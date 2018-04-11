Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о предстоящей ответной встрече с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.

«КОНФЛИКТ С МУСОЙ УРЕГУЛИРОВАН»

– Какой матч Лиги чемпионов вчера смотрели?

– Сначала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» до счета 1:1, затем там напряжение спало. Досматривал уже встречу «Ромы» и «Барселоны», где напряжение наоборот возросло.

– О напряжении. Урегулирован ли конфликт с Ахмедом Мусой?

– Да. Ситуация никак не скажется на его перспективах в ЦСКА, потому что футбол – это эмоции. Мы с Мусой нормально пообщались, я не буду из-за каких-то своих амбиций не давать ему играть. Если он готов, то сыграет.

– Не был ли он оштрафован?

– Нет, а почему? Тогда и меня надо было оштрафовать. Иногда надо выговориться, чтобы с чистого листа пойти дальше. Никаких обид нет, это выплеск эмоций. Муса готовится вместе со всеми, все нормально.

– Как себя чувствует Георгий Щенников? Он был заменен в матче с «Динамо».

– Мы его состояние еще оценим.

– Какова вероятность увидеть на поле Федора Чалова?

– Надо пообщаться с врачами по поводу всех футболистов. Тот факт, что он забил «Динамо», конечно повышает его шансы сыграть с «Арсеналом».

– Что с Марио Фернандесом? Сможет ли он сыграть?

– Он тренируется в общей группе, но тренировкам это назвать сложно, мы только и делаем, что восстанавливаемся. Пока нет полной уверенности, что он здоров. С «Арсеналом» его, скорее всего, не увидим.

– Готовы ли сыграть Александр Головин и Василий Березуцкий? Первый вышел на замену, второй вообще нет.

– Они готовы, без всяких ограничений. Не жалею ли я о том, что не выпустил их с первых минут? Это неуместно. Ты принимаешь какие-то решения до игры, а после – бесполезно о них сожалеть.

Вспоминая матч «Ромы» и «Барселоны», можно прекрасно выглядеть в чемпионате, но к отдельно взятому матчу можешь быть не в очень хорошей форме. Где-то нам надо было рисковать, в РФПЛ или Лиге Европы, и без этого абсолютно никак.

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ОТКРЫВАНИЯМ РЭМЗИ»

– Генрих Мхитарян получил травму и не сыграет. Это облегчает задачу ЦСКА?

– У «Арсенала» широкая скамейка, вместо Мхитаряна в любом случае будет играть качественный футболист. В равной степени его заменить сложно, но от этого нам никак не легче. Фавориты турнира? «Атлетико» и «Арсенал».

– Что необходимо сделать, чтобы это чудо свершилось?

– Без веры невозможно ничего. Надо выходить с верой, что мы можем изменить ситуацию. Определенные вещи в игре нам придется изменить, но это не значит, что мы обязательно сыграем лучше или хуже «Арсенала». У меня есть определенный план, но мы не до конца восстановились, и еще нужно поговорить с врачами. От этого будет зависеть, как мы сыграем.

– Как сдержать постоянно открывающихся футболистов «Арсенала»? Например Арона Рэмзи, забившего два гола в первом матче (4:1).

– «Арсенал» разнообразно атакует, кто-то завершает, кто-то обыгрывает один в один, кто-то создает. Нам важно действовать вместе. Открывания Рэмзи, как и других, опасны, мы должны быть к этому готовы.

– «Арсенал» на выезде постоянно пропускает и вообще играет плохо. Об этом знаете?

– У «Арсенала» есть философия, от которой Арсен Венгер не отходит долгие годы. Команда всегда старается играть для болельщиков, и когда ты атакуешь большими силами, могут возникать проблемы в обороне. Мне кажется, в четверг они сыграют с уклоном в атаку.

АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ: ЧУДЕСА В ФУТБОЛЕ СЛУЧАЮТСЯ. «РОМА» ЭТО ДОКАЗАЛА

Защитник армейцев Алексей Березуцкий – о важности матча в Москве.

– У ЦСКА насыщенный отрезок, много игр. В какой форме находитесь?

– Мы к непростому календарю были готовы. Другой вопрос, что у нас небольшая обойма футболистов, но в ЦСКА так всегда было.

– «Арсенал» в первом матче больше атаковал не потому что хотел, а потому что ЦСКА ошибался. Что нужно поправить, чтобы не повторить игру в Лондоне?

– Обычно «Арсенал» прекрасно атакует. Если мы допускали ошибки, значит лондонцы нас вынуждали. А что поменять, тренер нам вечером расскажет.

– «Рома» находилась в той же ситуации, что и ЦСКА перед встречей с «Арсеналом». Дала ли их победа надежду, что и вы можете совершить невероятное?

– «Рома» сотворила чудо. Понятно, что шансов у нас немного повторить нечто подобное, но в футболе чудеса случаются.

– С «Динамо» команда сыграла в четыре защитника. Вероятен ли такой вариант против «Арсенала»?

– Частенько переходим на такую схему, если счет нас не устраивает. Опять-таки, если того потребует ситуация, можем и так сыграть.

– «Арсенал» считают одним из фаворитом ЛЕ. Это для вас преимущество?

– Их шанс сыграть в Лиге чемпионов – победить в Лиге Европы, поэтому мотивация у них запредельная. Как это может сыграть за нас, мне не понятно.