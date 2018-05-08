Всего час прошел между новостью о возвращении Березуцких в сборную и ее опровержением. Это был лучший час обороны нашей команды в 2018 году.

Станислав Черчесов и братья Березуцкие опровергли появившуюся информацию о возвращении игроков в национальную команду. Тем самым они дали повод взгрустнуть.

Плачевная ситуация сборной России

В 2017 году у сборной России сформировалось основное сочетание центральных защитников. Трио составили Виктор Васин, Георгий Джикия и Федор Кудряшов. Появившаяся у тренерского штаба определенность в оборонительном блоке – новость, безусловно, хорошая. Но есть и плохая: в семи матчах, в которых одновременно действовали перечисленные футболисты, наша национальная команда пропустила девять мячей – по 1,3 за игру. Без основного сочетания показатель еще ниже – 1,7. Многовато. На ноль удалось сыграть лишь дважды: с Новой Зеландией на Кубке Конфедераций (2:0) и с Венгрией (3:0) в товарищеском матче. Ни одни, ни другие на чемпионат мира пробиться не сумели.

В 2018-м грянул гром: из-за травмы выбыли Виктор Васин и Георгий Джикия. С экспериментальной линией обороны сборная России получила шесть мячей от Бразилии (0:3) и Франции (1:3). В обоих матчах в стартовом составе появлялись Федор Кудряшов и Владимир Гранат. А вот самый центральный защитник менялся – с южноамериканцами действовал Кутепов, с европейцами – Нойштедтер. Надежно не выглядел ни один из них.

Чем братья Березуцкие хуже Нойштедтера? Роман ошибается, плюс не является перспективным – ему уже 30 лет. У Кутепова этот козырь есть – 24 года. В будущем ему может пригодиться опыт участия в ЧМ. Нойштедтер в больших соревнованиях уже участвовал – Евро-2016, но прогресса не последовало. У братьев есть опыт, которого сейчас нет у одного их конкурента. А уровень игры они до сих пор не утратили.

Национальная команда и ЦСКА играют в три защитника

И ЦСКА, и сборная России действует по схеме с тремя центральными защитниками. Поэтому братья легко вписались бы в тактическую формацию национальной команды. Такого козыря нет у Кутепова и Нойштедтера: основными модулями «Спартака» и «Фенербахче» являются расстановки с дуэтом в центре.

Сейчас у сборной России нет самого центрального защитника в тройке. В нынешнем сезоне Василий Березуцкий не раз играл на этой позиции в ЦСКА.

Красно-синие и сборная России похожи игровой философией

У ЦСКА в этом сезоне была удивительная серия – 212 минут без пропущенных голов в Лиге чемпионов. А началось все со второго тайма гостевого матча с «Базелем». Армейцы проигрывали, но в итоге одержали победу (2:1), перейдя на агрессивную игру, основными элементами которой стали контротбор на чужой половине поля и прессинг. Подобным образом ЦСКА играл и в следующем матче – с «Бенфикой» (2:0).

Для любой российского коллектива подобное достижение в групповом этапе главного еврокубка Старого Света почетно, а для ЦСКА, провалившего несколько групповых раундов подряд, прекрасно вдвойне. Потому что закономерно. Во втором тайме игры с «Базелем» армейцы позволили нанести сопернику лишь три удара из штрафной площадки, с игры из которых только два. «Бенфика» за 90 минут московского матча лишь трижды угрожала воротам Игоря Акинфеева из пределов штрафной, причем дважды со стандартов. Выбрав агрессивную тактику, ЦСКА Виктора Гончаренко удалось максимально осложнить соперникам жизнь.

При прессинге и контротборе братья Березуцкие своевременно встречали атакующих футболистов, действую на перехватах или атакуя их на приеме мяча.



Кадр: «Матч ТВ».

Сборной России смелость тоже присуща – Испании (3:3) сразу два мяча наша команда провела в результате прессинга! Закрываться у своих ворот ей вообще не свойственно. Неизвестно, к добру ли. Важнее другое – сходство у ЦСКА и национальной команды есть. Значит, Березуцкие в футболе Черчесова чужими бы себя не чувствовали.

Пример Гуса Хиддинка

Последний успех сборной России датирован Евро-2008. Базовым клубом той сборной был «Зенит» Дика Адвоката. Команды роднили как схемы игры (обе действовали в два центральных защитника), так и философия (атакующий футбол). Гусу Хиддинку грех было не строить команду на базе зенитовских принципов, ведь весной того года питерцы выиграли Кубок УЕФА. Ключевыми игроками той сборной были три представителя «Зенит»: Александр Анюков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин. Подобным может похвастаться лишь ЦСКА – Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков. Но атакующую игру футболисты «Зенита» определяли в большей степени, у ЦСКА заметную роль впереди играл лишь Жирков.

Если перед ЧМ-2018 Станислав Черчесов решит опереться на игру какой-либо команды, то ЦСКА – один из фаворитов. Во-первых, они уже похожи – стилистически. Во-вторых, в ЦСКА много русских игроков. В сборную вызываются Головин, Дзагоев, Акинфеев и Фернандес. Поэтому представить братьев в футболке национальной команды легко.

В Березуцких верят

Зимой главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением касательно перспектив братьев: «Если меня спросят – я буду просить их сыграть на чемпионате мира. Мы хотим продлить с ними контракт на следующий сезон. Даже если я недоволен иногда Васей, то это 5% ошибок при 95% игры высокого качества».

В марте защитник «Рубина» Сесар Навас выразил недоумение решение братьев не выступать за национальную команду: «Я очень удивлен, что они отказываются от домашнего чемпионата мира. Это классные игроки, которые помогут сборной России в любом возрасте». Навас – воспитанник мадридского «Реала». И он очень высоко оценил уровень коллег по амплуа. О чем-то это говорит.

Верит в Березуцких и Станислав Черчесов, раз пытался вернуть игроков в национальную команду.

Жаль, что Василий и Алексей не желают запрыгивать в уходящий поезд. Их в нем может не хватить.