БОЛЕЛЬЩИКИ – ТОЖЕ ЧЕМПИОНЫ

Торжествующе прогуливаясь по полю, на котором «Локомотив» только что дожал «Зенит» и выиграл чемпионат, Юрий Семин ежеминутно рукоплескал болельщикам на трибунах. А когда попадал в лапы репортеров, дважды с интервалом в десяток минут отметил, как едва ли не более главное достижение, чем долгожданное чемпионство, тот факт, что команда своей игрой вернула на стадион зрителей, и на ее матчах теперь всегда аншлаги. К словам тренера-победителя хочется добавить одно примечание: не просто зрителей, и не толпу, как таковую, для которой футбол и успехи «своей» команды – всего лишь повод самоутвердиться, размахивая двухцветными хоругвями, а культурную публику, ценителей игры, сдержанных и в радости, и при неудачах. И когда прозвучал финальный свисток, возвестивший о том, что «Локомотив» – чемпион, они не ринулись ордами на газон душить в объятиях игроков и крушить ворота, разрывать на сувениры сетку и майки, не стали превращать праздник в бедлам и вакханалию, а так и стояли на трибунах многотысячным почетным караулом, размазывая слезы счастья и улыбаясь до ушей. Переполненные чемпионского достоинства.

САМ СЕБЕ СОПЕРНИК

Это золото досталось сложно, но не сложнее всего в жизни, признал в тех же спичах Юрий Палыч. И в 2002-м, и в 2004-м было тяжелее: давили и статус фаворита, и жесточайшая конкуренция ЦСКА; во втором случае титул вообще достался чудом, в последний момент, когда удалось неожиданно настичь, казалось, недосягамых армейцев. Та история чем-то напоминала нынешнюю, только наоборот: теперь уже «Локо», уйдя в отрыв, на финише стал сорить очками. Но аналогия все-таки осталась неполной.

Других атрибутов прошлых побед не было вовсе. Даже в ноябре никто не воспринимал «Локомотив» реальным претендентом на золото – не говоря уже о начале сезона, когда сами же железнодорожники ограничили свои задачи попаданием в пятерку. Благодаря тому, что ответственность за результаты не висела гираями на ногам, они и вырвали летом волевые победы у ЦСКА и «Спартака». А после того, как возглавили таблицу, не нашлось ни одного прямого конкурента – только группа преследователей, от которой черкизовская «Ласточка» легко умчала. И вышло так, что в какой-то момент единственным опасным соперником «Локомотива» остался он сам, прекратив забивать и тур за туром откладывая на потом оформление чемпионства.

ЭТО БЫЛА ЧЕРНАЯ МЕТКА?

Сложности были в другом. Все два неполных года после возвращения Семина в «Локомотив» у него с президентом клуба Ильей Геркусом то тлел, то разгорался непримиримый, открытый конфликт. Вы же помните то иезуитское условие, поставленное тренеру в прошлом сезоне: либо какой-нибудь трофей – либо до свидания? Семин его выполнил, но конфликты и склоки на этом не закончились: слишком уж разные у обоих взгляды: на футбол и место в нем, на личную значимость для клуба и его развитие, на людей и работу. Было понятно, что даже золото не поставит точку в этом противостоянии.

Но перед игрой с «Зенитом» нарыв, кажется, лопнул. Сначала тренер обмолвился про пятую колонну внутри клуба, а сразу после этого с ним оперативно продлили контракт; теперь его если и уволят, то – с неустойкой. Это очень похоже на ситуацию в «Спартаке», где тоже весь год делили власть и влияние на клубные процессы, измеряя на аптекарских весах крупицы вклада в чемпионство. В «Спартаке» ее разрешили публичной поддержкой Массимо Карреры, после чего его антагонисты самораскрылись и засобирались прочь. Интересно, как повернутся дела в «Локомотиве»? Можно ли считать соглашение с Семиным на следующий сезон плюс еще один «черной меткой» Геркусу? Или президент смирится с монументальностью Палыча, зароет топор войны и останется в клубе на вторых по важности ролях?

«CTRL+S» МИРАНЧУКОВ

Игроки «Локомотива» сейчас на банкете, и многим из них в ближайшие дни – а тем, кто не в сборных, то и недели – будет не до футбола. Но футболу до них дело есть: осенью «Локо» возвращается в Лигу чемпионов, и соответствие этому уровню уже сейчас становится важнейшей задачей клуба на лето. Я не готов сейчас рассуждать, от кого надо избавиться: как выяснилось только что, даже Эдер приносит максимальную пользу. Поэтому и тихоход Фернандеш, и ветеран Фарфан имеют все шансы остаться в клубе, который вывели наверх, и сыграть в главном клубном турнире планеты. В конце концов, титул чемпиона тоже нужно защищать, а по российским меркам и португалец, и перуанец – топ-мастера.

Важнее всего для «Локо» сейчас сохранить Миранчуков, к которым наверняка будет знойный интерес и со стороны других наших клубов, и из-за рубежа, если они смогут блеснуть на чемпионате мира. В том, что оба «Локомотиву» жизненно необходимы, сколь дорого бы они ни стоили, сомнений нет. Но и в том, что вокруг них в ближайшее время развернется трансферная свистопляска – тоже.

По поводу обязательных приобретений тоже все понятно: крайние защитники на оба фланга, которые позволят Игнатьеву и Рыбусу, вынужденно переведенным в оборону, заняться созидательным трудом, перспективный центральный, чтобы в режиме двух игр в неделю разгружать ведущих, и нападающий в расцвете лет, не очень молодой и не перезрелый. В остальном состав «Локомотива», на мой взгляд, вполне годится для борьбы за выход из группы.

Готов ли к этому вызову Семин, которому через десять дней исполнится 71? Ну, он ведь согласился на новый контракт. Знает, на что подписался. Иначе просто ушел бы – и остался в истории – чемпионом.