Самый неудобный соперник «Спартака»

Матчем против «Динамо» для «Спартака» начинался сезон в РФПЛ. В матче первого кругу действующие на тот момент чемпионы вели со счетом 2:0, но упустили победу в компенсированное время (2:2), позволив отличиться Александру Ташаеву, которого СМИ теперь активно отправляют в стан красно-белых.

Завершив чемпионскую гонку, спартаковцы остались на второй строчке турнирной таблицы, позволяющую напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В заключительном туре, чтобы гарантировать сохранение путевки, требовалось обыграть бело-голубых. В противном случае шансы появлялись у ЦСКА, игравшего дома против «Анжи». «Динамо» же оказалось в еще более интересном положении – за тур до завершения сезона команда имела математические шансы как попасть в стыки за право остаться в РФПЛ, так и в зону еврокубков. Хотя для этого должно было воедино сойтись уж очень много факторов.

Перед началом встречи болельщики поприветствовали ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, которому в мае исполнилось 65 лет.

Юрий Гаврилов наносит первый удар по мячу! pic.twitter.com/8gndF6bSPY — Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 13 мая 2018 г.

После кубкового поражения от «Тосно» МассимоКаррера вроде бы вернул подопечным уверенность в своих силах и наладил игру в атаке. Поспособствовало этому и отсутствие Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Первого на фланге с успехом заменил более склонный к созиданию ЛоренсоМельгарехо, а в центре полузащиты вышли Артем Тимофеев, Марио Пашалич, над которыми расположился Софьян Ханни.

На первых минутах алжирец много ошибался и совершал технического брака и даже «заслужил» пару ласковых от Карреры, но именно разогнал первую по-настоящему опасную атаку – Квинси Промес получил мяч от партнера в любой точке на левом углу штрафной и в касание технично закрутил мяч в дальний нижний угол. Только великолепная прыгучесть Антона Шунина спасла «Динамо» от пропущенного мяча.

Пожалуй, будет справедливым сказать, что красно-белые имели некоторое преимущество, но пропустили первыми. Илья Кутепов неосторожно пошел в борьбу в своей штрафной, и Сергей Карасев усмотрел в его действиях нарушение правил. Евгений Луценко с 11-метровой отметки был точен. В параллельном матче ЦСКА к тому моменту играл с «Анжи» вничью – 1:1, а «Уфа» обыгрывала «Тосно» со счетом 2:0.

Могли динамовцы выигрывать к перерыву с разницей в два мяча, но Карасев не поверилТашаеву. Полузащитник перехватил чудовищный пас Александра Самедова и вышел один на один с Артемом Ребровым. Голкипер выскочил на перехват и срубил соперника, но свисток арбитра промолчал, а подобравший мяч Кирилл Панченко пробил выше ворот.

Одиночество Кутепова

На второй тайм «Спартак» вышел без Ханни, но с Зе Луишем и страстным желанием отыграться. На позицию алжирца опустился Луис Адриано, за первый тайм не запомнившийся ничем интересным. Пашалич, как и в предыдущих матчах, стал играть на одной линии с Ильей Кутеповым и Николой Максимовичем. Таким образом, красно-белые перешли на игру в три центральных защитника. Надежности оборонительным редутам это не добавило.

Надо отметить и то, как здорово Дмитрий Хохлов разобрал игру соперника. «Динамо» не позволяло хозяевам разворачиваться на чужой половине поля и принимать мяч без боя, надежно перекрывая большинство вариантов продолжения атаки. Тот же Ташаев мог удваивать преимущество, «по-промесовски» сместившись с левого фланга в центр и нанеся сильный удар. Ребров до мяча не дотягивался, но тот, погладив перекладину, покинул поле.

На 61-й минуте Витиньо вывел ЦСКА вперед, и армейцы опередили «Спартак» в турнирной таблице.

Получив необходимый простор, гости стали совершать быстрые набеги на владения Реброва, и это выглядело куда опаснее, чем спартаковские попытки отыграться в позиционной атаке. Зе Луиш вышел выигрывать борьбу в воздухе в чужой штрафной, но подач дождался немного.

Пытаясь перестроить игру команды, Каррера выпустил Фернандо. Однако в условиях лимита на легионеров вариантов у него было немного, и он решился снять Максимовича. Таким образом, у красно-белых остался на поле только один профильный защитник – Кутепов. И только за 15 минут до финального свистка сезона к нему присоединился Дмитрий Комбаров, и остаток встречи спартаковцы провели по схеме разве что не 4-2-4.

«Спартак» совсем не выглядел обреченным и до последних минут атаковал ворота Шунина. Дважды красно-белые апеллировали к Карасеву после падений в чужой штрафной Луиса Адриано и Промеса, но не убедили рефери в своей правоте.

Этот матч получился для спартаковцев очень символичным. Они имели преимущество по владению мячом и создали немало моментов у ворот Шунина, но не смогли реализовать свои шансы, пропустив единственный мяч с пенальти.

«Спартак» – «Динамо» – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 35, пенальти Луценко

«Спартак»: Ребров, Самедов, Максимович (Фернандо, 68), Кутепов, Тимофеев (Комбаров, 76), Пашалич, Промес, Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 46), Мельгарехо, Луис Адриано

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Козлов, Рыков, Соу, Рауш, Ташаев, Тетте (Соснин, 73), Панченко (Черных, 63), Луценко (Марков, 90)

Предупреждения: Козлов (8), Рыков (8), Кутепов (34), Марков (90), Ташаев (90), Ребров (90)