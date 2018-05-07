В ней подробно описаны последние события в российском футболе. Одним из собеседников соавторов книги стал президент «Локомотива» в 2007-2010 гг. Николай Наумов, который по-прежнему находится внутри футбольной жизни и тесно общается с Юрием Семиным. Он рассказал о секретах возвращения клуба на победный путь и причинах конфликта между тренером и руководством.

Сохранить Миранчуков

Зимой 2017-го Юрий Семин позвонил мне с просьбой приехать на сборы в Марбелью. Тогда был самый пик переговоров по продлению контрактов с братьями Миранчуками, и зная, что я умею по-отечески пообщаться с игроками, Юрий Павлович попросил поговорить с Алексеем и Антоном. Сначала не было речи о том, что они должны обязательно остаться в «Локомотиве». Я отговаривал их от перехода в «Рубин», потому как знал, что их там может ожидать. Хотя финансовые условия выглядели очень соблазнительно – здесь ребят и их агентов понять можно. Да, «Локомотив» готов был повысить братьям зарплату, но далеко не во столько раз, как «Рубин». А зарплаты на тот момент у Миранчуков были очень скромными даже по меркам «Локомотива», особенно для Алексея, который тогда уже закреплялся в сборной России.

Но самым странным и неприятным оказался тот факт, что они, игроки основного состава команды премьер-лиги, выступающие за сборную, жили в общежитии! Спросил у Семина – он даже не знал об этом! А менеджеры клуба мне ответили: братья сказали, что им так удобней. Я возмутился: «Мало ли, что они сказали? Как игроки основного состава могут не иметь своего угла?!» Это же полнейший дилетантизм.

А у «Рубина» тогда были очень сомнительные перспективы. Я уже знал, что клуб вскоре ждут финансовые проблемы. Незадолго до разговора с Миранчуками побывал в Казани на совещании по бизнесу у главы республики. Речь шла о том, что в ближайших планах – возведение Новой Казани вокруг Волги, и все основные финансовые средства Татарстана будут направлены на это строительство. А расходы на футбольные и хоккейные проекты сократятся.

Миранчукам я так и сказал: «В Казань набрали футболистов, а теперь не знают, что с ними делать, чем зарплаты платить». Антону с Лешей тоже пообещали золотые горы, но я предупредил, что обещанных денег они там не увидят. Сначала начнутся задержки с выплатами, потом их начнут склонять к понижению зарплаты. Говорили мы долго, я призвал ребят хорошо все взвесить.

И они остались в «Локомотиве».

Почему Семин сильнее всех конкурентов

«Локомотив» стал чемпионом вопреки предсезонным прогнозам. Но я еще больше года назад, когда увидел на сборах, как Семин создает команду, был уверен, что большая победа придет. Поэтому для меня не сенсация, а закономерность, что Юрий Павлович в 71 год стал самым успешным среди более молодых коллег-конкурентов.

Что этого тренера выделяет в первую очередь? Во-первых, у Семина мощнейшая энергетика. Во-вторых, интерес к футболу и мотивация у него столь же высоки, как и раньше. Чтобы в этом убедиться, достаточно увидеть с каким азартом он проводит тренировки.

Главного тренера «Локомотива» выделяет глубочайшее знание предмета. А именно – российского футбола. Иностранных коллег он в этом точно превосходит. Кроме того, сработало умение Юрия Павловича понимать душу футболиста, и не только русского. Посчитайте, сколько у него на ведущих ролях игроков с трудными характерами. Но у Семина с ними нет проблем. Он знает, как направить энергию и характер в русло общего дела. Способность зорким взглядом верно оценить игрока и подобрать нужный метод воздействия на него – качества, которые даны немногим тренерам и выделяют среди них Семина.

Как совместить чемпионство с омоложением команды

Умение раскрыть и постепенно подвести к важной роли молодого игрока – еще одно сильное свойство Юрия Павловича. Сколько он возился с Бариновым! Сколько вложил в Лысова! Давайте вернемся в начало сезона, когда Лысов проводил первые матчи за «Локомотив». Несколько раз Семин ставил Фернандеша, ведущего созидателя, не в центр, а ближе к левому флангу. Это могло многих удивить. Но у Семина все продумано и предусмотрено. Он знает, что никакие тренировки и словесные наставления не сделают из молодого игрока мастера. Главное – практика.

Тренер ставит Лысова на левый фланг, но чтобы качество командной игры не просело, сдвигает к нему опытного Мануэла. Чтоб тот и за флангом присматривал, и учил партнера взрослому футболу. Когда на левый фланг выходил Виталий Денисов, он там действовал в одиночку, а Фернандеш спокойно располагался в центре. Но как только слева появлялся Лысов, португалец смещался ближе к нему. И Юрий Павлович решал сразу две задачи – сохранял качество футбола и при этом растил игрока в естественных условиях.

Семин и Геркус: затихший конфликт

Не окажись у «Локомотива» по ходу сезона результата, скатись он в таблице ниже пятерки – в этом случае, думаю, СМИ могли сотрястись от скандала. Тогда Семин с Геркусом нашли бы много поводов для критики в адрес друг друга. Но только не в ситуации, когда «Локомотив» сначала закрепился в тройке, а потом стал уходить от всех в отрыв!

Тем не менее затишье в отношениях тренера и президента – временное. До первого периода неудач. Если такой наступит, Семин с Геркусом снова начнут воевать и попытаются использовать ситуацию для подчеркивания недоработок оппонента. Ведь у их противостояния есть глобальная причина. Илья Геркус – президент молодой, он хочет руководить в клубе всеми ключевыми вопросами. Потому, думаю, он и взял спортивным директором немца, что тот – послушный исполнитель. Но Семин-то непослушный!

С Юрием Павловичем бесполезно «бодаться», на него нельзя давить. Его надо убеждать аргументами, доказывать конкретными примерами. Вспоминаю, какие дискуссии у нас были с ним, когда вместе работали в «Локомотиве» - пыль стояла до потолка! Но мы при этом никогда не ругались. Я, как руководитель клуба, понимал, что мы с главным тренером плывем в одной лодке и ссориться с ним смысла нет. Геркуса же, допускаю могла подвести неопытность…

«Я предупредил Миранчуков, что обещанных денег в Казани они не увидят»

«С Юрием Павловичем бесполезно «бодаться», на него нельзя давить. Его надо убеждать аргументами, доказывать конкретными примерами»