастерства у спартаковцев намного больше. Я перед матчем предполагал, что если «Спартак» настроится – «Крыльям» ловить нечего. Так и получилось, значит «Спартак» серьезно нацелен на победу в Кубке России.

Я бы и посоветовал хорошо отдохнуть, забыть «Крылья» и думать не о полуфинале с «Тосно», а о ближайшем матче с «Анжи». Через четыре дня ждет серьезная игра. Хочу заявить, что если «Спартак» выиграет два матча на выезде – у «Анжи» и «Урала», он станет чемпионом. И еще выиграет Кубок. Это будет шикарно и это реальные вещи. Победа в Суперкубке уже есть.

– Насколько высокого вы оценили бы шансы «Спартака» на победу в Кубке России?

– У него нет конкурентов. Если «Спартак» так же настроится на «Тосно», соперникам нечего ловить. В другой паре играю «Шинник» и «Авангард». Неужели надо расшифровывать? Это самый слабый состав полуфинала Кубка России за всю историю – три команды первой лиге. Тем легче давать прогноз.

– Вы сказали про важность матча с «Анжи». Стоило ли тогда выставлять всю основу с «Крыльями»?

– Обязательно. Если кто-то думает по-другому, в футболе он не соображает. Если «Спартак» чего-то хочет добиться, не может быть никаких послаблений. Последний раз Кубок России «Спартак» выиграл 15 лет назад. К любому турниру надо подходить во всеоружии или не играть вовсе.

– Хотелось бы услышать от вас что-то о персоналиях. Игра какого футболиста вас впечатлила?

– Все выглядели прилично. Если настаиваете, Зе Луиш. Можно ответить его старание, работу и все, что он сделал. Я видел по его лицу, что он потрудился на славу. Много отработал и в физическом плане выглядел он прилично. Принес большую пользу. Все-таки место центрального нападающего – тяжелое. Тебя бьют больше всех. Весь огонь на себя сегодня взял Зе Луиш. Своим поведением он дает пример остальным.

– А Лоренсо Мельгарехо, который сыграл на месте левого защитника?

– Он меня удивил. Я все вспоминал, играл ли он на этой позиции в «Кубани». Да, дело было. Очень профессионально провел матч. Правильно выбирал позицию. Ничего с его фланга не пришло. Он вовремя атаки прерывал, где надо подключался в атаку. «Крылья» не такой эталон, чтобы делать выводы, но в футбольном плане Мельгарехо выглядел прилично.