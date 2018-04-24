Андрей ЧЕРВИЧЕНКО, занимал пост президента «Спартака» в 2002-2004 годах:

– Не думаю, что сейчас можно быстро найти замену Массимо Каррере. Хотя, тренер безусловно заблудился. Вместо того, чтобы работать с командой, тренировать, Массимо увлекся сторонними разговорами. Плюс – стал импортировать в команду «шлак» из серии А. Всех, кто не подошел итальянским клубам. Причем за неадекватные деньги. Вот и потекли в команду Максимовичи, Пашаличи и прочие Петковичи.

Есть ли у Карреры конфликт с Денисом Глушаковым? Я не внутри команды, поэтому точно не знаю. Но Денису посоветовал бы уделять больше внимания игре. А то он, как и Каррера, словно блуждает в лабиринте. То выдает отличные матчи, то проваливается…

Вызывают вопросы последние кадровые решения. Такое ощущение, что Каррера определяет состав под чьим-то давлением. Против «Ахмата» играла совсем не та команда, которую ждали на поле. Почему-то вышел Сальваторе Боккетти – и тут же грознецы отгрузили двушку. Нельзя же списать все на то, что «Спартаку» перестало фартить, как в прошлом году. Хотя, это тоже причина. В чемпионском сезоне везения было многовато…

Не знаю, что будет делать Леонид Федун. То ли команду менять, то ли тренера. То ли оставить все, как есть, и выбираться из ямы за счет внутренних ресурсов. Кто бы мог прийти на место Карреры? Дмитрий Парфенов – в первом ряду. Вот Арсен Венгер из «Арсенала» освободился. Хотя, француза может и «Зенит» перехватить. С питерцев станется.

Александр КУТИКОВ, музыкант группы «Машина времени», с детства болеет за «Спартак»:

– Что-то происходит между футболистами и тренерским штабом. При этом я согласен с Каррерой, что поражение от «Ахмата» – его личная вина. Да и на игры с «Тосно» и «Уралом» состав и тактика выбирались, на мой взгляд, не совсем правильно…

А вот в ссору Карреры и Глушакова не верю. Пресса любит раздувать из мухи слона. Отношусь к подобным слухам спокойно – как к слухам.

Останется ли Каррера летом в «Спартаке»? Мне кажется, во многом это зависит от итогового результата. Если завоюем путевку в Лигу чемпионов, то сезон не будет провальным. Так какой смысл убирать тренера? Да и вообще, не надо накалять обстановку. Команда выдала серию из трех поражений. Такое может произойти с кем угодно. А если теперь одержим три победы подряд, мир опять перевернется? Нет, конечно же.

Евгений БУШМАНОВ, главный тренер молодежной сборной России, трехкратный чемпион страны в составе «Спартака»:

– Не хочу строить теории заговора. Отмечу только, что в матче с «Ахматом» команда сыграла чудовищно в обороне. Да и в атаке мало что получалось – но это скорее следствие первого.

Не могу делать далекоидущие выводы. Ведь до поражения от «Урала» был 18-матчевый беспроигрышный отрезок в РФПЛ. Любая серия когда-нибудь заканчивается. Но «Спартак» почему-то слишком болезненно отреагировал на первую же осечку.

Менять в такой ситуации тренера или нет, пусть решает руководство. Но, на мой взгляд, «Спартак» поступательно развивается. Лучше спокойно пережить этот непростой момент, которые неизбежны. Вспомните, даже «Реал» пол-сезона лихорадило, а теперь команда борется за третью подряд победу в Лиге чемпионов. Кризисы неизбежны. И провалы тоже.