«Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» победил «Тоттенхэм» (2:1) и вышел в финал Кубка Англии. О локальном пике коллектива Жозе Моуринью – в репортаже «Советского спорта».

АВТОБУС ПРОТИВ ВОЛШЕБНИКОВ

Примерно такое противостояние философий и внутрикомандных устройств предстояло наблюдать на «Уэмбли». И вроде бы «Манчестер Юнайтед» по именам был покруче «Тоттенхэма», но по игре – уступал ему во всем. Об этом говорили не очки/голы/секунды, а общее впечатление от игры. Ну приятнее в этом сезоне «шпоры», и ничего с этим не поделаешь. По вывеске, по антуражу эта встреча легко сошла бы за финал Кубка Англии, ибо каждый из участников встречи в Манчестере способен был обыграть что «Челси» что «Саутгемптон» - участников второго полуфинала КА.

Естественно никаких кадровых послаблений Жозе Моуринью в белоснежной рубашке позволить себе не мог. Алексис Санчес с Ромелу Лукаку обязаны были феерить впереди при поддержке Джесси Лингарда и Поля Погба. В опорной зоне звери Андер Эррера и Неменья Матич. В обороне все та же беда – Крис Смоллинг и Фил Джонс после ухода сэра Алекса Фергюсона перестали считаться топ-защитниками, и это несмотря на соседство с матерыми Антонио Валенсией и Эшли Янгом. Но шанс ошибиться был, наверное, у каждого, потому что в рамке возможно лучший кипер мира на данный момент Давид Де Хеа.

Настоящие волшебники и выдумщики, те что «Тоттенхэм», составом не особо удивили, так как несколько позиций у лондонцев всегда поддавались ротации. Все ясно как день: Кевин Триппьер, Давинсон Санчес, Ян Вертонген и Бен Дейвис практически всегда играли в этом году вместе, а вот дальше начиналось самое интересное. Опорная зона в принципе не вызвала вопросов, тут Эрик Дайер, способный сыграть пятого в обороне, и объемный Мусса Дембеле. Выше разве что Харри Кейн был прибит к позиции центрфорварда, а остальные – Делле Алли, Сон Хин Мин и Кристиан Эриксен – уже крутились-вертелись как хотели или считали нужным.

ВСЕ КАК В КАЧЕСТВЕННОМ СЕРИАЛЕ

Алли – топ. Не успели команды прощупать болевые точки друг друга, как номинальные гости доказали, что этот «Тоттенхэм» почти никому не остановить. Эриксен исполнил самого себя, как боженька выдал с левого фланга прострел на дальнюю штангу, где одинокий Делли замкнул передачу датчанина. И это все в моментальной контратаке, на бешеной скорости, в три передачи, на 11-й минуте! Не это ли уровень? Опять «МЮ» ужасно сыграл на фланге, оставил широченный коридор, будто расстелив там красную ковровую дорожку. Ну «Оскар» теперь что ли «Тоттенхэму» дали!

Довольно быстро «Манчестер» усек, что откатываться назад, надеясь на ошибку «Тоттенхэма», - дело гиблое. Хозяева как по команде – действительно, а по чему же еще – приняли высокий прессинг за истинную религию, надавили на фланги, и это быстро дало результат. Погба мощно и по-хамски отнял мяч у Дембеле, затем слева закинул его на Алексиса, а чилиец детально на набегание, рассчитав все до миллиметра, в падении назад (!) с отклонением (!!) переправил мяч в дальний угол, гениально воспользовавшись запоздалым смещением Дейвиса в центральную зону на подстраховку. Все-таки проснулся «Юнайтед», отбросили хозяева в сторону чопорно автобусное нутро, кольнули как следует соперника и подняли на несколько пунктов ртутный столб, если вообще не раскололи этот барометр игры.

И понеслась! По темпу матч был близок к идеальному, по уровню сопротивления – таковым являлся без оговорок. На встречных курсах, как зобми на последних выживших после Апокалипсиса, бросались команды друг на друга в попытках выйти вперед. Но как в хоррор-сериалах от Netflix или HBO, ничего до перерыва не изменилось, хотя могло: Дайер попал в штангу на последней добавленной минуте. Значит, должно было измениться после перерыва, то есть в следующей серии.

«ТОТТЕНХЭМ» УСТАЛ. КАПИТАЛЬНО?

И все-такие у «МЮ» самые смертоносные контратаки. Потерял мяч Санчес-защитник, и раскрутился «Юнайтед» веером: после передачи в касание по цепочке Алексис-Лукаку-Лингард со всей дури пробил по центру сходу Эррера. Испанец спокойно побежал радоваться, абстрагировавшись от эмоций. И вроде бы не вытекал из логики гол, держались команды напряженно, не шибко перли вперед и ждали ошибок. И если «Тоттенхэм» больше привык создавать моменты самостоятельно из ничего, то «Юнайтед» напротив – паразитирует на чужих ошибках. Это произошло уже дважды за вечер.

Чтобы сравнять, у «Тоттенхэма» оставалось без малого полчаса. При всем желании практически сразу стало понятно, что сделать это «шпорам» будет сложновато. Во-первых, остро встал вопрос взвинченности темпа, во-вторых Моуринью логично сушил игру, превращал зелененький газон «Уэмбли» в пустыню, меняя крайних защитников на более свежих. На фоне трудностей лондонцы стали психовать, получать карточки и обкладывать свою штрафную опасными стандартами. Ну как так…

В концовке мессией для «Тоттенхэма» мог стать Лукас Моура, но бразилец, сменивший «ПСЖ» и чемпионат Франции на АПЛ, пока так себя в новой команде не нашел. А уставшие и прилично изжеваные Эриксен и Алли напоминали о себе все реже. Эрик Ламела тоже ничего не показал. Но самое парадоксальное, как испарился во втором тайме Кейн. Главный форвард сборной Англии, наводящий ужас на всех без исключения до февраля этого года, видимо, серьезно устал. Как бы не устал к самому важному – финальному – отрезку чемпионата весь «Тоттенхэм».

А в финале Кубка Англии сыграет «Манчестер Юнайтед». Совсем клево, если еще и против «Челси». Но об этом узнаем завтра.