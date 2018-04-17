Чемпионат России на финишной прямой, и в нем полным-полно интриг. Обозреватель «Советского спорта» – о том, как они разрешатся.

ВОЗЬМЕТ ЛИ «ЛОКОМОТИВ» ЗОЛОТО?

Уверен, «Локо» станет чемпионом, хотя он и притормозил. Но нет победного хода у конкурентов, все постоянно спотыкаются и теряют очки в матчах, в которых считаются фаворитами.

Борис Аркадьев сказал однажды про какую-то команду: она не играет в силу своих игроков. Вот ни «Зенит» не играет в силу своих игроков, ни «Краснодар», ни ЦСКА.

А «Локомотиву» Семина это удается, а самое главное – футболисты прибавляют, становятся сильнее и сильнее. Фарфан просто расцвел! Молодые ребята растут, как грибы: братья Миранчуки, Баринов… Я ставлю на золото железнодорожников. Хотя и они умудрились уступить «Амкару». Это тот случай, когда футболисты сыграли не в свою силу – были не в тонусе, расслабились. Но Семин такого в оставшихся матчах не допустит.

Догнать «Локомотив» может только «Спартак» – весной он идет почти без осечек. Неоднократно говорил, что у команды по большому счету не поставлена коллективная игра, все действуют сами по себе – Зе Луиш, Промес… Но вот в кубковом матче против «Крыльев» я увидел комбинационный футбол, ребята ловили от него кайф. И сейчас они уже похожи на себя прошлогодних.

Игра пошла, и календарь у «Спартака», на первый взгляд, самый удобный. В соперниках «Ахмат», «Амкар», «Ростов» и «Динамо». Но красно-белым как раз удобнее играть с «Зенитом» или «Локомотивом», чем с этими так называемыми аутсайдерами, которые обороняются всем коллективом. Подобные матчи для «Спартака» сплошное мучение. На зубах вырвали три очка у СКА – спасибо Фернандо, забившего гол-красавец. Но спасибо и хабаровским защитникам, нарушившим правила на такой убойной позиции перед штрафной.



«Локомотив» с нескольких шагах от первого за 14 лет чемпионства. Фото East News

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ – ПРОМЕС ИЛИ СМОЛОВ?

Ставлю на Промеса. Начал он весенний отрезок невразумительно, был не в лучшем психологическом состоянии, а у этого парня многое зависит от настроения. Вероятно, было предложение из Англии, но его не отпустили. Как бы то ни было, голландец потерял свою игру, не реализовал пенальти в матче с хабаровчанами, был заменен…

Но в последних матчах Промес разыгрался. Результативный пас во встрече с «Тосно», гол «Крыльям» в кубке и три (за 17 минут!) – в ворота «Анжи». Будут и еще голы, свои 16-18 (столько по статистике нужно для того чтобы стать лучшим снайпером чемпионата России) Квинси должен набрать. Разыгралась вся атака «Спартака». Обязательно будут еще пенальти, и исполнять их станет именно Промес – вся команда хочет, чтобы он забил больше, чем Смолов.

Поднимает тонус Промесу и то, что он вышел в лучшие бомбардиры «Спартака» среди иностранцев: отличившись 62 раза, обошел Веллитона.

Смолов же сейчас не столь ярок, хотя начал весеннюю часть чемпионата с дубля «Ростову». Затем как отрезало. Впрочем, у Федора есть дополнительная мотивация – участие в ЧМ. Для него это, возможно, последний шанс «продать» себя в Европу.

КТО ВОЗГЛАВИТ «ЗЕНИТ» ПОСЛЕ УХОДА МАНЧИНИ?



Роберто Манчини не прижился в Санкт-Петербурге. Валерий Газзаев вполне мог бы заменить итальянца. Фото Gettyimages.ru

Много разговоров о Семаке. Он ведь работал помощником и у Спаллетти, и у Виллаш-Боаша, и у Луческу, а до этого три года играл в «Зените». То есть почти свой – питерский. И в «Уфе» все у него складывается удачно – команда на седьмом месте. Но «Зенит» – это другой уровень. Здесь тренер должен иметь такие харизму и авторитет, чтобы все побаивались. Не только игроки, но и работники клуба и даже начальство. Семак не из таких.

Есть и другой момент. Тренера можно поменять, но тех же аргентинцев не распродадут. Их можно продать сейчас только за полцены – в Питере рейтинг этих легионеров не поднялся. Нужен опять-таки иностранец, который что-то слепит из данного материала. Ему сподручнее.

Но, вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» – не тот стиль. А вот футбол Газзаева – вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат налицо.

КТО ВЫЛЕТИТ, КРОМЕ «СКА-ХАБАРОВСКА»?

Давно заметил: команды, которые впервые поднимаются в элиту, как правило, на следующий год из нее вылетают. Компанию СКА составит «Тосно». Первый претендент на стыковые матчи – «Анжи». А 13-е место, скорее всего, займет «Ахмат». «Ростов» на новом стадионе наберет нужное количество очков. Но кто бы из премьер-лиги ни играл в переходных матчах, проблем у них возникнуть не должно.

ВОЗЬМЕТ ЛИ «СПАРТАК» КУБОК РОССИИ?

Возьмет, конечно. Каррера выигрывал и чемпионат России, и Суперкубок, для полной коллекции не достает только кубка. Так заманчиво в этом году сделать дубль, то есть переплюнуть результаты прошлого сезона! Вдобавок есть такое понятие: «Спартак» – кубковая команда. Конечно, «Тосно» упрется, но, уверен, повторения матча со СКА не будет, москвичи забьют гораздо раньше.



Квинси Промес (слева) на данный момент лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ. Фото Антона Ваганова/Интерпресс/ТАСС

ЧЕМПИОНАТ У НАС ИНТЕРЕСНЫЙ. ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО УРОВЕНЬ ФУТБОЛА РАСТЕТ?

Нет. Сколько бы денег ни вкладывали в клубы, игроков, лучшие российские клубы совершенно неконкурентоспособны в Европе. Посмотрите результаты. «Локомотив» – «Атлетико» – 0:3, 1:5; «Спартак» – «Ливерпуль» – 0:7 в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы против «Атлетика» – 1:3. ЦСКА – 1:4 дома от «Манчестер Юнайтед» и 1:4 в гостях от «Арсенала». У «Зенита» каждый год цель если не победа в Лиге чемпионов, то уж точно в Лиге Европы, но в 1/8 финала питерцы проигрывают «Лейпцигу».

Интрига в чемпионате во многом заслуга Федуна – он предложил систему со стыковыми матчами, теперь вылететь из премьер-лиги может и клуб, занявший 13-е место. К тому же у нас теперь шесть лучших команд участвуют в еврокубках. Выходит, четыре клуба бьются, чтобы не вылететь, а шесть – за Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это десять команд! Убрали «болото» – коллективы, которые раздавали очки, зарабатывая таким образом.

И потом, что же хорошего в том, что матчи совершенно непредсказуемы? Посмотрите, «Локомотив» играет на равных со СКА, а «Спартак» с «Тосно». Для меня, дающего прогнозы букмекерам, это как раз очень плохо. В Англии «Манчестер Сити» грузит аутсайдерам по 3-4 мяча. И другого исхода быть не может. Отгадать же результат в российском чемпионате невозможно – уровень лидеров и аутсайдеров нивелируется. И не потому, что вторые стали играть лучше. Наоборот, лидеры играют плохо.