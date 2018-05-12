Для нижегородского «Олимпийца» нынешний сезон был дебютным в первенстве ФНЛ. Как и для главного тренера команды Николая Писарева. Но это не помешало им сдюжить – остаться в лиге.

«Олимпиец» не просто сохранил место в турнире, но и финишировал на высоком 12-м месте.

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАСНЫХ ПУТЕЙ

«У меня был один вариант – стать футболистом. Запасного не существовало. Я боялся не стать профи, поэтому делал все возможное» (Мохаммед Салах)

Выйдя в ФНЛ, «Олимпиец» решил сохранить костяк команды. До сих пор за коллектив выступают 12 игроков, которые представляли его в ПФЛ! А центральный защитник Юрий Морозов даже является капитаном.

Один из плюсов коллектива, костяк которого составляют футболисты, недавно игравшие в ПФЛ, – отсутствие у спортсменов запасных путей: другого шанса выступать в ФНЛ может не быть. А страх часто становится лучшим мотиватором. Об этом в текущем сезоне признался лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивающий всем подряд. Египтянин, в детстве тративший четыре часа на дорогу на тренировку (плюс столько же на путь домой) и жертвовавший учебой в школе, понимал: отступать ему некуда. И сполна преуспел.

По ходу сезона «Олимпиец» выдал две неудачные серии – 11 и 10 матчей без побед соответственно. Но оказываясь в критическом положении, оба раза коллектив преображался и лез в гору. А главный тренер Николай Писарев отмечал характер команды. Сохранение костяка – одна из причин его наличия.

В первом туре ФНЛ, в июле, «Олимпиец» сыграл вничью с курским «Авангардом» (2:2). На послематчевой пресс-конференции тогдашний тренер вратарей команде Александр Гутеев, подменявший дисквалифицированного Писарева, затронул тему разных направлений: «Сегодня встречались два выходца из глубинки российского футбола, которые проповедуют, скажем так, разные философии. Мы сохранили большую часть состава, завоевавшего путевку в ФНЛ, и в старте у нас было только два новичка, в то время как у соперника на поле в первом тайме вышли лишь три футболиста, игравшие за «Авангард» в ПФЛ. Чья философия правильнее и разумнее, покажет время. Мы считаем, что выбранный нами путь имеет право на жизнь». Сезон дал понять, что живучи оба варианта.

РЕАКЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА

«Провалы всегда придавали мне сил. Вероятно, хотелось доказать окружающим, что я не неудачник, а иногда хотелось взять реванш» (Алекс Фергюсон)

Неудачные полосы «Олимпиец» преодолевал благодаря реакции тренерского штаба – Николай Писарев выбирал максимально удобный для достижения результата вариант игры, переходя на более осторожный футбол.

В начале мая «Олимпиец» сыграл 0:0 в выездном матче против «Кубани». В игре почти не было голевых моментов. Комментатор матча иронизировал: «Эту игру я запомню на всю жизнь». Но когда нижегородцы пытались сыграть веселее, это заканчивалось плачевно. Как в матче с «Кубанью» в первом круге (0:3) или со «Спартаком-2» (1:3). Поэтому выводы должны были последовать.

После матча с «Кубанью» Писарев объяснил мотив сыграть осторожно: «Мы в этом году уже не раз обжигались, высоко прессингуя, получая голы на контратаках и проигрывая матчи. Так играть с краснодарцами мы не рискнули, ведь «Кубань» играет в короткий и средний пас, обладая хорошим подбором игроков. Поэтому наша сегодняшняя тактика была выбрана, исходя из соперника. Мы знали, что получим свой шанс, создав в концовке стопроцентный голевой момент. Всегда хочется большего, но, наверное, ничья закономерна». К стратегии невозможно придраться, ведь хороша та модель, что приносит результат.

После победы над «Лучом-Энергией» (1:0) в конце чемпионата Николай Писарев отметил, что одержать ее помогла правильно выбранная тактика, а также заметил, что команда работала над компактностью при защите. Прогресс действительно был. Не зря в четырех матчах на финише сезона «Олимпиец» набрал 10 очков.

Во всех последних играх команда действовала осторожно, начиная обороняться у средней линии поля, отказываясь от прессинга у чужих ворот. И это не минус, а плюс. Правильно оценить реалии и выбрать подходящую тактику – искусство.

СТАНДАРТЫ

«Мы тренировали этот угловой три дня! Правда, мало что получалось. Но в итоге результат пришел» (Тони Пьюлис)

В атаке у «Олимпийца» есть большой козырь – стандартные положения. С них нижегородцы забили 20 мячей из 37! Это один из лучших показателей в лиге, если не первый.

Восемь голов со стандартов пришлись на розыгрыш штрафных, семь – на угловые удары. Главными действующими лицами были защитники – Радик Хайруллов и Юрий Морозов. Оба возглавили список лучших бомбардиров команды – пять и четыре гола соответственно.

Из 44 очков 30 волжане взяли в матчах, в которых забивали со стандартов!

В гостевых встречах с «Химками» (2:0) и «Авангардом» (3:2) «Олимпиец» забивал со статичных положений сразу дважды.

Когда у команды есть такая козырная карта, на свой гол она может рассчитывать всегда. Значит, при надежной игре у своих ворот коллектив будет перманентно набирать очки. Что и случилось с «Олимпийцем» на финише сезона.