Курбан Бердыев после матча с «Уфой», юбилейного 300-го за «Рубин» и в то же время последнего в карьере Гекдениза Карадениза, с грустью в голосе сказал, что именно таких иностранцев, как Карадениз нужно приглашать в российские клубы. А как их найти – не объяснил. Наверное, потому, что это не так просто. Но мы тем не менее попробуем установить некие параметры, которые в свое время помогли «Рубину» отыскать классного легионера на годы вперед.

Приехал в статусе звезды

Начнем с того, что Гекдениз приехал в наш чемпионат в 28-летнем возрасте из «Трабзонспора», где он к тому моменту уже дорос до статуса человека-легенды. И не от того, что «Рубин» был командой его мечты, а за 8,7 млн евро. Турецкий клуб на его продаже заработал солидные деньги, а полузащитник получил достойную зарплату. В общем, все должны были быть довольны, но турок не желал покидать Трабзон и сильно обиделся на руководство, которое все же решило с ним расстаться. Возможно, это даже дополнительно его мотивировало и помогло начать все с чистого листа.

В наши дни провернуть подобную сделку значительно сложнее, чем в 2008 году, когда осуществлялся трансфер Карадениза. Ведь «Рубин» приобретал одну из главных звезд чемпионата Турции и игрока уровня сборной, находившегося к тому же в самом расцвете сил. Сейчас турки запросили бы за него не меньше 15-20 млн. Учитывая непростое финансовое положение наших клубов – всех, кроме «Зенита», – никто бы такой трансфер не потянул. А нынешнее руководство сине-бело-голубых Карадениз бы не заинтересовал. Одно дело – переплачивать за футболиста «Ромы» и сборной Аргентины, другое – за человека, никогда не выступавшего за пределами Турции (не самое популярное направление для наших клубов, согласитесь). Известно даже, что у «Зенита» нет скаута, который бы следил за игроками из этой страны.

Не хотел возвращаться в Турцию из-за чувства обиды

Подавляющее большинство футболистов, меняющих родной чемпионат на похожий по уровню (не топ), рассматривают это как путешествие, которое рано или поздно закончится. В истории с Караденизом все иначе. Турок полюбил Казань, перевез сюда семью и не скрывает того, что столица Татарстана стала для него новым домом. А возвращаться на родину турок не хотел не только потому, что от него избавился «Трабзонспор». В сентябре 2008 года, находясь в расположении сборной Турции, Карадениз подрался в автобусе с капитаном команды Эмрэ Белезоглу. Тому не понравилось, что Карадениз громко разговаривал по телефону. На просьбу партнера прекратить беседу игрок «Рубина» ответил в жесткой форме, после чего в ход пошли кулаки. В результате Фатих Терим отстранил Карадениза от выступлений за национальную команду. С тех самых пор он в нее не вызывался. А на вопросы журналистов о своем возвращении на родину, как правило, отвечал коротко и ясно: «В Казани меня все устраивает».

Профессионал своего дела и семьянин

В каждом клубе мечтают о том, чтобы легионер был профессионалом своего дела и свободное время проводил в кругу семьи, а не на дискотеках. Карадениз в этом смысле пример идеального спортсмена, на которого нужно равняться. К моменту своего перехода в «Рубин» он прошел длинный путь и это, конечно, не то же самое, что купить звезду на перспективу. Но кто сейчас заплатит почти 10 млн за 28-летнего полузащитника, никогда не выступавшего в топ-чемпионате и не заявлявшего о себе в еврокубках? Правильно: никто. Несмотря на усовершенствование технологий поиска футболистов, найти легионера, который бы моментально адаптировался в новой для себя среде и был продуктивен на протяжении многих лет, очень сложно. Случай с Караденизом уникален.



Фото: ФК «Рубин»