Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предлагает кинематографистам экранизировать историю капитана чемпионского «Локо», настоящего героя нашего смутного времени.

5 мая 2018 года – вдвойне знаменательный день. Исторический не только для всего «Локомотива». А и отдельно для его капитана Игоря Денисова. Ибо в этот день закольцевалась его вполне драматичная личная история, прямо-таки напрашивающаяся для кинематографического переложения. Благо в нашем кино спортивные сюжеты нынче в моде.

Есть высший смысл, точнее – высшая правда, в том, что Денисов взметнул над головой чемпионский кубок именно после победы над «Зенитом». И в том, что решающее чемпионское усилие «Локо» во втором тайме всем наглядно показало: от того «Зенита», в котором Денисов начинал и провел, наверное, лучшие свои футбольные годы, остались одни руины.

Вы не забыли, с чего началась история этого футбольного Гамлета? Осенью 2012-го Денисов возмутился: с какой стати заезжие гастролеры Халк и Витсель будут получать в «Зените» гонорары на порядок выше, чем те, кто выиграл клубу целый музей трофеев? Дескать, так вы развалите нам команду, она потеряет единство. Тем самым опорный полузащитник превратил себя в изгоя и был вынужден проститься с родным клубом и родным городом.

Историческая справка. В 2007-2012 гг. «Зенит» с Денисовым в составе выиграл три чемпионских титула и два еврокубка. За следующие шесть лет – один титул. И вот уже третий сезон не в силах вписаться хотя бы в лигочемпионскую квоту. А надо было тогда, в 2012-м, Денисова услышать!

В «Анжи» наш герой долго не задержался. Быстро разобравшись с происходящим в команде и горячо среагировав на то, что купающиеся в роскоши легионеры предпочитают не напрягаться, а халтурить влегкую.

Историческая справка. «Анжи» в том же сезоне сперва лишился щедро выделенного ему богатства, а вслед и прописки в премьер-лиге.

Динамовская глава денисовской биографии у всех еще на памяти, ибо аукается отсутствием Игоря в сборной. Если оставить за скобками форму, в которой он выразил свое возмущение тренеру Черчесову (тем более что мы с вами при том конфликте не присутствовали), то и там Денисов поставил ребром вопрос командных интересов: почему заведомо более сильного игрока тренер оставляет вне состава? И здесь он был назначен персоной нон-грата в команде. А я тогда, помнится, написал заметку, где как раз и сравнил футбольного правдоруба с Гамлетом. Выразив сомнение в благоприятном продолжении денисовской карьеры: мол, правдорубов ныне нигде не любят. Да и собственно Гамлет шекспировский, вспомнить, плохо закончил…

Историческая справка. По окончании того сезона «Динамо» рассталось с тренером Черчесовым. А еще через год вылетело из премьер-лиги.

Но вот послал же Денисову футбольный Бог «Локомотив» и лично Семина Юрия Палыча! Как иногда приговаривает тот же Станислав Саламович, - «Бог не Тимошка, видит немножко». И вот у Семина-то Денисов, со всеми его малоконтролируемыми эмоциями, сделался не просто опорным хавом, но и опорной личностью.

Вы слышали экспресс-признание президента «Локо» во время чемпионской эйфории в Черкизове? «Только двое верили – Денисов и Фарфан!». И именно Игорь проводил по ходу сезона командные собрания – междусобойчики, где тренеры были лишними. Стал бы «Локо» чемпионом без этой его веры и этого его вожацкой миссии? Вопрос, пожалуй, риторический - ибо, вообще-то говоря, красно-зеленые вырвали титул на тоненького.

Так что проявите, господа кинематографисты, интерес! Сделайте фильм про необузданного парня, для которого интересы команды и интересы спорта – превыше всего! Таких, сдается мне, в последние годы у нас в отечестве и не осталось почти. Настоящих, по-хорошему буйных! Все больше бизнесмены попадаются расчетливые…