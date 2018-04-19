Героем перенесенных матчей 23-го тура РФПЛ стал 17-летний защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный мяч в компенсированное время в ворота «Динамо».

МАНЧИНИ ПОСЛУШАЛ КЕРЖАКОВА?

В недавнем интервью нашему изданию лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, назначенный в марте главным тренером юношеской сборной страны, посоветовал нашим клубам больше доверять молодым. Возможно, Роберто Манчини прислушался. Итальянец выпустил Скроботова на 88-й минуте, а на 93-й защитник-юниор вогнал мяч в сетку ударом головой, мастерски освободившись от опеки после навеса с углового.

На пресс-конференции Манчини заявил, что видит свою заслугу в прогрессе Скроботова. И назвал Илью будущим питерского клуба и сборной России. Посмотрим. Пока по возрасту герой среды проходит в команду Кержакова, как футболист, родившийся после 1 января 2000 года. Столь юных голеадоров наш чемпионат еще не знал. В «Уфе» в этом сезоне успел засветиться «казахстанский Месси» Еркебулан Сейдахмет, но тот ограничился участием в голевых комбинациях. К тому же Сейдахмет – атакующий полузащитник, а Скроботов – игрок задней линии. Так что гол юного зенитовца со всех сторон уникален.

МЕЖДУ КИНОМ И ПЕЛЛЕГРИ

В том числе и по европейским меркам. В шести ведущих по рейтингу УЕФА национальных лигах (включая российскую) в нынешнем сезоне «миллениалы» отмечались голами 9 раз. И эти мячи распределились между четырьмя игроками. Помимо Скроботова это Пьетро Пеллегри (2 гола за «Дженоа»), Ян-Фьете Арп (2 за «Гамбург») и Мойзе Кин (4 за «Верону»). Все трое сверстников нашего Ильи – нападающие.

АВТОРЫ ГОЛОВ В ШЕСТИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ, РОДИВШИЕСЯ ПОСЛЕ 1999 ГОДА

Игрок Клуб Чемпионат Дата рождения Голы в сезоне-2017/18 Пьетро ПЕЛЛЕГРИ Монако Франция 17 марта 2001 года 2* Илья СКРОБОТОВ Зенит Россия 6 июля 2000 года 1 Ян-Фьете АРП Гамбург Германия 6 января 2000 года 2 Мойзе КИН Верона Италия 28 февраля 2000 года 4

* За итальянский «Дженоа».

Темнокожий итальянец Кин еще в 2016 году дебютировал за «Ювентус» в Лиге чемпионов. Сейчас он выступает на правах аренды в «Вероне» и оценивается в 7 млн евро. На миллион больше, согласно данным transfermarkt.de, стоит Арп. А самым звездным считается Пеллегри. Этот парень еще моложе Скроботова – почти на год. В серии А нынешнего сезона он оформил дубль в матче с «Лацио». А зимой перебрался из «Дженоа» в «Монако» за 25 млн евро!

До таких цифр Скроботову еще далеко. Сейчас его рыночная стоимость составляет… 225 тысяч евро. Забавно, что после победы над «Динамо» смущенный парень на вопрос о словах Манчини «про сборную» ответил: «Рановато пока. Завтра в школу, сдавать экзамены по биологии и физике».

ПРАКТИКА - БЕСЦЕННА

Для Скроботова это был второй выход на поле в премьер-лиге после матча с «Уфой» 1 апреля, когда его выпустили на замену на 89-й минуте. Тогда Манчини объяснял свое решение тем, что к тому моменту у него не осталось здоровых футболистов.

Судя по всему, в стране действительно подрастает очень перспективный защитник. Скроботов попал в основу «Зенита» минуя дубль – сразу из молодежной команды. Это как раз то, о чем мечтает Кержаков. Только при условии, что Илье продолжат доверять, а не замаринуют в глухом запасе, оставив без игровой практики, которая в таком возрасте бесценна.