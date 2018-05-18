Каррера сказал, что ему нужен опорный полузащитник с русским паспортом. Мы нашли целых пять – и любой усилит «Спартак».

Позиция опорного полузащитника является в чемпионате России ключевой в контексте чемпионских перспектив того или иного клуба. С 2010 года золотую гонку неизменно выигрывает тот, кто обладает лучшим футболистом лиги на этой позиции: Игорь Денисов («Зенит»-2010-2012 и «Локомотив»-2018), Понтус Вернблум (ЦСКА-2013-2014, 2016), Хави Гарсия («Зенит»-2015) и Лукас Фернандо («Спартак»-2017).

Именно переезд из Италии в Москву Фернандо сыграл решающую роль в удивительном рывке красно-белых в прошлом сезоне. Связка бразильца с тогда еще голодным до побед капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым стала откровением не только для соперников, но и самих спартаковских фанатов. Поэтому нынешнему снижению КПД капитана красно-белых удивляться не стоит – то сезон был, пожалуй, лучшим в его не самой яркой карьере.

Весной-2018 главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, кажется, окончательно разуверился в своей центральной оси, и последние матчи сезона Глушаков и Фернандо частенько начинали со скамейки запасных.

Отсутствие россиянина Каррера все еще объясняет травмой, хотя тот играл весной настолько слабо, что лишился места даже в сборной России и теперь пропустит домашний чемпионат мира. Для Глушакова и «Спартака» это, пожалуй, даже благо – полузащитник получит время для «подзарядки батареек» и психологической перезагрузки к новому сезону. В клубе на него все еще рассчитывают – неспроста Каррера напрочь отказывается индивидуально критиковать футболиста в прессе, хотя очевидно, что большинство критических высказываний общего характера по итогам сезона относятся в первую очередь к капитану.

Фернандо также лишился мотивации, а следом и доверия наставника. На прямой вопрос о том, почему Каррера в том или ином матче предпочел другого игрока, итальянский наставник обращал внимание на то, что ему нужен футболист, который смог бы выполнять большой объем работы. Качество, которым славился бразилец в свой первый сезон, но напрочь растерял его уже в следующем. Последние матчи на позиции Фернандо играл арендованный Марио Пашалич, но он уже покинул Москву, чтобы вернуться в «Челси».

Поэтому несложно было догадаться, что на следующий сезон Каррере потребуется как минимум еще один качественный опорный полузащитник. Причем в условиях лимита на легионеров это должен быть россиянин, что решит проблему зависимости «Спартака» от паспорта Глушакова, а также откроет одно место в основе для легионера в случае появления в центре поля сразу двоих россиян. Например, на левом фланге откроется вакансия для Лоренсо Мельгарехо, который в последних матчах был на голову выше конкурента по позиции Дмитрия Комбарова. Появление в команде еще одного россиянина отправит защитника в запас.

Каррера в разговоре с журналистами подтвердил, что главной трансферной задачей на лето станет поиск опорника с российским паспортом. Тщательно проанализировав выступления футболистов в минувшем сезоне, мы составили свою версию шорт-листа кандидатов на усиление опорной/центральной зоны «Спартака», отбросив нереалистичные варианты вроде приглашения из «Зенита» Далера Кузява или приобретения у ЦСКА Александра Головина.

Юрий Газинский, 28 лет

Клуб: «Краснодар»

Стоимость: € 4,8 млн

Самый надежный для «Спартака» вариант – основной полузащитник сборной России и «Краснодара». Газинский – футболист с еврокубковым, пусть и незначительным, опытом, стабилен, хорош с мячом, склонен к комбинационному футболу.

Вот только непосредственно оборонительные функции – не самое любимое занятие Юрия. К тому же «Краснодар» вряд ли будет готов расстаться с одним из лидеров, не заработав как следует на его продаже. Тем не менее, в отличие от трансферов тех же Дмитрия Тарасова, Игоря Денисова или Далера Кузяева, этот переход не выглядит невозможным – «Краснодару» требуется зарабатывать деньги, чтобы покупать новых игроков и при этом соответствовать финансовому фейр-плей для участия в еврокубках. Так, команду по окончании сезона покинул Андреас Гранквист, которому надо искать замену. Средства от продажи Газинского помогли бы решить эту проблему.

