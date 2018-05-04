В Петербурге в четверг заседали руководители топовых европейских футбольных лиг. Российский город принял собрание совета директоров организации, которую возглавляет швед Ларс-Кристер Олссон. Сейчас он – президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), раньше Олссон был исполнительным директором УЕФА, а в 2007-м после прихода в организацию Мишеля Платини его на этом посту сменил нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино.

Это была первая публичная должность Инфантино, которого потом многие запомнят как ведущего жеребьевок еврокубковых турниров. Теперь Олссон и Инфантино – оба руководители, однако по одному весьма важному вопросу их позиции и мнения их организаций принципиально расходятся.

Инициатива Инфантино – реформировать клубный чемпионат мира так, чтобы он стал более привлекательным. Президент ФИФА хочет увеличить количество участников, сейчас его предложение – это 24 клуба вместо 7. Полтора года назад Инфантино говорил о 32 участниках, теперь снизил масштаб, но представители УЕФА и ФИФА все равно не одобряют.

Кроме того, Инфантино предлагает проводить турнир для сборных в формате Лиги наций УЕФА, которая заменит товарищеские матчи осенью 2018-го и даст дополнительные шансы попасть на Евро-2020, в мировом масштабе.

L'Equipe сообщал о нежелании клубов и лиг принимать эти нововведения несколько дней назад в виде инсайда, а в Петербурге Ларс-Кристер Олссон после общения с представителями европейских лиг обосновал позицию сопротивления. Получилось доходчиво.

– Мы обсуждали новый формат Клубного чемпионата мира и Лиги наций. Мы полагаем, что соревнования негативно повлияют на сегодняшний футбол. Нам совершенно не нравится этот процесс. Это очень напоминает ФИФА прошлого: я думал, мы перешагнули через это. Не было проведено надлежащих консультаций, задействованные организации не были вовлечены в обсуждение. Мы просто получили на стол это предложение, которое выглядит как черный ящик. Мировой футбол будет вынужден принять решение по вопросу, о котором ничего не знает.

Мне кажется, в настоящее время ФИФА старается играть различными футбольными органами и не давать им прийти к общему соглашению. Мы не обладаем достаточной информацией, чтобы принять участие в обсуждении или выразить мнение по этому проекту.

Прежде всего – сам процесс. И ФИФА и УЕФА обещали, что процесс принятия решения будет проводиться при участии всех заинтересованных лиц. Важно сохранять, поддерживать соревновательный баланс во внутренних соревнованиях. Новый формат Клубного чемпионата обещает доход в 12 миллиардов долларов на протяжении 12 лет и внесет дисбаланс в развитие крупных клубов и небольших. Разница между богатыми клубами и небогатыми будет увеличиваться, это разрушительно скажется на балансе в футболе.