Революция в Турине

Главный топ-клуб серии а (или даже единственный?) «Ювентус» оказался на распутье. Непривычно малое преимущество над «Наполи» в чемпионате и вылет из Лиги чемпионов заставили руководство всерьез задуматься о глобальных переменах в клубе. А они в свою очередь могут напрямую затронуть «Спартак» или «Зенит». Как такое может быть?

Итальянские СМИ пишут о том, что у «старой синьоры» два сценария дальнейших действий, и ключевую роль будет играть, останется ли в Турине Массимилиано Аллегри, которого прочат на пост наставника «Арсенала» и «Челси». Если он сохранит должность, то команду ждет кадровая революция, целью которой будет омоложение коллектива для нового игрового цикла. Помимо Джанлуиджи Буффона, завершающего карьеру, «Ювентус» покинет значительная группа ветеранов. За исключением, пожалуй, Андреа Барцзальи, недавно продлившего контракт с клубом. Все-таки некоторые фундаментальные ориентиры и победные традиции должны сохраняться.

Этот вариант в данный момент видится наиболее вероятным. Контракт Аллегри истекает только летом 2020 года, а исполнительный директор клуба Беппе Маротта не раз публично заявлял о желании сохранить специалиста. Тем не менее, существует и второй сценарий.

Промес на замену Манджукичу?

И он куда интереснее для российских болельщиков: Аллегри уедет из «Юве». В этом случае туринцам потребуется искать нового наставника. И как ни странно, в шорт-листе Маротты есть фамилии двух специалистов, находящихся под градом критики в РФПЛ. Речь о наставнике «Зенита» Роберто Манчини и главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. У первого за спиной большой чемпионский опыт (три скудетто с «Интером» и золото АПЛ с «Манчестер Сити»), а у второго – пять сезонов в черно-белой футболке, еще пять лет на тренерской скамейке «Юве» и чемпионский титул в РФПЛ с клубом, который не мог выиграть его 16 лет.

Нынешний сезон для обоих специалистов не задался с самого начала. И если спартаковский итальянец сумел выправить положение дел, выдал восьмимесячную серию без поражений в РФПЛ и только сейчас попал вместе с командой в «яму» (причем, весьма неожиданно, на решающем отрезке сезона – отсюда столько негативных эмоций), то питерскому специалисту наверняка хочется забыть прошедший год, как страшный сон. Весной «Зенит» в атаке выглядит еще хуже, чем осенью. В любом случае, в данный момент представить, что кого-то из них может пригласить один из ведущих грандов мирового футбола, довольно затруднительно.

Зато вслед за Каррерой, если на него все же падет выбор, из Москвы в Турин может переехать загрустивший в российской столице Квинси Промес, которого итальянская пресса называет заменой Марио Манджукичу. А вместе с ним может сменить прописку и полузащитник Фернандо, уже имеющий опыт выступления в серии а (играл за «Сампдорию» в сезоне-2015/16), утверждает Tuttosport.

Помимо них также называется кандидатура Симоне Индзаги, сделавшего «Лацио» самой играющей командой Италии, но у него по контракту еще два года в работы в Риме. Нельзя исключать, что летом освободится Зинедин Зидан из мадридского «Реала» - также не чужой Турину человек и друг президента «Юве» Андреа Аньелли. Но и он сейчас занят третьим подряд походом за кубком чемпионов Европы. Пятым кандидатом на пост наставника может стать главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.​