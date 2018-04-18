Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в закрытом немецко-российском футбольном вечере, устроенном в Посольстве Германии в Москве. Предлагаем вниманию самые яркие цитаты тренера, который вспоминал свое игроцкое прошлое и осторожно делился прогнозами на чемпионат мира.

– Сегодня почти все игроки сборной играют в России. Можно ли сказать, что это – не самый лучший показатель уровня футбола у нас в стране?

– Часто этот вопрос задают. Ответ простой. История показывает, что к результатам это никакого отношения не имеет. Когда я играл, 85 процентов игроков выступало за рубежом. Кто-то в Англии, кто-то в Италии, кто-то во Франции, кто-то в Германии, при этом все в хороших клубах. Но это не дало нам никаких плюсов ни на каких серьезных турнирах: мы не выходили из групп на чемпионатах мира и Европы ни с игроками из Европы, ни с игроками из России. Сейчас у нас два игрока из-за границы. Было три, но Рауш уже в «Динамо» играет. Есть только Нойштедтер в Турции и Черышев в Испании. Конечно, мне как главному тренеру удобнее наблюдать за всеми в своей стране. Хотя сейчас и разницы нет: два часа до Краснодара лететь или два часа до Мюнхена. Наверное, я бы в Мюнхен даже с большим удовольствием слетал. Да и зарплаты хорошие, поэтому не уезжают из России. В мое время было чуть-чуть по-другому.

Но чемпионат мира – вывеска. Если кто-то себя проявит, то и предложение получить может достойное.

– Как Вы сами уезжали в Германию?

– Я уезжал не из-за денег. Мне интересно было развитие. Чтобы вы поняли: я никуда не стремился, всегда болел и играл за «Спартак». 1993 год, мы хорошо играли в Кубке кубков, дошли до полуфинала. Тогда наш футболист Андрей Пятницкий хорошо забивал: 9 мячей. Приехали его смотреть из Германии. Наш домашний матч с «Фейенордом» заканчивается – звонят не ему, а мне: Вас, мол, присмотрели!

«Динамо» (Дрезден) начинало турнир с минус четырех очков, нужен был хороший вратарь, который поможет. В первых пяти играх я пропустил 14 мячей, особо не помог. Причина? Язык не знал, культура другая, все время один. Дали мне паузу, через пару месяцев вернули, в Бундеслиге остались, в кубке дошли до полуфинала. Сейчас понимаю, что характерами я и Германия схожи, рано или поздно туда я бы попал. Я дисциплинированный, люблю ordnung. Себя чувствую комфортно, когда там бываю. Вот 9-10 апреля летал на юбилей клуба в Дрезден, даже выступал.

– Тренер команды-хозяина чемпионата – это особый статус. Как чувствуете себя?

– Чувствую себя привилегированным тренером, которому доверили команду. Отношусь ответственно и рад тоже. Теперь задача, чтобы эта ответственность не перевалила в неправильную сторону. Надо не отвлекаться и давать результат. К чемпионату мира готовы. Хотя и говорят фразу «В футбол играют все, а чемпионами становится Германия», но в этот раз мы планируем немцам составить конкуренцию.

Сборную Германии ждем, я лично жду своего большого друга – Иоахима Лева, тренера, под руководством которого играл в австрийском «Инсбруке». Мы вместе чемпионами становились, у него я многому научился. Вообще, Лев – потрясающий тренер, с блестящим опытом. Я играл у него, когда нам 9 месяцев не платили зарплату. Ни бонусов, ни зарплат – вообще ничего, а мы взяли и выиграли тогда чемпионат. Когда я тренировал сочинскую «Жемчужину» и у меня с деньгами была похожая ситуация, я часто вспоминал, как именно руководил Лев.

– А вообще – более глобально если смотреть… Какой немецкий опыт мы могли бы использовать?

– У всех свои традиции. Россия – это Россия, Германия – это Германия. Но в Германии успешно изменили в свое время подход к организации футбола. Заммер организовывал академии, готовили тренеров, работали на результат. У нас подписан контракт с Немецким футбольным союзом до 2030 года. Мы будем открывать академии во многих регионах, опираясь на немецкий опыт. Если нет подпитки со стороны молодежного футбола, то ничего не будет. Эту лестницу надо наладить.

– Прогнозом на чемпионат мира все-таки поделитесь?

– Я как действующий игрок играл на трех чемпионатах мира. Так получалось, что на многих больших турнирах становились чемпионами или призерами те, кто играл с нами в группе. Сначала в 1983 году в Мексике на юниорском чемпионате. В группе играли с Бразилией, они и стали чемпионами. Потом был чемпионат мира 1994 года в США, опять же бразильцы против нас и опять же мы их сделали чемпионами мира. Меня спрашивают, кого мы в этот раз сделаем чемпионами мира. Ответ ясен: на этот раз Россия.

В историю-то я уже вошел, я есть в книге рекордов Гиннеса. В 1994 году я пропустил гол в матче против Камеруна (6:1), пропустив от самого возрастного футболиста за всю историю – Роже Милла.

На третьем своем чемпионате – в Японии – все было хорошо: и команда хорошая, и поля, да вот судья пару раз не так свистнул.

– Нынешний уровень игроков можно сравнить с тем?

– Уровень у нашей сборной сейчас хороший. Жаль, три игрока с травмами. (Ответ на этот вопрос Черчесов, словно забывшись, дал почему-то на немецком языке)

– Что будет после чемпионата?

– Любой чемпионат мира дает опыт. Мне как тренеру тоже надо посмотреть, куда идет футбол, куда движется. Ясно, что все команды мы отсматриваем и знаем, что нас ждет.

Что касается стадионов и инфраструктуры. Если стадион новый – всегда увеличится посещаемость: хотя бы парочку раз кто-то придет посмотреть, что за трибуны, что за випы пришли. Но главное ведь – что творится на поле. Вот эту начинку нам надо сделать интересной, привлекательной и красивой. Моя задача как главного тренера – поддерживать в стране футбольный ажиотаж. Добьемся успеха на чемпионате – получим толчок к дальнейшему развитию футбола в стране.