Мы ошибались, полагая, что к маю «Спартак» успел этой зимой - весной проиграть все, что можно было проиграть. Вылетев практически в экспресс-режиме из Лиги Европы, пропустив три мяча за тайм от заштатного по европейским меркам «Атлетика». Самоустранившись из борьбы за чемпионство на самом решающем ее отрезке. Ну и - ловким движением стряхнув с себя хоть какие-то приметы классности - пропустив в финал Кубка России бедолагу «Тосно».

Как герой найдет возможность для подвига, так растяпа не упустит случая оконфузиться. А «Спартак» образца этой весны иначе как командой-растяпой уже не назовешь.

Итак: в заключительном туре красно-белые играли на куш в 12,7 млн евро, полагающийся за прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. О, это надо было видеть - как они играли. Я уверен, что в Европе не найдется другой команды, которая бы имела такой растрепанный и разобранный вид в матче, где на кону столь крупный куш. Впрочем, на кону он был ведь только для «Спартака» - его оппоненты из «Динамо» могли себя стимулировать разве что некоей штатной премией за победу, да, возможно, что-то еще ЦСКА подбросил ради поддержки своей лигочемпионской перспективы.

За 12,7 млн евро «Спартак» позиционировал себя практически стоя. Ну, иногда переходя на легкую трусцу. Минимальными признаками драйва были отмечены исключительно похождения с мячом Промеса.

При открывшейся зрительскому глазу игровой панораме игроки «Динамо» выглядели подготовленными спортсменами, а игроки «Спартака» - физкультурниками-любителями.

Еще раз: чтобы взять гарантированный куш от УЕФА, «Спартаку» требовалось обыграть не конкурента из верхней части таблицы, а команду, еще осенью недалеко ушедшую от уровня ФНЛ. И укрепившуюся с той поры минимально. Но задача оказалась настолько непосильной, что !2,7 млн – по устойчиво сложившемуся впечатлению - выпали из клубного кармана аж в начале второго тайма.

Мне уже приходилось писать вот о чем. Массимо Каррера, такое чувство, здесь у нас не столько напрягается, сколько развлекается. Кайфует от нежданного российского приключения – будет о чем рассказать, вернувшись, родственникам и знакомым! Над чем-то поработает – а дальше, похоже, занимается более приятными делами. Неспроста же он на днях бросил: мол, в «Спартаке» я как дома. Вот и ведет себя непринужденно, как дома.

Невозможно представить, что «Спартак» так или иначе к матчу с «Динамо» готовился. Ибо в его полевых проявлениях последствия подготовки невозможно было разглядеть. А тем временем футболисты ломаются уже и не в процессе игры, а между матчами. Глушаков. Селихов. Получая травмы при загадочных обстоятельствах.

Неужели и после того, как Каррера взял и посеял 12,7 млн евро из клубной казны в газоне «Открытие-Арены», спартаковские верхи продолжат выражать ему полное и глубокое доверие?

А я, со стороны зрительской аудитории этого колоритного матча, скажу вот что: «Динамо» Дмитрия Хохлова по материалам нынешней весны больше заслуживает лигочемпионского шанса, чем такой «Спартак». Собственно, бело-голубые и набрали на весеннем отрезке чемпионата 18 очков – против 16 спартаковских. Проиграв только «Локомотиву» - по стечению обстоятельств и «Зениту» в Питере на последних секундах.

Словом, такой «Спартак» в Лиге чемпионов нам без толку. А предъявить какой-то другой Каррера никому не гарантирует.