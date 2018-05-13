Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев подвел итоги победному матчу против «Спартака» (1:0) и поделился мнением о неназначенном пенальти после столкновения с Артемом Ребровым.

– После матча Массимо Каррера сказал, что у его футболистов не было злости на поле, а вот у соперника была, и за счет этого «Динамо» победило. Согласны с этим?

– Не могу говорить за другую команду, а вот у нас все вышли играть со стопроцентной отдачей. Даже больше. Выходили как на последний бой.

– Для вас это был чуть более принципиальный матч, чем для ваших партнеров, потому что последние слухи связывают вас со «Спартаком».

– Слухи не могу комментировать. Не буду себя выделять, для всех игроков бело-голубых, руководства и болельщиков это самый принципиальный матч в сезоне.

– Останетесь в «Динамо» на следующий сезон?

– Без комментариев.

– Что скажете об эпизоде, когда Артем Ребров вас сбил? Там был пенальти?

– А вы пересматривали момент?

– Ребров, сказал, что задел вас, но ему показалось, что вы начали падать заранее.

– Если он задел, то это пенальти. Или какие у нас правила? Я протолкнул мяч, меня ударили, и я упал.

– Что сказали после эпизода арбитру Сергею Карасеву?

– Что был стопроцентный пенальти. А он сказал, что нет. Наверное, он посмотрит повтор и сам все увидит. В тот момент я был на эмоциях, злился.

– С Ребровым у вас случилась стычка…

– Это не стычка. Понятно, что это было на эмоциях. Я до конца шел в мяч, поэтому могу его понять. Он голкипер, и у его ворот произошла опасная ситуация. Могу извиниться за этот эпизод, если задел его.

– В раздевалке «Динамо» после матча игроки пели нецензурный заряд на тут же мелодию, на которую исполняют фанаты «Спартака» в адрес бело-голубых. Вы тоже пели?

– Я этого даже не слышал. Был очень счастлив победе и просто радовался вместе с командой.

– Этот сезон стал для вас очень хорошим. Согласны?

– Не знаю, что сказать. Просто хороший сезон, здорово, что мы провели весну очень качественно.

– Какая была первая мысль, когда узнали, что Станислав Черчесов вызвал вас в сборную России?

– Узнал об этом на тренировке, и улыбка не сходила с моего лица. Ребята меня поздравили, конечно.

– Теперь какая у вас цель, применительно к сборной России?

– Работать, а там будет, как будет.