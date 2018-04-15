«Советский спорт» рассказывает о победе «Ростова» на новом стадионе, который сегодня открыли в южной столице.

СПЕКУЛЯНТЫ ВНОВЬ В ДЕЛЕ

Временный переезд на «Ростов Арену» оказался для желто-синих хлопотным делом. По слухам, клуб просто поставили перед фактом – три тестовых матча перед стартом ЧМ-2018 команда играет на новом стадионе. Выкручивайтесь, как хотите, но все должно быть готово.

Самой большой головной болью для «Ростова» оказалась билетная программа на игру со «СКА-Хабаровском». Из-за того, что подрядчик не успел подготовить СКУД (система контроля и управления доступом) клуб не стал продавать билеты на матч онлайн. Действовать пришлось по старинке – реализовывать все через кассы. По соседству свои билеты получали и владельцы сезонных абонементов. Им «тикеты» выдавали сразу на все домашние матчи до конца сезона.

В итоге не обошлось без очередей и спекулянтов. Последние церемониться не стали. Обнаглели до такой степени, что не стеснялись прибавлять к номиналу по несколько тысяч рублей.

13 тысяч билетов (максимальная загрузка на первый текстовый матч) разошлись за двое суток.

Собираются наши болельщики на новом стадионе



Через час начинаем!#РостовСКАХабаровск pic.twitter.com/00dXx1K1l4 — Football Club Rostov (@rostovfc) 15 апреля 2018 г.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Те, кто все-таки смог получить счастливый билет, должны пройти другое испытание – добраться до «Ростов Арены», которая расположилась на противоположном от города берегу. Практически все подъезды к стадиону в день матча перекрыли, парковка не работала, а довозили простых смертных на специальных шаттлах-автобусах. Двигались они из трех точек города с интервалом в 15 минут.

На входе у болельщиков отрывали «корешки» на билетах, следом прибывших ждал досмотр, который проходил очень тщательно. Сумки пропускали через специальные сканеры, а журналистов просили включать технику, чтобы удостовериться, что это не муляж. Удивительно, но даже при такой системе прохода организаторам удалось избежать давки.

УЛЫБКА КАЛАЧЕВА

Вход на стадион был открыт за три часа до стартового свистка, но трибуны начали стремительно заполняться лишь за полчаса до начала встречи. По этой причине многие пропустили приезд команд на стадион. А посмотреть было на кого. Например, на Калачева, который с нескрываемой улыбкой любовался «Ростов Ареной». Несколько лет назад ветеран желто-синих заявил «Советскому спорту» о том, что не будет завершать карьеру до тех пор, пока не сыграет на новом стадионе. Объект сдали, а Тимофей по-прежнему один из лучших.

Калачев естественно оказался в старте. Туда же вернулись Скопинцев, Бобен, Сигурдарсон и Юсупов. Артур, наконец, полностью восстановился после травмы «крестов», из-за которой не играл полгода.

«ВИКИНГ» ВСЕ РЕШИЛ

Начало матча выдалось тухлым. Трибуны молчали, 40 фанатов из Хабаровска перекрикивали фан-сектор «Ростова», а у хозяев почти ничего не получалось в атаке. В дебюте запомнились лишь дальние удары Скопинцева и Калачева.

Болельщики уже успели съесть почти весь попкорн (семечки на новом стадионе не продают), когда «Ростов» все-таки забил. Исторический мяч на свой счет записал «викинг» Сигурдарсон. Ассистировал ему Калачев, который был настоящим «мотором» команды Валерия Карпина.

После перерыва ветеран желто-синих мог забивать и сам, но мяч после его удара на себя приняла штанга. Первым на добивании оказался Байрамян – 2:0!

Наконец, в «Ростове» могут вздохнуть свободнее. Валерий Карпин одержал первую победу на должности главного тренера клуба, а открытие стадиона прошло без серьезных проблем.

«Ростов» – «СКА-Хабаровск» – 2:0 (1:0)

Гол: Сигурдарссон, 40, Байрамян, 89

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Бобен, Скопинцев (Байрамян, 73), Паршивлюк, Гацкан, Калачев, Юсупов, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарссон (Шомуродов, 78)

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Самсонов, Федотов (Баляйкин, 79), Черевко (Никифоров, 46), Карасев, Секульски (Казанков, 59), Канунников

Предупреждения: Калачев, 85 – Казанков, 70

Судья: Владимир Москалев