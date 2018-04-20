Утро 16 апреля не предвещало ничего плохого. Футболисты «Локомотива» проводили обычный день с двумя тренировками. Кто-то готовился к предстоящему пропущенному матчу чемпионата России с «Ахматом», а Игорь Денисов, который не мог принимать участие во встрече из-за дисквалификации, просто работал со всеми остальными.

Так уж случилось, что в этот день в подмосковную Баковку нагрянули офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Все шло нормально, пока в комнату для сдачи проб не вошел капитан железнодорожников Игорь Денисов. Вышел он оттуда со скандалом, оставив в протоколе оскорбительную надпись.

Что так не понравилось Игорю в действиях «контролирующих органов» неизвестно, и, судя по «говорливости» футболиста, так и останется под покровом тайны. Зато клуб высказался вполне публично: за свой поступок футболист оштрафован на конкретную сумму – 1 млн рублей. Кроме того, Денисову грозит дисквалификация, которой его может «наградить» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Стоит ли удивляться, что в историю вляпался именно Денисов? Он давно уже прослыл скандалистом и даже удивительно, что его карьера в «Локомотиве» складывалась так гладко.



Фото: Gettyimages.ru

2005. День рождения

Впервые Игорь Денисов заявил о себе во весь голос в день своего совершеннолетия по западному стилю – в свой 21-й день рождения. Отмечать знаменательную дату компания друзей, в состав которой входил еще и Андрей Аршавин, решила в ресторане «Лукоморье». Все шло замечательно, пока шумная гулянка не стала раздражать жителей близлежащих домов. Соседи вызвали полицию. Полиция приехала, но, когда офицер постарался утихомирить излишне агрессивного именинника, требовавшего продолжения банкета, тот попер в ответ, сняв майку и предложив защитнику порядка выйти и поговорить по душам.

2007. Гулянка

Два года спустя Игорь Денисов вновь отличился, да так, что его с Андреем Аршавиным терпеливый мастер Дик Адвокат вынужден был сослать в дубль. Что могло вызвать гнев голландца, души не чаявшего в российской сладкой парочке? Все просто – футболисты накануне важнейшего и принципиальнейшего матча со «Спартаком» отправились кутить в ночной клуб после отбоя. Тренер их поймал с поличным и не мог не наказать – хотя бы в назидание остальным.

2008. Отказ сборной



Фото: Gettyimages.ru

Годом позже Игорь Денисов послал куда подальше другого голландского тренера. Причем, произошло это сразу после того, как «Зенит» впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА у шотландского «Глазго» в английском Манчестере. Сразу после матча ему позвонили и пригласили приехать в расположение сборной. Игрок ответил отказом. Почему? Просто до этого состав уже был оглашен и Игоря в нем не было. То ли футболист обиделся на Гуса Хиддинка и поэтому отказался ехать на судьбоносный для многих российских игроков Евро-2008, то ли он просто уже спланировал себе замечательный отпуск и не хотел менять планы и терять купленные билеты и оплаченные отели. Удвительно, ведь теперь Денисов хочет приехать в сборную, а тренер, уже другой, его не зовет.

2010. Драка с инструктором

В 2010 году в сборной России уже был другой голландский тренер – Дик Адвокат. Наставник, естественно, вызвал Денисова в сборную, но в отель тот пришел с опозданием и слегка прихрамывая. Выяснилось, что по пути ему на дороге попалась учебная машина с девушкой за рулем и инструктором на соседнем сиденье. По словам свидетелей Денисову что-то в поведении водительницы не понравилось, он подрезал учебное авто и выскочил разбираться. К нему вышел инструктор, с которым завязалась драка. Денисов повредил ногу, а у его соперника был сломан нос.

2010. Перепалка с Карпиным



Фото Константина Иванова​

Чуть позже в том же году Денисов едва не угодил в другую драку, уже в присутствии десятков тысяч человек и перед огромным количеством камер на стадионе «Лужники». Раздосадованный поражением своего «Зенита» от «Спартака», Денисов после свистка судьи пнул мяч в сторону скамейки запасных красно-белых, откуда услышал возмущения главного тренера «Спартака» Валерия Карпина. За ответом в карман Игорь лезть не стал. Футболиста с тренером разняли в последний момент, иначе все могло закончиться мордобоем.

2012. Нет мотивации

Лето 2012 года завершилось самой громкой покупкой в истории российского футбола. В «Зенит», который к тому моменту уже тренировал Лучано Спаллетти, пришли Халк и Аксель Витсель. Иностранным футболистам дали огромные зарплаты, о которых российские игроки «Зенита» и мечтать не могли. Естественно, это все не понравилось капитану команды Игорю Денисову. Тот долго добивался справедливости от руководства клуба, но, когда понял, что шансов на успех у него нет, сообщил, что у него нет мотивации выходить на поле. Это произошло в кубковом матче с «Крыльями Советов». После этого футболист покинул «Зенит».

2013. Трое на одного

После ухода из «Зенита» Денисов оказался в богатеньком «Анжи», в котором и зарплата радовала, и тренер оказался знакомым – Гус Хиддинк. Правда, в команде, в которую приходил Денисов, произошли изменения. Хиддинк ушел, а его место занял помощник. В какой-то момент Денисов высказал ему недовольство тренировочным процессом. На защиту наставника встали Лассана Диарра, Мубарак Буссуфа и Самуэль Это’О. Логично, что вскоре Денисову пришлось покинуть и этот клуб – с такой тяжелой артиллерией он тягаться не мог.

2015. Скандал с Черчесовым



Фото Александра Бундина​

Нелегкая привела Игоря в «Динамо», в котором он отлично себя чувствовал почти полтора года, пока главный тренер, Станислав Черчесов, не начал принимать странные, как показалось Денисову, решения. Футболист высказал по этому поводу все, что думает и в очередной раз в своей карьере оказался в дубле. О последствиях игрок тогда не думал, но двумя годами позже Черчесов возглавил сборную России, которую теперь повезет на домашний чемпионат мира. Понятное дело, что Денисова в этой команде не будет.