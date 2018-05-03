По мнению нашего обозревателя, ЛЧ-2017/18 с ее обилием голов и бомбардирских подвигов вполне вписывается в тенденции мирового футбола.

ХВАТИТ СМЕЯТЬСЯ НАД 50-ми

Благодаря яркому плей-офф главного евротурнира древние летописи мирового футбола впервые за последние полвека перестали выглядеть неестественно. Раньше казалось, что результаты крупнейших стартов, скажем, 50-х годов – какой-то лубок, пародия на футбол. Бразильские 5:2 дуплетом в решающих матчах ЧМ-1958, счета 5:3, 6:1, 6:3, 7:3 в еврокеубковых полуфиналах и финалах, и много еще всего такого же могли поведать лишь о том, что не все раньше умели играть одинаково хорошо, а оборона вчистую проигрывала нападению.

Теперь все мы своими глазами убедились: исполосовать друг друга атаками, замордовать прорывами, отлупить голами, причем обоюдно, с ударом на удар, способны и две классные команды, чью оборону другим, менее классным, ставят в пример и выдают за образец. «Баварии» не хватает сантиметров для того чтобы забить в Мадриде, клубному чемпиону Европы, не первый, не второй – третий гол в самой концовке! «Рома», обязанная отыгрывать у «Ливерпуля» три гола, забивает четыре, и даже этого ей не хватает для итоговой победы! А этапом раньше обмениваются беспардонными для гостей оплеухами, словно вокруг не десятки тысяч озлобленных чужаков, а все свои, «Реал» и «Ювентус». И этого добра в плей-офф-2018 – через край.

Что это – стечение звезд и обстоятельств? Или тенденция мирового футбола?

Ответ: тенденция.

АТАКА ПО СПИРАЛИ

Футбол, как и все в нашей галактике, развивается и движется по спиральной орбите. На каждом витке его стратегия и тактика проходит две стадии: сначала нападающие выдумывают новые, оригинальные ходы, затем оборона, реагируя на вызов, перестраивается, изобретает системы сдержек и перехватов, обнуляет результативность – и пошел следующий виток. Скажем, в 90-е забивали гораздо больше, чем в 80-е: тут и запрет вратарю брать мяч в руки от своих помог, и изменение правила «вне игры». Потом защитники сообразили, что нужно делать – и чемпионом Европы стала наглухо застегнутая Греция, а забивать во всех турнирах снова стали в час по чайной ложке. И вот новый триумф атаки.

Причем совершенствовались не только схемы и подходы, но и сами форварды. Еще не так давно их на все команды не хватало – и тот же лигочемпионский плей-офф пестрил разгромами очень крепких, но не слишком мощных в атаке клубов более сильными и сбалансированными – иначе говоря, грандами. Ситуация изменилась прямо на глазах: выросла целая плеяда бронебойных нападающих, пополнила команды «второго ряда» – и исчезло безраздельное господство суперклубов. Теперь и «Ливерпуль», и «Рома» с «Монако», прошлогодним полуфиналистом, и много кто еще – практически им ровня.

Благодаря этому мы наконец-то обрели футбол, о котором давным-давно мечтали: когда нет никакой иерархии, когда любая команда может обыграть записного фаворита, даже крупно, когда судьба матча не ясна до последних секунд и даже касаний.

И когда в четырех полуфиналах забивают – да не в одни ворота, а во все – 20 мячей. Ура, товарищи!