Накануне важных спортивных событий в России, компания LG Electronics совместно с партнером в области бизнес и социальных инициатив Capital Group провела юбилейный 90-й в истории масштабного донорского проекта компании футбольный День донора. Акцию поддержали известные российские футболисты, чемпионы России 2016/17 и обладатели Суперкубка России 2017 - вратарь Артем Ребров и защитник Георгий Джикия.

Футбольный День донора прошел в Москве, на территории ММДЦ «Москва-Сити», в центральном офисе компании Capital Group МФК «Город столиц» при поддержке Центра крови ФМБА России. Более 50 сотрудников компаний-партнеров и футбольных болельщиков приняли участие в мероприятии. На протяжении акции Артем Ребров и Георгий Джикия подбадривали доноров LG и Capital Group, делились с ними впечатлениями от финального матча чемпионата России и турнира в целом. По окончании мероприятия спортсмены подписали символы донорского марафона #LGКомандаДобра – большое красное сердце и мяч - и в теплой дружеской атмосфере пообщались с его участниками, рассказав о спортивном пути, важности добрых дел и собственных социальных проектах. Поддержать юбилейную праздничную акцию пришли друзья LG, среди которых – Эдгард и Аскольд Запашные, Егор Кончаловский, Анастасия Макеева и Анна Тихомирова.

Capital Group неоднократно поддерживала акции по сдаче крови и в дальнейшем также планирует продолжить участие в сфере добрых дел. В 2018 году, в продолжение донорского марафона #LGКомандаДобра, LG планирует провести новые футбольные Дни донора как в Москве, так и в российских регионах. Донорский марафон #LGКомандаДобра – уже седьмой для LG – стартовал в марте 2018 года совместным Днем донора LG и «Эльдорадо», приуроченного к 23 февраля и 8 марта при поддержке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и футболистов Андрея Ещенко и Ксении Коваленко. В рамках футбольных инициатив добра в 2017 году LG провела донорский марафон #LGПередайПасДобра при участии известных российских футболистов – Валерия Карпина, Дениса Глушакова, Артема Реброва, Романа Широкова, Руслана Нигматуллина, Евгения Ловчева и многих других.

«Это второй в 2018 году и 90-й по счету День донора в истории нашего масштабного социального проекта добрых дел. Мы рады, что каждый год к акции присоединяются новые значимые бизнес-партнеры. В этот раз им стала крупнейшая в России девелоперская компания Capital Group, которая разделяет наши взгляды на важность развития безвозмездного донорства крови», - сообщил Президент LG Electronics в России и странах СНГ г-н Иль Хван Ли.

«Сотрудники компании Capital Group c удовольствием присоединились к масштабному донорскому движению, тем более, что для нас это уже стало хорошей традицией. Приятно видеть, что желание спасти жизни, помочь другим людям волнует многочисленных сотрудников Capital Group и LG. А именитые спортсмены, принимающие участие в подобных акциях, становятся примером для многих других, тем самым привлекая внимание к донорскому движению», - прокомментировала генеральный директор компании Capital Group Валентина Становова.

Напомним, что компания LG является первым среди бизнес-сообщества партнером Минздрава России и ФМБА России по Программе развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов в России и с 2009 года реализует проект «Корпоративное волонтерство. Содействие донорскому движению во имя здоровья нации» в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов на территории России. За 10 лет проект LG достиг впечатляющих результатов по привлечению доноров, компаний-партнеров и освещению проблематики донорства в СМИ, а также вовлечению в донорское движение молодых людей. По инициативе в 2012-2016 гг были реализованы межрегиональные донорские марафоны – «Поезд инноваций и добрых дел», корабль «Технология добра», «Воздушный марафон добра», марафон «70 лет Победы», «Космические инициативы добра», позволившие значительно расширить географию донорского движения. Свыше 60 известных российских спортсменов поддержали социальную инициативу компании и стали послами добрых дел LG: известные футболисты Роман Широков, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев, Антон Шунин, Гильерме Маринато, Андрей Ещенко, олимпийские чемпионы Алексей Немов, Татьяна Навка, Александр Легков и многие другие.