В Волгограде состоится один из самых необычных финалов Кубка страны: выступающий в ФНЛ курский «Авангард» сыграет с «Тосно», который может покинуть премьер-лигу уже в выходные. Формально это матч за путевку в групповой этап Лиги Европы-2018/19. Но победитель рискует туда и не попасть, если не пройдет лицензирование РФС/УЕФА. Вчера мы дозвонились до арендованного полузащитника тосненцев Ильи Жигулева, который летом может вернуться в «Краснодар», имеющий путевку в квалификацию ЛЕ.

«РФПЛ ОТОШЛА НА ВТОРОЙ ПЛАН»

– После поражения «Анжи» от «Ахмата» ваша команда сохранила шансы на участие в стыковых матчах РФПЛ/ФНЛ. В каком настроении «Тосно» готовится к кубковому финалу?

– Вылет в Волгоград – утром во вторник. Там проведем одну тренировку. Потом – матч. Для большинства из нас это главное событие в карьере. Поэтому настрой запредельный. Все мысли об «Авангарде». РФПЛ отошла на второй план. Ненадолго.

– То, что курская команда – середняк ФНЛ, делает вас фаворитами?

– Они выбили из Кубка ЦСКА и «Амкар». Это о многом говорит. Мы играли с «Авангардом» на зимних сборах. У них крепкая, цепкая команда. Ждем сложного матча. Это финал Кубка! Какие тут могут быть фавориты?

– Много игр «Авангарда» видели?

– На очень подробный анализ времени не было. Но повторюсь, по зимним сборам мы составили впечатление о Курске. Они хорошо контролируют мяч, плотно действуют в защите. Будет еще один просмотр. Уже в Волгограде. Тогда получим от тренеров полную информацию.

«ВПЕРЕДИ РАЗГОВОР С МУСАЕВЫМ»

– «Волгоград Арена» летом примет матчи чемпионата мира. Это добавляет финалу статусности?

– Мы играли на многих классных аренах. Опробовать еще одну – интересно. Ждем большого наплыва болельщиков. Наверняка для Волгограда, да еще в День Победы финал Кубка – колоссальное событие.

– Ходят слухи, что «Тосно» – почти банкрот. Напрягает?

– Давайте не будет об этом сейчас. Не время. Мы не опустим рук, несмотря ни на что. Попробуем и Кубок выиграть, и сохранить прописку в премьер-лиге через стыки с «Енисеем».

– Если все будет хорошо, останетесь в «Тосно» еще на сезон?

– Мне звонили из «Краснодара». Вроде бы моя игра в этом сезоне их устраивает. Поэтому могу вернуться в команду, которой принадлежу. Однако впереди еще два матча. Очень важных для «Тосно». После них наверняка переговорю с новым главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым. Мы еще не общались. Тогда многое прояснится.

– В полуфинале Кубка, когда «Тосно» сенсационно победил по пенальти «Спартак», тяжелую травму получил Павел Погребняк. Он летит в Волгоград?

– Конечно. Ему еще три недели ходить на костылях. Но это не помеха. Павел будет поддерживать нас на стадионе. Будем биться и за него тоже. Он за карьеру выиграл много трофеев, а вот в Кубке не побеждал. Было бы здорово преподнести ему подарок.