После недопуска новоиспеченных обладателей Кубка России к участию в Лиге Европы в премьер-лиге сложилась уникальная ситуация, аналогов которой, кажется, не было еще ни в одном национальном чемпионате с тех пор, как в 1888 году англичане образовали первую на свете лигу. Все восемь матчей заключительного тура имеют турнирное значение, и результат каждого повлияет на распределение ключевых позиций – бонусных, жизнеутверждающих и спасительных.

КТО ЗА ЧТО БОРЕТСЯ

«Спартак» и ЦСКА – за 2-е место и прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов.

ЦСКА и «Краснодар» – за 3-е место и участие в Лиге чемпионов.

«Краснодар» и «Зенит» – за 4-е место, дающее (после недопуска «Тосно») возможность стартовать в групповом турнире Лиги Европы.

«Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо» – за 6-е место, открывающее теперь дорогу к квалификацию Лиги Европы.

«Урал», «Динамо», «Ростов» и «Амкар» – за то, чтобы не занять 13-е место и избежать стыковых матчей с 4-й командой ФНЛ «Тамбовом».

«Анжи» и «Тосно» – за 14-е место и возможность сохранить прописку в премьер-лиге через «стыки» с «Енисеем».

И только три клуба не будут решать никаких турнирных задач. «Локомотив» досрочно стал чемпионом, «СКА-Хабаровск» прощается с РФПЛ, а «Рубин» ни при каких условиях не дотянется до 6-го места и не скатится на 13-е.

Все матчи 30-го тура должны начаться 13 мая одновременно – в 14 часов по московскому времени.

«Спартак» – «Динамо»

ЦСКА – «Анжи»

«Краснодар» – «Рубин»

«Зенит» – «СКА-Хабаровск»

«Уфа» – «Тосно»

«Ростов» – «Урал»

«Амкар» – «Ахмат»

«Арсенал» – «Локомотив»

Давайте разберемся по пунктам, какие расклады устраивают ту или иную команду.



2-е МЕСТО И ГРУППОВОЙ ТУРНИР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ: «СПАРТАК» ИЛИ ЦСКА

«Спартаку» нужно:

– выиграть у «Динамо»

или, если не получится

– чтобы ЦСКА не выиграл у «Анжи».

ЦСКА нужно:

– выиграть у «Анжи» и чтобы «Спартак» не выиграл у «Динамо».

При равенстве очков (по 56) «Спартак» опередит армейцев по результатам личных встреч (3:0 и 1:2).

Как распределятся места в еврокубках после 30-го тура чемпионата России по футболу? «Спартак» получит прямую путевку в Лигу чемпионов, ЦСКА — через квалификацию

ЦСКА получит прямую путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» — через квалификацию

«Спартак» получит прямую путевку в Лигу чемпионов, «Краснодар» — через квалификацию



3-е МЕСТО И УЧАСТИЕ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ: ЦСКА ИЛИ «КРАСНОДАР»

ЦСКА нужно:

– не проиграть «Анжи»

или, если не получится

– чтобы «Краснодар» не выиграл у «Рубина».

«Краснодару» нужно:

– выиграть у «Рубина» и чтобы ЦСКА проиграл «Анжи».

При равенстве очков (по 56) армейцы опередят южан по результатам личных встреч (2:1 и 1:0).

Ровно то же произойдет при равенстве очков у «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» (по 56): спартаковцы опередят обоих конкурентов, а армейцы – краснодарцев.



4-е МЕСТО И ГРУППОВОЙ ТУРНИР ЛИГИ ЕВРОПЫ: «КРАСНОДАР» ИЛИ «ЗЕНИТ»

«Краснодару» нужно:

– набрать очки в матче с «Рубином»

или, если не получится

– чтобы «Зенит» не выиграл у «СКА-Хабаровска».

«Зениту» нужно:

– выиграть у «СКА-Хабаровска» и чтобы «Краснодар» проиграл «Рубину».

При равенстве очков (по 53) «Зенит» опередит «Краснодар» по результатам личных встреч (1:2 и 2:0).



