Матч «Атлетико» – «Марсель» (начало – в 21.45 мск) станет своеобразным разогревом финала Лиги чемпионов – между «Реалом» и «Ливерпулем», которые сойдутся в Киеве 26 мая.

С СУДЕЙСКИМ ДУШКОМ

«Атлетико» по праву считается фаворитом лионского финала. Команда Диего Симеоне сравнительно недавно выигрывала этот турнир, причем дважды – в 2010 и 2012 годах. После чего мадридцы прочно прописались в плей-офф Лиги чемпионов и столько же раз – в 2014-м и 2016-м – добирались там до решающего матча. «Марсель» о таких результатах мог помышлять разве что в начале 90-х. К тому же, Франция, в отличие от Испании, – хронически нееврокубковая страна. Не поверите, но за всю историю она добыла один-единственный континентальный трофей – марсельскую победу в Кубке чемпионов-1993. Которую, кстати, вполне могли отобрать в связи с махинациями небезысвестного Бернара Тапи.

Выход «Марселя» в нынешний финал тоже получился с душком. На предыдущей стадии команда Руди Гарсии доигралась до овертайма в ответной встрече с «Зальцбургом». Австрийцы по праву вели на своем поле со счетом 2:0, продолжали создавать опасные моменты, но пропустили решающий гол из-за чудовищной ошибки судейской бригады во главе с нашим Сергеем Карасевым. «Марсель» забил с углового, которого не должно было быть. Никто так и не понял, почему российский арбитр решил, что мяч ушел за лицевую не от гостей, а от хозяев. Те потом еще долго пытались переубедить Карасева, но споры ни к чему не привели.

Судейство вышло на первый план и в полуфинальном противостоянии «Атлетико» с «Арсеналом». Раннее удаление Шиме Врсалько в лондонском матче вынудило Симеоне вступить в перепалку с арбитром Клеманом Турпеном, за что аргентинский специалист тоже получил красную карточку, а позже – дисквалификацию на три игры. Пропустив ответный поединок против «Арсенала», Симеоне сегодня будет наблюдать за финалом с трибуны. И очень бы не хотелось, чтобы по прошествии 90 (а, может, и 120) минут мы вспоминали о судьях. Так и хочется сказать голландцу Бьорну Куйперсу: «Не мешай»! Игра-то обещает получиться крайне любопытной.

ИНТЕРЕСЫ «СПАРТАКА»

В том, как славящийся непроходимой обороной «Атлетико» умеет атаковать, весной имел возможность убедиться «Локомотив», который уступил мадридцам с общим счетом 1:8. У «Марселя» в составе нет звезд уровня Антуана Гризманна или Диего Косты, однако провансальцы весь сезон демонстрируют серхзрелищный остроатакующий футбол. Когда у Флориана Товена и Димитри Пайета идет игра (а это бывает очень часто), они способны разорвать любую защиту. И их мотивация сегодня будет запредельной. Пока «Марсель» занимает во французской лиге лишь четвертое место, подняться на третье после заключительного тура вряд ли удастся – значит, путевку в Лигу чемпионов-2018/19 нужно бронировать через Лигу Европы. Победив «Атлетико» в Лионе.

А вот болельщикам «Спартака» есть резон поддержать сегодня испанцев. В случае победы «Атлетико» красно-белые, скорее всего, обезопасят себя от встречи в квалификации Лиги чемпионов с бронзовым призером чемпионата Франции. Тот автоматически переместится в групповой турнир главного еврокубка, а его вакансию в отборе займут вице-чемпионы Чехии и Турции. Менее опасные для «Спартака» соперники, чем «Марсель», «Лион» или «Монако».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

АТЛЕТИКО

Вратарь: Ян ОБЛАК. Защитники: Шиме ВРСАЛЬКО, Хосе-Мария ХИМЕНЕС, Диего ГОДИН, Лукас ЭРНАНДЕС. Полузащитники: КОКЕ, САУЛЬ, НАБИ, Анхель КОРРЕА. Нападающие: ДИЕГО КОСТА, Антуан ГРИЗМАНН.

МАРСЕЛЬ

Вратарь: Стив МАНДАНДА. Защитники: Хироки САКАИ, Адиль РАМИ, Луис ГУСТАВО, Жордан АМАВИ. Полузащитники: Андре-Франк АНГИССА, Морган САНСОН, Димитри ПАЙЕТ, Флориан ТОВЕН. Нападающие: Валер ЖЕРМЕН, Лукас ОКАМПОС.