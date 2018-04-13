Жаль, что ЦСКА в четверг вечером все же пропустил второй гол и не смог победить лондонский «Арсенал». Понятно, что армейцем, что минимальная побед, что ничья, что поражение – все одно – вылет из Лиги Европы. Но для России важно было, чтобы ЦСКА победил.

Любой выигрыш – дополнительные очки в наш показатель в таблице европейских коэффициентов. Чем мы там выше – тем больше клубов от нашей страны играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, тем с более поздних стадий они будут начинать свой путь в еврокубках.

Рекорд

Но ЦСКА все равно не подкачал, принеся в российскую копилку больше остальных очков. На втором месте идет питерский «Зенит». Третий – «Локомотив». Наш чемпион, московский «Спартак» - лишь четвертый.

Но даже таких стараний со стороны российских клубов хватило на то ,чтобы установить рекорд для нашей страны – 12,6 балла за год в таблицу коэффициентов УЕФА! Больше нас в этом сезоне пока набрали только три страны: Англия, Испания и Италия. Конечно, оставшиеся позади Германия и Франция все еще могут опередить нас за счет «Баварии» в Лиге чемпионов и «Марселя» в лиге Европы, но все равно, мы – на лихом коне.

Россия, благодаря успешному евросезону упрочила свои позиции на шестой строчке в таблице коэффициентов, которая дает право на три команды в Лиге чемпионов. От Португалии, у которой не осталось клубов в еврокубках, мы оторвались почти на три балла, а от Украины – сразу на четыре балла.

Как так?

Мы уже сказали, что показатель этого сезона стал для России рекордным. Это и удивительно, ведь все мы помним, как «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, как армейцы доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов… До этого рекордным стал сезон 2015/16, когда Россия набрала 11,5 балла. Почему тогда у нас не было таких высоких результатов?

Все просто – до этого успехи российских клубов были единичными. Теперь же наши команды, выступив единым фронтом, вчетвером пробились в весеннюю стадию европейских кубковых турниров. Три клуба прошли первую стадию плей-офф в Лиге Европы. А ЦСКА – вообще пробился в четвертьфинал турнира. Вот средний показатель для российских клубов и остановился на отметке 12,6. вот мы и побили рекорд, еще немного обезопасив свое положение в таблице коэффициентов и показав, что мечта опередить Францию – не такая уж и заоблачная.