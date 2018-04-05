И уже на следующей неделе вернется в общую группу футболистов «Баварии». А значит, наверняка приедет на ЧМ-2018 в Россию.

Нойер вернулся в ворота

Чемпион мира-2014 Мануэль Нойер впервые с сентября 2017 года приступил к тренировкам с мячом. Об этом стало известно из твиттера мюнхерской «Баварии», опубликовавшей фотографии, на которых один из лучших вратарей мира, раздувая щеки, совершает несколько бросков в створе ворот. Помогали ему в этом нелегком деле специалист по реабилитации Томас Вильгельми и тренер вратарей Тони Тапалович.

Голкипер сборной Германии, пропустивший из-за перелома плюсневой кости уже семь месяцев, планомерно готовится к возвращению на футбольное поле и очень надеется поехать на чемпионат мира в Россию. После долгой и мучительной реабилитации, включившей даже терапию стволовыми клетками, две недели назад он рассказал о том, что «впервые готов к пробежке на 100%», после чего сделал два круга (по 20 минут) на тренировочной базе клуба на Зебенер Штрассе. Сначала пробежался в кроссовках и только потом опробовал бег в бутсах.

- Сейчас надо быть очень осторожным. Очень важно не навредить левой ноге, иначе это может серьезно отразиться на дальнейшей карьере, - рассказал Нойер в интервью клубному телеканалу.

На следующей неделе ожидается его возвращение в общую группу.

Сыграть за «Баварию» не хватит времени?

Понятно, что в данный момент игровые кондиции 32-летнего вратаря, мягко говоря, далеки от идеальных. Но до мирового первенства более двух месяцев, а в бундеслиге «Бавария» за шесть туров до конца сезона лидирует с 17-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Так что спортивного риска в возвращении вратаря в строй, в общем, нет. Хотя сам Нойер не торопится форсировать восстановление, как бы ему ни хотелось вновь почувствовать вкус игры.

- Жаль, что не смогу сыграть за «Баварию» в этом сезоне. Это реалистично, но времени слишком мало. Когда вы травмированы, на протяжении долгого времени приходится наблюдать за игрой со стороны. Но это не для меня, я предпочитаю всегда выходить на поле и играть воротах, - отметил голкипер.

Главную задачу Нойер видит в том, чтобы набрать физические кондиции, вернуться в сборную Германии и начать подготовку к мундиалю. В его отсутствие «бундесманшафт» провела в 2018 году два матча – против Испании (1:1) и Бразилии (0:1) и ни разу не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Главный тренер немцев Йоахим Лев, внимательно следящий за восстановлением Нойера, утверждает, что оно идет «абсолютно по графику».

Успеть сыграть в бундеслиге

Ожидается, что Нойер будет постепенно увеличивать нагрузку.

- Теперь нам надо разумно увеличивать нагрузку, а не разом с нуля до 100, - подчеркнул главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес, после чего признался, что какого-то особого плана восстановления вратаря нет, поскольку тренерский штаб с такими тяжелыми травмами ранее не сталкивался.

В отсутствие Нойера первым номером «Баварии» стал его сменщик Свен Ульрайх, продемонстрировавший за это время очень высокий уровень футбола. Не без помощи 29-летнего вратаря мюнхенский клуб практически гарантировал себе чемпионский титул (в субботу он скорее всего будет оформлен в Аугсбурге) и выход в полуфинал Лиги чемпионов. Также «Бавария» продолжает борьбу и в Кубке Германии. Так что по возвращении Нойеру придется еще выиграть конкуренцию у разыгравшегося партнера, а сделать это, видимо, будет непросто.

Как отметил экс-главный тренер сборной Германии Берти Фогтс, Нойеру для достойного возвращения в национальную команду на ЧМ-2018 требуется сыграть в бундеслиге хотя бы пару матчей. В противном случае, ему будет сложно набрать игровые кондиции.