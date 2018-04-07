НАСЛЕДИЕ МАНЧИНИ

То, что Роберто Манчини исполнил во флеш-интервью, а потом и на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» может удивить и возмутить кого угодно, но только не поклонников Серии А. Фанаты миланского «Интера» благодарны этому тренеру за чемпионства и кубки, но вряд ли когда-нибудь захотят его возвращения. Он дважды уходил из клуба, оставляя за собой шлейф громких скандалов.

Манчини ругался с игроками, перманентно атаковал через прессу руководство, которое по его мнению покупало не тех футболистов (ничего не напоминает?), и всегда добивался комфортной неустойки.

В 2008-м после первого ухода из «Интера» поползли слухи, что команда сдавала матчи непосредственно с подачи Роберто, а сам он имеет чуть ли не прямые связи с мафией. Из той ситуации Манчини вышел с максимальным профитом – он спровоцировал мощный конфликт, публично пригрозив судом владельцу «Интера» Массимо Моратти, а затем еще и срубил 16 миллионов евро компенсации в процессе его «мирного» урегулирования. Этот случай наглядно демонстрирует возможности Манчини, как искусного манипулятора.

Если в чем-то Роберто и преуспел после чемпионства в Англии с «Сити», так это в эффективном выколачивании денег даже из самых скупых хозяев. Индонезийский миллиардер Эрик Тохир, не так давно владевший 70% акций «Интера», до сих пор икает от одного лишь упоминания фамилии итальянца, который умудрился за полтора года выкачать из него почти 100 миллионов евро на трансферы.

Когда команду тренировал Вальтер Мадзарри, Тохир практически не тратил деньги на покупку футболистов, но именно в тот период «Интер» оформил лучшую сделку за последние десять лет, взяв 20-летнего Мауро Икарди из «Сампдории» за смешные 10 миллионов евро.

Манчини же за бешеные деньги привозили Джердана Шакири, Лукаса Подольского, Жоффре Кондогбиа, Джейсона Мурильо, Алекса Теллеса, Стевана Йоветича, Адема Льяича, Фелипе Мело и т.д. Чтобы оценить эффективность вложений, достаточно сказать, что с этими игроками в Серии А «Интер» не смог подняться выше четвертого места, а сейчас никто из них за команду не выступает.

Это к вопросу о том, что ждет «Зенит» после ухода Роберто. Впрочем, питерские болельщики наверняка будут рады, когда многочисленные аргентинцы в один момент прыгнут в свои «Ламбы» и «Астоны» и укатят куда-нибудь подальше, забрав при этом с собой Антона Заболотного.

БЕЗЛИКИЙ «ЗЕНИТ»

Сегодня Манчини в очередной раз заявил, что у «Зенита» большие проблемы в атаке – нападающие не забивал целый век. Но кроме него самого обвинить в этом просто некого. И дело даже не в слабой организации атакующих действий (хотя и это одна из причин), а в том, что Роберто превратил самый могущественный клуб РФПЛ в провинциальную команду, в которой преимущественно собраны не самые выдающиеся футболисты, разбавленные парочкой недозвезд, вроде Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони.

Проблема в том, что приходя в новую организацию Манчини не хочет разбираться с возможностями игроков, которые были собраны в команде до него. Итальянцу всегда нужны трансферы, он не ищет скрытые резервы, не анализирует работу предшественников, не стремится найти контакт с многолетними лидерами клуба.

Он легко отказался от Жулиано и Роберта Мака, не смог вписать в игру Олега Шатова и Артема Дзюбу, а еще отказался вникать в способности Кристиана Нобоа, без сомнений разменяв его на Магомеда Оздоева. Теперь в атаке «Зенита» играет Заболотный, а на замену в качестве усиления выходит Андрей Панюков. Кажется, более абсурдной ситуации в клубе с бюджетом более 200 миллионов долларов представить невозможно.

Впрочем, в этом и есть тактика Манчини. Когда ситуация начинает складываться не в пользу итальянца, он моментально превращает жизнь своего клуба в тотальный трэш. Роберто истерит на пресс-конференциях, обвиняя всех вокруг, но тонко обеляет себя точечным вкраплением фраз вроде тех, что он произнес сегодня: «моя вина в том, что так играют форварды. Возможно, я плохо тренирую игроков». Хотя за десять секунд до этого прямым текстом сказал, что разочарован футболистами линии атаки.

После работы в Англии Манчини всегда приходит в новые команды, подчеркивая, что он не тренер, а менеджер. Но когда ситуация складывается не в его пользу, итальянец делает все, чтобы понести ответственность исключительно как тренер. Роберто говорит, что Ригони и Дриусси не показывают своих возможностей, но делает вид, что не он просил купить их.

А еще итальянец сказал, что с такой игрой «Зениту» будет тяжело бороться за Лигу чемпионов. Манчини прекрасно знает, чем все закончится, и не собирается биться за спортивный результат. Он по традиции будет выстраивать ситуацию так, чтобы получить максимальную неустойку, хоть и заявил, что деньги «Газпрома» ему не нужны. И то, что «Зенит» будет завершать чемпионат в режиме автопилота кажется очевидным уже сейчас.