6-е МЕСТО И УЧАСТИЕ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ: «УФА», «АРСЕНАЛ», «АХМАТ» ИЛИ «ДИНАМО»

Необходимое уточнение: «Урал» и «Рубин», набравшие, как и «Динамо», по 37 очков, ни в одном из вероятных итоговых положений не смогут опередить конкурентов по результатам личных встреч. Решающим в каждом случае станет их отрицательный баланс с «Уфой», которую они способны только догнать (1:1 и 0:2 у «Урала», 0:0 и 1:2 у «Рубина»).

«Уфе» нужно:

– выиграть у «Тосно»

или, если не получится

– чтобы «Арсенал» не выиграл у «Локомотива», «Ахмат» не выиграл у «Амкара», а в случае поражения от «Тосно» – еще и чтобы «Динамо» не выиграло у «Спартака».

«Уфу» не устраивает равенство очков:

– с «Ахматом» (по 41), которому она уступает по числу забитых мячей в личных встречах на выезде (3:2 и 1:2);

– в тройке с «Динамо» и «Арсеналом» (по сумме очков в их «мини-турнире» выше окажутся туляки).

Любое иное равенство очков – по отдельности или группами, в том числе впятером – в пользу «Уфы».

«Арсеналу» нужно:

– выиграть у «Локомотива» и чтобы «Уфа» не выиграла у «Тосно»

или, если не получится

– сыграть вничью с «Локомотивом» и чтобы при этом «Уфа» проиграла «Тосно», «Динамо» выиграло у «Спартака», а «Ахмат», «Урал» и «Рубин» не выиграли.

«Ахмату» нужно:

– выиграть у «Амкара» и чтобы «Уфа» и «Арсенал» не выиграли.

«Динамо» нужно:

– выиграть у «Спартака» и чтобы «Уфа» и «Арсенал» проиграли, а «Ахмат», «Урал» и «Рубин» не выиграли. В этом случае «Динамо» сравняется с «Уфой» и опередит ее по разности мячей (личные встречи – 1:1 и 1:1, число побед – по 10). Сейчас у «Динамо» –2, у «Уфы» –1, то есть, победа «Динамо» и поражение «Уфы» автоматически улучшают разность в пользу динамовцев.



13-е МЕСТО И СТЫКИ С «ТАМБОВОМ»: «УРАЛ», «ДИНАМО», «РОСТОВ» ИЛИ «АМКАР»

По тому же принципу, что и в борьбе за 6-е место, «Рубин» находится в безопасности, поскольку ни в одном из случаев возможного равенства очков он не окажется худшим по результатам личных встреч.

«Уралу» нужно:

– не проиграть «Ростову»

или, если не получится

– чтобы «Амкар» не выиграл у «Ахмата»

или, если не получится и это

– чтобы и «Динамо», и «Рубин» проиграли. Единственный вариант равенства очков, устраивающий уральцев, – когда все команды, занимающие сейчас места с 9-го по 13-е, наберут по 37. Только в этом случае «Урал» не окажется аутсайдером по результатам личных встреч.

«Динамо» нужно:

– не проиграть «Спартаку»

или, если не получится

– чтобы «Урал» либо «Рубин» набрали очки; именно «Динамо» пострадает из-за личных встреч, если «Ростов» с «Амкаром» выиграют, и все пять команд на местах с 9-го по 13-е наберут по 37 очков.

«Ростову» нужно:

– сыграть не хуже «Амкара»

По результатам личных встреч у ростовчан беспроигрышное положение при любом раскладе.

«Амкару» нужно:

– выиграть у «Ахмата»

или, если не получится

– чтобы «Ростов» проиграл «Уралу».

15-е МЕСТО И ПРЯМОЙ ВЫЛЕТ В ФНЛ: «АНЖИ» ИЛИ «ТОСНО»

Здесь все просто: «Анжи» нужно сыграть в своем матче не хуже, чем «Тосно». А тому, в свою очередь, – лучше, чем «Анжи». По личным встречам преимущество у махачкалинцев (2:0 и 2:2).

Напомним, что из ФНЛ напрямую в РФПЛ ранее вышли «Оренбург» и «Крылья Советов».