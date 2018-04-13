Восстание проигравших

Дух «Ромы» и «Ювентуса» долго еще будет вдохновлять команды всего мира с уверенностью в своих силах выходить на ответные кубковые матчи, вне зависимости от результата первой встречи. Об этом наверняка вспоминали и футболисты «Марселя», проигравшие в Лейпциге с минимальным счетом, поэтому с первых минут готовились броситься в атаку. Не смутил их даже мяч, пропущенный уже на второй минуте от Брумы.

Если к стартовому свистку французам надо было забивать два мяча, то после пропущенного задача усложнилась – забивать надо было уже как минимум трижды. И две ее трети бело-голубые решили уже к 9-й минуте – сначала Константинос Митроглу поймал за хвост удачу при подаче углового (после череды рикошетов мяч залетел в ворота от Штефана Ильзанкера), а затем Буна Сарр добил мяч в сетку после двух подряд героических сейвов Петера Гулачи.

2:1 к 9-й минуте! Такой скорострельности Лига Европы еще не знала! И без того бурлящий «Велодром» в экстазе погнал своих любимцев забивать еще и еще – три, пять, семь… Димитри Пайет исполнил было их мечты классическим для себя ударом в дальнюю «девятку» из-за пределов штрафной, но глазастый арбитр Бьорн Куйперс заметил, как мгновением ранее Митроглу обхватил за шею Штефана Ильзанкера, и взятие ворот отметил. Пайет даже не сразу понял, что произошло, и десяток секунд еще продолжал праздновать.

Mitroglou with an absolute idiotic foul robbing Payet of an insane strike #UEL #OMRBL pic.twitter.com/mfbDeEqeY8 — Jonah Takalua (@Destaquito2) 12 апреля 2018 г.

Уже до перерыва главный тренер провансальцев Руди Гарсия лишился Буну Сарра, причем в эпизоде, который этому никак не способствовал. Разворачиваясь с мячом, полузащитник неудачно махнул рукой, и плечо вылетело из сустава. Вместо него на поле вышел Адиль Рами.

«Марсель» - очень эмоциональная команда, подверженная психологическим спадам. Поэтому не стоит удивляться тому, что незасчитанный гол сбил хозяевам дыхалку. Они взяли паузу, но пылавшие жаром трибуны вернули французам необходимый энергетический заряд. Хозяева снова завелись и пробили Гулачи вновь – на сей раз Флорьян Товен воспользовался подачей Пайета со штрафного. И уже в первом тайме «Марсель» поставленную задачу выполнил.

Волшебство Пайета и «хоккейная» концовка

И после перерыва хозяева ходили с мячом по чужой штрафной, как по ковровой дорожке. Особенно хорош был Пайет, раздававший разрезающие передачи партнерам. Забил он и сам, классно уйдя от двоих защитников. В том эпизоде Гулачи был бессилен, но несмотря на целую пачку голов не заслужил критики в этом матче. Несколько раз он спасал команду в безнадежных ситуациях, но от партнеров поддержки практически не получил.

А до гола Пайета Митроглу упустил два убойных момента, за что французов наказал Жан-Кевин Огустен, которого на удар вывел скрытым пасом пяткой Наби Кейта. Благо, бесподобный Пайет чуть позже вновь все исправил.

Хазенхюттль уже к 66-й минуте использовал все замены, выпустив на поле Эмиля Форсберга, Юссуфа Поульсена и Бернардо. Оборона надежнее не стала, зато немцам удалось отодвинуть игру от своих ворот. Понимая, что ситуация усложняется, Гарсия даже провел агитационную работу с мальчиком, подающим мячи. Наверное, просил не очень торопиться его возвращать, когда атакуют «быки».

В концовке французам пришлось потерпеть и попотеть, чтобы не позволить перехватившему преимущество сопернику отыграться. Тем не менее, они регулярно устраивали опасные забеги в чужую штрафную и не давали защитникам расслабиться.

А на четвертой добавленной минуте Гулачи побежал в чужую штрафную на подачу углового и не успел вернуться в ворота. Защитник Хироки Сакаи по-хоккейному завершил ударом в пустые ворота быструю контратаку «Марселя» и поставил точку в матче – 5:2.

«РБ Лейпциг», таким образом, завершил дебютный сезон в еврокубках в четвертьфинале Лиги Европы. Неплохо для начала клуба, которому не исполнилось и десяти лет, не правда ли? А «Марсель» выходит в полуфинал и с нетерпением ждет жеребьевки, которая решит, кто станет последним препятствием провансальцев на пути в Лион.

МАРСЕЛЬ – РБ ЛЕЙПЦИГ – 5:2 (3:1)

«Марсель» (Франция): Пеле, Сакаи, Амави, Камара, Сансон, Луис Густаво, М. Лопес, Пайет (Агнисса, 83), Товен (Окампос, 63), Сарр (А. Рами, 28), Митроглу.

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Клостерман, И. Конате, Юпамекано (Бернардо, 66), Ильзанкер, Демме (Форсберг, 54), Кампль, Н. Кейта, Забитцер (Поульсен, 59), Брума, Огустен.

Голы: Брума, 2 – 0:1. Ильзанкер, 6 – 1:1. Сарр, 9 – 2:1. Товен, 38 – 3:1. Огустен, 55 – 3:2, Пайет, 60 – 4:2. Сакаи, 90+4.

Предупреждения: Товен, 38. Митроглу, 51. Конате, 87. Сакаи, 90.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Первый матч – 0:1