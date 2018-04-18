– Довольны ли вы качеством игры «Зенита»? Показалось, что прорыва в уровне все-таки не было.

– Мы создаем моменты, но не можем их реализовать. Реализаторы моментов у нас травмированы. Но я бы хотел отметить вот что: «Анжи» почти не бил по воротам, «Динамо» тоже до 65-й минуты это не удавалось. Мне кажется, Лодыгин даже перчатки не испачкал. А у нас было как минимум десять возможностей забить.

К тому же в эпизоде с пенальти должна была быть красная карточка. Как в любых нормальных матчах.

– Почему именно у «Зенита» такие проблемы с реализацией?

– И недостаток мастерства, и нехватка последнего паса, который бы завершил все. Игроком, который мог ставить финальную точку, был Саша Кокорин. Это лучший форвард России, игрок мирового уровня. Он не только играл хорошо, но и других нападающих заставлял играть лучше.

– Есть мнение, что проблемы в реализации – вопрос психологии. Как вы их решаете в раздевалке?

– Мы бы тогда к психологу обратились. Дело не в серьезных психологических проблемах. Мне не приходит на ум ни одного матча, когда мы заслуживали поражения. Разве что игра в Москве со «Спартаком» была именно такой, тогда соперник действительно играл очень хорошо. Все остальное – наша проблема, наши сложности с реализацией. Может быть, благодаря голу Скроботова ситуация перевернется. Хотя бы на последние четыре матча сезона.

– Вы выпустили на концовку 17-летнего Илью Скроботова. Чем он заслужил такое доверие?

– Здесь, я считаю, что заслуживаю некой похвалы. Хоть что-то хорошее я сделал. Я раскрыл этого игрока, который, думаю, будет ведущим защитником «Зенита» и сборной России.

– Может быть, это знак, что нужно больше доверять молодым петербургским воспитанникам?

– Ему 18 лет исполнится лишь в этом году, он даже за «Зенит-2» почти не играл. Он, безусловно, очень талантливый. Но ему нужно очень много работать. Перспективы у него очень большие – если он будет хорошо работать, он сможет стать отличным центральным защитником. Особенно с учетом того, что он левша. А это редкость для его позиции.

– Но вы ведь выпускали Скроботова скорее для обороны. Или правда верили, что он может забить?

– Конечно, я хотел поддержать оборону. Она страдала в концовке, потому что было четыре форварда на поле – защита нуждалась в поддержке.

– В этом матче дебютировал Эльмир Набиуллин.

– Он тоже молодой парень, ему тоже нужно еще очень много работать.

– Есть ли новости по восстановлению Лунева?

– Он сказал мне ничего о нем не говорить.