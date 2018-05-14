Последние дни для 23-летнего полузащитника «Динамо» Александра Ташаева выдались насыщенными. Сначала он неожиданно для многих увидел свою фамилию в основном списке кандидатов на участие в ЧМ-2018. Затем стал одним из творцов победы бело-голубых в принципиальном дерби со «Спартаком» (1:0).

«КАРАСЕВ ГОВОРИЛ: «ПЕНАЛЬТИ НЕТ». ЧТО Я МОГ ОТВЕТИТЬ?»

– «Динамо», по сути, лишило «Спартак» прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Ожидали такого результата?

– Это старейшее дерби страны. Перед такими играми всегда особая мотивация. Поэтому нам очень хотелось завершить сезон на мажорной ноте – и мы верили в победу. Бились исключительно за три очка, ни о какой ничьей на установке речи не было. Тем более, что при определенных раскладах победа могла вывести «Динамо» на шестое место, дающее право выступить в Лиге Европы.

– На что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов делал акцент при подготовке?

– Против «Спартака» нужно действовать компактно на своей половине поля, ни в коем случае не дать их быстрым нападающим свободных зон для открывания. Ну и, конечно, держать максимальную концентрацию – потому что в составе красно-белых полно очень мастеровитых игроков, готовых наказать за любую ошибку. Считаю, план тренерского штаба был выполнен. Мы не позволили «Спартаку» развернуться. Отлично сыграл наш вратарь Антон Шунин. И на каждую атаку соперника отвечали своей. Моментов мы создали больше. Поэтому победа получилась заслуженной.

– В одном из эпизодов, уже при счете 1:0, арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, когда Артем Ребров сбил вас в штрафной. По слухам, нашему представителю в судейском корпусе ЧМ-2018 поставят за матч «двойку». На ваш взгляд, 11-метровый был?

– Сто процентов. Тут нечего обсуждать. Я был первым на мяче, уже проскочил Реброва – и получил по ноге. Думаю, Карасев, пересмотрев видеозапись эпизода, придет к такому же выводу. Судейская ошибка налицо. И я сразу попытался объяснить это Карасеву. Но он отвечал: «Нет, это не пенальти». В общем, разговор у нас не получился. Хорошо, что момент не повлиял на итоговый результат. Кстати, споров вообще бы не было, если бы Кирилл Панченко после того, как меня снес Ребров, попал в ворота. Пробил он хорошо. Но чуть-чуть не хватило точности.

Уин Публикация от tashaev88 (@tashaev88) 6 Май 2018 в 8:23 PDT

«РЕЗУЛЬТАТ «ДИНАМО» РАДУЕТ»

– В предыдущих матчах вы менялись флангами с Федором Черных после того, как тот выходил на замену. Почему теперь привычной рокировки не произошло?

– Я сказал Феде, что доиграю матч справа. Моменты-то появлялись, у «Спартака» в этой зоне было не все в порядке, я надеялся реализовать один из прорывов – отдать острую передачу или самому завершить атаку. Жаль, в одном из эпизодов не успел на дальнюю штангу, когда Федя отлично прошел по левому флангу. А вообще, для меня не столь принципиально, на какой бровке играть. Действую по эпизоду. Исходя из соперника и ситуации на поле.

– Нынешней весной «Динамо» выиграло два дерби. До этого была победа над ЦСКА со счетом 2:1, а вы тогда оформили свой первый в дубль в РФПЛ. Параллели с той игрой уместны?

– Матчи в чем-то похожи. Оба раза мы сдерживали соперника в стартовые 15 минут, потом выравнивали игру, забивали первыми – и грамотно действовали на контратаках.

– С кем пришлось тяжелее – с серебряным призером чемпионата или с бронзовым?

– Не заметил особой разницы между ЦСКА и «Спартаком». Это две сильные команды. Тех и других мы переигрывали одинаковым оружием. Заставили раскрыться – и использовали освободившиеся зоны.

– Включение вас Станиславом Черчесовым в «список 28» добавило настроения перед воскресным дерби?

– Конечно, я хотел лишний раз показать тренерскому штабу сборной, что не зря меня включили в предварительную заявку на чемпионат мира. В итоге и сам, считаю, сыграл неплохо, и «Динамо» победило. В целом сезон оцениваю положительно. Да, мы не попали в еврокубки. Но ведь при такой плотности таблицы, как в премьер-лиге, можно было оказаться в зоне стыковых матчей. То, что мы этого избежали при не самом удобном календаре весенней половины чемпионата, – хороший результат.

Андэр🐶 Публикация от tashaev88 (@tashaev88) 10 Апр 2018 в 5:30 PDT

«ЗОЛОТО «ЛОКО» – ОТЛИЧНЫЙ ОРИЕНТИР»

– С приходом прошлой осенью Дмитрия Хохлова «Динамо» сильно прибавило?

– Да. И в результатах, и в игре. Побеждать мы начали еще до перерыва, но настоящие изменения произошли уже после зимних сборов, которые получились очень плодотворными. Думаю, «Динамо» продолжит прогрессировать. И в следующем сезоне будет решать еще более серьезные задачи.

– Принес ли «Динамо» пользу контрольный матч против сборной России, когда команду еще тренировал Юрий Калитвинцев?

– Мы тогда проиграли 0:3. Но я не поле не выходил – приболел. Думаю, из любой игры можно вынести опыт. Особенно молодым футболистам.

– Как восприняли чемпионство «Локомотива», которому «Динамо» весной проиграло 0:4?

– Добротная команда, поздравляю «Локомотив» с золотом. После того, как они стали чемпионами, видел братьев Миранчуков. Сказал, что они большие молодцы. Они поблагодарили. Для «Динамо» это отличный ориентир. Мы увидели, что при большом желании недостижимых целей нет. Никто же осенью не ставил на чемпионство «Локо». А в итоге они оформили титул досрочно.

Kotopës🐱🐶 Публикация от tashaev88 (@tashaev88) 26 Янв 2018 в 10:03 PST

«ЧЕРЧЕСОВ МЕНЯ ХОРОШО ЗНАЕТ»

– И все-таки, разгромное поражение в дерби с железнодорожниками получилось заслуженным?

– Мы пропустили уже на третьей минуте. Это выбило из колеи. Потом не использовали свои моменты, тот же Федя Черных мог забивать… А «Локомотив» реализовал все, что создал. Два штрафных в первом тайме. В итоге 0:4 из ничего. Но мы не опускали рук, бились до конца. Поэтому после игры упаднических настроений не было. Все понимали: такое в футболе случается. Выбросили результат из головы – и в оставшихся турах реабилитировались.

– Впереди у вас сборы национальной команды. Тяжело переключиться?

– Да какие проблемы? Мне 23 года, я полон амбиций и хочу играть как можно чаще. Тем более впереди такое важное для страны событие, как домашний чемпионат мира. Любой игрок мечтал бы выступить на таком турнире. Я не исключение.

– С Черчесовым уже общались?

– Нет. Но Станислав Саламович хорошо знает меня по «Динамо». Когда я еще был в молодежке, довелось у него тренироваться. Я примерно представляю себе, как строится работа в сборной. А разговор с главным тренером, думаю, состоится уже на сборах, где я постараюсь зарекомендовать себя с лучшей стороны. Мечтаю оказаться в окончательной заявке. Однако для этого нужно много поработать.

– Волнуетесь перед контрольными играми с Австрией и Турцией?

– Страха – точно нет. А волнение всегда присутствует. Все мы живые люди.