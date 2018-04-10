"Советский спорт" собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных девушек с матчей 25-го тура чемпионата России.

«СКА-Хабаровск» - «Амкар» - 0:2

 

⚽️ Уже в эту субботу (07.04) на стадионе им. Ленина СКА-Хабаровск будет принимать на своём поле «Амкар»🏟 И наконец-то мы выходим на поле, так что в перерыве будем делать красиво🤗 • Приходи поддержать свой город💪🏻 • Всё ещё верим в команду❤️💙 • #goodgirlskhv #oneofgoodgirls #gg #cheerleading #cheerleader #группаподдержки #чирлидинг #группаподдержкискахабаровск #скахабаровск #ска #скаамкар #рфпл #футбол #хабаровск #khv #khv27 #khv_sport #naberegukhv #football #rfpl #khabarovsk

Публикация от IRINA (@zzeefir)

«Рубин» - «Ахмат» - 3:2

«Зенит» - «Краснодар» - 1:2

 

не футбольный не фанат 😌⚽️

Публикация от ♥️ Ｄ Ａ Ｒ Ｙ Ａ ♥️ (@miss.darie.rogozhnikova)

«Арсенал» - «Уфа» - 2:1

 

Сезон открыт #тульскийарсенал

Публикация от Маргарита (@margopretty)

«Тосно» - «Урал» - 2:2

«Локомотив» - «Ростов» - 1:0

 

Footbal time⚽️

Публикация от ! 💎Elina Sogoyan💎 (@sogoyasha)

«Анжи» - «Спартак» - 1:4

ЦСКА – «Динамо» - 1:2

 

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