Роман Емельянов, 26 лет

Клуб: «Урал»

Стоимость: € 4 млн*

Емельянов является воспитанником Академии им. Коноплева, подарившей нашему футболу Алана Дзагоева, Романа Зобнина, Станислава Крицюка и многих других. Емельянов сразу попал на карандаш к большим клубам и вскоре подписал контракт с донецким «Шахтером», но, покатавшись по арендам, все-таки осел в «Урале», с которым дошел до финала Кубка России в 2017 году. За три года до этого помог «Ростову» выиграть этот турнир.

На сегодняшний день Емельянов является для «Урала» очень важной фигурой – в минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах из 30 (из них 22 – в стартовом составе). В первую очередь он хорош при оборонительных действиях и способен стать волнорезом, которого «Спартаку» так не хватает. За 90 минут в среднем он совершает 2,7 отбора из 3,4 попыток, что сопоставимо с показателями лучшего опорника России Игоря Денисова – 2,7 отбора из 3,6 попыток. Хорош он и в перехвате мяча – в среднем 2,2 на 90 минут.

Кроме того, Емельянов ведет много верховой борьбы (3,9 на 90 минут). Правда, в этом компоненте ему есть над чем работать – в среднем Роман выигрывает только 2,5 верховых единоборств.

В целом, Емельянов бесстрашен, ведет много единоборств (особенно опасен на втором этаже), хорошо играет в отборе и на перехвате. А главное – он все еще молод, Роману только исполнилось 26 лет. Правда, и стоит он немало – авторитетный портал transermarkt оценивает его в € 4 млн.

Роман Нойштедтер, 30 лет

Клуб: «Фенербахче»

Стоимость: € 3 млн

Красно-белые в последние годы не гнушаются брать опытных и возрастных футболистов, когда им требуется закрыть какую-то позицию российским паспортом. Тут можно вспомнить появление в команде Андрея Ещенко и Александра Самедова, приложивших руку к чемпионскому титулу 2017 года. Сейчас у москвичей проблемы в опорной зоне, и тут очень кстати может пригодиться 30-летний хавбек с опытом игры в бундеслиге.

С того момента, как Нойштедтер попал в объектив сборной России, его карьера пошла по наклонной, хотя сам хавбек в этом виноват не в полной мере. Значительную роль сыграл и его перевод из опорной зоны, где не так бросалась в глаза его медлительность, на позицию центрального защитника. Хорошо читает игру и в целом в «Шальке» был на хорошем счету. После переезда в «Фенербахче» окончательно утвердился в качестве центрбека и многое из своих достоинств растерял, но наверняка быстро разберется, что к чему, вернувшись в середину поля.

Александр Сапета, 28 лет

Клуб: «Ростов»

Стоимость: € 2 млн

Многим болельщикам Сапета запомнился тем, что, празднуя гол в ворота «Спартака-2» в ФНЛ, изобразил, будто жарит шашлык. И пообещал, что будет продолжать «жарить шашлык», пока не завершит карьеру. Так что болельщикам красно-белых он может прийтись не по вкусу.

Первую часть сезона хавбек провел в хромавшем на обе ноги «Динамо», а зимой переехал в «Ростов», где принял участие только в половине матчей. Более того, при нем команда Карпина не выиграла ни разу (3 ничьи, 2 поражения). Однако если присмотреться к игре полузащитника, впечатление не будет таким однозначно негативным, какое могло сложиться – в качестве ролевика он один из лучших опорников РФПЛ.

Сапета хорош в защите, хотя с мячом не так впечатляет. Он качественно играет в отборе (3,1 за 90 минут), умело ведет верховую борьбу и здорово играет на подборе, однако допускает много брака в передачах – из 47 коротких передач на 90 минут игры только 38,5 достигают цели. Длинный пас также не входит в его список сильных сторон.

Сапета – ролевик. Он не тот футболист, который может выполнить любую задачу тренера, однако может очень полезен команде в качестве разрушителя. Особенно в матчах, в которых «Спартак» ведет в счете. В прошедшем сезоне красно-белые упустили слишком много очков по ходу матчей, в которых вели по ходу матча.

Антон Швец, 25 лет

Клуб: «Ахмат»

Стоимость: 1,6 млн

В пользу Швеца говорит тот факт, что он наряду с Денисом Глушаковым попал в расширенный список сборной России на чемпионат мира. Хавбек стабильно провел сезон и принял участие в 25 матчах РФПЛ. Может сыграть как в опорной зоне, так и в центре полузащиты. Хорош в верховой борьбе и на перехвате, находится в расцвете сил и стоит меньше 2 млн.

* – по оценкам transfermarkt.com.