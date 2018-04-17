В Германии взыскательная футбольная публика не любит, когда матчи переносят на понедельник (нововведение нынешнего сезона) и всячески этому противостоит. Так, к примеру, по вине болельщиков было перенесено на 5 минут начало матча «Майнц» – «Фрайбург» – самого странного в сезоне.

Для соседей по таблице игра была, по сути, решающей. «Майнц» отставал от «Фрайбурга» на 3 очка и в случае победы мог подняться из зоны стыковых баталий на спасительную 15-ю позицию.



Фото: Gettyimages.ru

С первых минут хозяева завладели мячом и одним из самых активных игроков в их составе был Пабло Де Бласис – футболист, который опровергает сложившиеся стереотипы. При росте 166 см он забил 4 гола в бундеслиге головой. Один из них – в прошлом туре, в выездной встрече с «Кельном». Именно аргентинцу суждено было стать героем вечера, но не главным.

Обслуживал судьбоносный матч 44-летний Гвидо Винкманн. Так вот, Винкманн, не добавив к основному времени первого тайма ни минуты, дал свисток на перерыв. Команды при счете 0:0 направились в сторону раздевалок, и после того, как почти все уже находились в подтрибунном помещении, арбитр попросил их вернуться обратно на поле. Чтобы (барабанная дробь) назначить пенальти.

Посмотрев (уже в перерыве) видеоповтор, Винкманн разглядел игру рукой в штрафной «Фрайбурга». Действительно, после прострела Даниэла Брозински мяч попал в руку Марку-Оливеру Кемпфу – вопрос не в этом. Почему так поздно принял решение арбитр? Вероятно, потому, что подсказка видеоассистентов из Кельна поступила с опозданием.

Реакцию игроков и тренерского штаба «Фрайбурга» понять было можно. Одни категорически отказывались возвращаться на поле, а другие – просто не понимали, что происходит. Таким образом, впервые в истории мирового футбола пенальти был назначен в перерыве футбольного матча. Аргентинский «великан» Де Бласис на 57-й минуте «с точки» не промахнулся. А сразу после гола – команды повторно отправились отдыхать. Но уже при счете 1:0 в пользу «Майнца».

Необъяснимые вещи продолжали происходить перед вторым таймом. Фанаты «Майнца» в знак протеста против проведения матчей по понедельникам забросали поле туалетной бумагой. А на то, чтобы ее убрать, у работников стадиона и стюардов ушло минут 5. И второй тайм, как и первый, начался с опозданием.



Фото: Gettyimages.ru

Больше всего странное течение матча повлияло на психику вратаря «Фрайбурга» Александра Шволова, который на ровном месте сделал пас на форварда «Майнца» Куайсона, а тот уже выкатил мяч на пустые ворота Де Бласису. Если бы тот промахнулся, никто бы не удивился – все происходящее на поле в этот вечер казалось необычным. Де Бласис с трудом, но отправил мяч от штанги в семиметровые ворота, после чего схватился за голову. Он просто не верил, что гол все-таки был забит.

Хозяева в итоге победили и поднялись на спасительную 15-ю строчку, но все, кто смотрел игру, обсуждают сейчас не турнирную таблицу. А проблемы системы VAR. В прошлом туре бундеслиги Кристиан Дингерт вообще проигнорировал видеоповтор и засчитал гол Налдо рукой. К счастью, на исход матча он не повлиял и «Гамбург» все-таки одолел «Шальке». Но работать над усовершенствованием системы, призванной помочь футболу стать чище, нужно еще долго. А до чемпионата мира осталось меньше двух месяцев. Не хотелось бы, чтобы главное футбольное соревнование превратилось в площадку для экспериментов и пенальти назначались в перерыве.