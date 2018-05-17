Заблуждение считать «Атлетико» Симеоне скучной командой, потому что «Атлетико» Симеоне – это убийственно скучная команда. Неслучайно аргентинский специалист всегда одевается во все черное. Бесцветным футбол, который он привил мадридцам, не назовешь. Его игра является олицетворением футбольного зла, если такое вообще существует. Не зря в нем раскрылся Диего Коста – человек, готовый в борьбе за мяч ударить локтем родную бабушку.

«Марсель» же, наоборот, во вчерашнем финале пытался играть для зрителя – первые 20 минут. Или 21. В общем, до гола Гризманна. Провансальцы, в принципе, в большинстве матчей действуют от себя, в атаку. Такова философия главного интеллигента в среде французских тренеров Руди Гарсии. С этой целью он выпустил на поле травмированного Пайета, которого хватило на полчаса. Хотя следовало, наверное, построить план на игру без Димитри. После того, как капитан покинул поле, французы не знали, что делать.

И вообще, есть ощущение, что с «Атлетико» можно играть в атаку, когда ты «Барселона» или «Реал». А если ты «Арсенал» или «Марсель», то нужно придумывать специальную стратегию. И нет ничего удивительного в том, что «Карабах» отнял у мадридцев 4 очка на групповой стадии Лиги чемпионов и стал главной причиной того, что команда Симеоне вылетела в Лигу Европы. «Карабах», беря пример с «Атлетико», играл в антифутбол. И у него это получалось на высоком уровне, что, несомненно, говорит о тренерском таланте Гурбана Гурбанова. А мадридцы, увидев на поле свое отражение, просто оказались к этому не готовы.

Пересмотрите голы, забитые во вчерашнем матче, с теми, что пропустил «Арсенал» в полуфинале. Первый гол Гризманна вчера и его гол на «Эмирейтс» стали следствием грубых индивидуальных ошибок соперника. Косельни и Замбо-Ангисса провалились, потому что выходили на поле со страхом ошибиться. Репутация футболистов «Атлетико» наводит ужас на соперников. А второй гол Гризманна – сравните его с результативным ударом Диего Косты в мадридском матче против «канониров». Он тоже стал возможен благодаря тотальному прессингу на половине поля соперника, где был совершен перехват. А дальше в 2-3 передачи мяч был доставлен в штрафную.

«Атлетико» – как вор-карманник, который пользуется рассеянностью и невнимательностью своей жертвы. Сложнее всего «матрасникам» было бы играть против компьютера на самом сложном уровне. А в игре с живыми людьми им не нужно создавать моменты, тратить много времени на созидание. Зачем, если самый короткий путь к воротам лежит через ошибку соперника?

Вот уже какой еврокубковый финал мы видим мучения команд, выступающих против Диего Симеоне и его футбола. Неудивительно, что только «Реалу» удалось в итоге победить. На стороне «галактикос» были исключительный опыт, мастерство и Зидан – самый везучий тренер современности. А у «Атлетика» (соперника мадридцев по финалу ЛЕ в 2012 году) и «Марселя» было лишь желание играть в свой футбол. Но чтобы одолеть «Атлетико», нужно иметь колоссальное преимущество в классе. Во всех остальных компонентах – дисциплине, умении вести борьбу, организации игры, реализации моментов – равных этой команде нет.

«Марсель» – «Атлетико» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 21 Гризманн, 0:2 – 49 Гризманн, 0:3 – 89 Габи

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Амави, Пайет (Лопес, 32), Луис Густаво, Окампос (Н`Жи, 55), Замбо-Ангисса, Товен, Сансон, Жермен (Митроглу, 74)

«Атлетико»: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Коке, Габи, Сауль, Корреа (Парти, 88), Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90)

Предупреждения: Врсалько (23), Амави (38), Луис Густаво (75), Н`Жи (78), Люка Эрнандес (78)

Главный судья: Бьорн Кюйперс (Голландия)