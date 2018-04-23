Кто бы знал, что еще вытворит «Зенит» на финишном отрезке. После сумасбродных 3:3 в Туле, где Далер Кузяев и Артем Дзюба – каждый по-своему – пролили свет на происходящее в «Зените». Но очень может статься, что в попытке зацепиться за Лигу чемпионов клуб недосчитается как раз таки домашней победы над «Краснодаром» и выездной над «Арсеналом». Недосчитается по той причине, что право Шатова и Дзюбы веско заявить о себе президенту и тренеру «Зенита» было выкуплено и вполне окупилось.

Тот зенитовский умник, кто поставил бывших ключевых игроков команды на счетчик, сильно просчитался. Если исходить из пышного барыша, полагающегося за Лигу чемпионов и, похоже, ускользающего. Ему-то, умнику, вряд ли так уж требовалось скромно, по зенитовским меркам, пополнить клубную кассу. Он скорее исходил из принятой в клубе системы ценностей: это футболиста нужно завалить деньжищами, чтобы он соизволил выходить на поле и как-то там действовать. Но чтобы футболист выразил желание за эту возможность платить?! Бред же – если мыслить по-зенитовски.

По-зенитовски так по-зенитовски. И тогда – вопрос: отразится ли на статусе или на кармане Сергея Фурсенко его рьяное желание пригласить в тренеры конкретно Манчини? Ведь историческая параллель напрашивается. Тремя годами раньше Леонид Федун вот так же своенравно увидел спасителя «Спартака» в Мурате Якине. Даже, помните, хвастался: мы этого парня долго вели, внимательно за ним следили. А после сезона с Якином, худшего в современной истории клуба, главный спартаковец уступил(во всяком случае публично) право кадровых инициатив профессионалам. Признал, что опростоволосился.

Аналогия – прямая и объемная.

«Спартак» в том сезоне-2014/15 стартовал во здравие и так держался почти весь первый круг. Тоже поверил поначалу боссу, убеждавшему в выдающихся способностях своего протеже. А потом рухнул в беспросветные середняки.

Играл «Спартак» у швейцарского турка, если кто забыл, подчеркнуто антиспартаковски. Знай себе пулял длинные передачи в разные стороны.

Теперь переведем внимание на нынешний «Зенит». Он, воодушевленный магией(или манией) величия Манчини, тоже выдал залихватский старт: восемь из 13 побед были одержаны летом и в начале осени. А дальше – как отрезало. Вот показатели с октября по сей день: пять побед, шесть ничьих, четыре поражения. Самый что ни на есть середняк РФПЛ. Притом ни в одном из этих пятнадцати матчей «Зенит» не совершил такого, что не сумел бы сделать любой другой середняк.

Игровая специфика тоже налицо. Навесы с флангов грузят бочками. Кузяев, выйдя в Туле за замену, забил первый за весну зенитовский мяч в атаке через центральную зону(был еще гол Ерохина «Краснодару», этакий полуфланговый, но там не обошлось без рикошета).

Найдите, что называется, два отличия между «Спартаком» Якина и «Зенитом» Манчини. Впрочем, одно готов назвать навскидку. Итальянцу собрали целую команду новичков: строй нам, дорогой, великий «Зенит» будущего! В каком сне Сергею Фурсенко привиделось, что Манчини где-то строил команду будущего? В шутке Манчини про необходимость заиметь в «Зените» Месси и Криштиану – только доля шутки. Условием хоть какого-то его успеха всегда и везде был заведомо крутой подбор сложившихся мастеров. А из всей подтянутой в «Зенит» новой обоймы один Кузяев, как выяснилось, хоть как-то соответствует планке качества, поднятой клубом во времена Адвоката и Спаллетти.

«Спартак» в 2014-м предусмотрительно купил Якину только Промеса. Не особо подтягивал свежие кадры, а больше возвращал из аренды. Что, возможно, и спасло от последующего тотального развала.

Ну так что дальше, «Зенит»? Вперед к полному и окончательному торжеству посредственности?