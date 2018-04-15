– В первом тайме просил ребят, чтобы не атаковали, во втором попросил бежать вперед, – с такой шутки начал Карпин свою пресс-конференцию. – Если серьезно, во время перерыва внесли коррективы в те вещи, которые не получались. Стали использовать пространство. Поэтому появилось больше остроты.

– Юсупов провел на поле 90 минут после паузы. Вы были уверены, что он выдержит?

– Нет. Спросил его в перерыве об этом, потом каждые 10 минут переспрашивал.

– Довольны ли вы игрой команды в защите?

– Моментов у наших ворот почти не было. Считаю, что сыграли нормально.

– Давило ли на «Ростов» турнирное положение перед игрой?

– Да. Но больше это напряжение сказывалось перед игрой с «Локомотивом». Боялись ошибаться, что часто мешает игрокам. Всю эту неделю работали не столько тактически, сколько психологически.

– Что позитивного вы увидели в игре своей команды?

– Обороной я был доволен раньше чисто статистически. У наших ворот было мало моментов, хотя иногда мы пропускали и по два мяча. Сегодня соперник почти ничего не создал. Что касается атаки, в первом тайме были проблемы с созиданием. Отмечу, что сейчас эти проблемы не исчезли, они остаются. Эта победа далась нам тяжело. Но ребята молодцы, показали себя стойкими бойцами.

– Сегодня на поле впервые при вас вышел Хорен Байрамян.

– Его гол нам очень помог. И вообще, без армян в Ростове-на-Дону никуда (смеется).

– Хорошее поле «Ростов Арены» помогло вашей команде?

– Это всегда улучшает созидание. Но сегодня соперник при всем уважении был слабее, чем «Зенит» и ЦСКА. Как бы сложились те матчи, если бы играли на сегодняшнем ковре – сложно сказать. Вообще, стадион хороший поле великолепное, болельщики пришли и это радует.