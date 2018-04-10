Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 25-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных девушек с матчей 25-го тура чемпионата России.
"Советский спорт" собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных девушек с матчей 25-го тура чемпионата России.
«СКА-Хабаровск» - «Амкар» - 0:2
⚽️ Уже в эту субботу (07.04) на стадионе им. Ленина СКА-Хабаровск будет принимать на своём поле «Амкар»🏟 И наконец-то мы выходим на поле, так что в перерыве будем делать красиво🤗 • Приходи поддержать свой город💪🏻 • Всё ещё верим в команду❤️💙 • #goodgirlskhv #oneofgoodgirls #gg #cheerleading #cheerleader #группаподдержки #чирлидинг #группаподдержкискахабаровск #скахабаровск #ска #скаамкар #рфпл #футбол #хабаровск #khv #khv27 #khv_sport #naberegukhv #football #rfpl #khabarovsk
«Рубин» - «Ахмат» - 3:2
«Зенит» - «Краснодар» - 1:2
Недавно ходила на матч своих любимых команд @zenit_spb 🦁💙 и @fckrasnodar 🐗💚. Спасибо за голы @erokhin___alexander , @o_shatov и @vikclaesson 💪🏼 Обидно конечно, что пропустили на 88й минуте, но это футбол 🤷🏻♀️ @o_shatov ты красавчик, в тебя все верят 🙏🏻 Идём дальше 🚀 #зениткраснодар #чемпионатроссии #рфпл #санктпетербург #краснодар #зенит #фккраснодар #футбол #zenit #saintpetersburg #russia #football
«Арсенал» - «Уфа» - 2:1
«Тосно» - «Урал» - 2:2
Мы знаем, как вы любите фотографии наших девушек группы поддержки 👯 . Любуйтесь на зажигалочку @nastiaain 😼 . Вчера мы поддерживали на стадионе Петровский @fctosno ⚽️ следующая игра у ребят уже 13 апреля в городе Грозный 🔜 против @fc_akhmat_team 💪🏽 #energycheerleadingteam #тосноурал #фктосно #вместемытосно #черлидингспб #группаподдержки #cheerleaders
«Локомотив» - «Ростов» - 1:0
Я так соскучилась по футболу. Работа над дипломом вывела меня из нормальной жизни, поэтому все вечера мои проводились дома с компьютером😒 ⠀ Наверное, тут стоит сказать больше об игре, нежели о том, что я ненавижу диплом, институт и все вокруг 😂😂 ⠀ Игра была хорошей, но как мне показалось, ребята были не собранны, но главное ведь результат 🤩 И я им довольна 😎
«Анжи» - «Спартак» - 1:4
ЦСКА – «Динамо» - 1:2