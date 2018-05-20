О разнице в классе – в репортаже «Советского спорта».

«ТАМБОВ» В НАДЕЖДЕ НА МАНЕЖ

Это вообще самое необычное и завораживающее, что могло случиться с переходными матчами: сначала в манеже сыграл «Енисей» и вынес «Анжи» (3:0), а теперь наступил черед «Амкара» пройти через душные стены и закрытые окна тамбовского сооружения. И это ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ. С одной стороны, ужасно, с другой – в Тамбове и Красноярске готовят стадионы. Возможно, к РФПЛ. А пока манеж и полторы тысячи болельщиков.

Любитель конспектов Андре Виллаша-Боаша главный тренер хозяев Андрей Талалаев предложил пермякам потягаться со следующими парнями: опытным вратарем Денисом Вавилины, защитниками Алексеем Рыбиным, Евгением Шляковым, Маратом Быстровым и Александром Горбатюком, хавбеками Михаилом Мищенко, Младеном Кашчеланом, Сергеем Шевчуком, Андреем Мурниным, Павлом Игнатовичем и форвардом, любящим забивать через себя, Андреем Часовских.

Вадим Евсеев, будто бы отбросив преимущество первого матча – «Амкар» победил 2:0 – выставил практически тот же состав, что в Перми: Артур Нигматуллин, Петар Занев, Секу Конде, Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Брайан Идову, Януш Гол, Фегор Огуде, Павел Комолов, Михаил Кострюков, Браун Форбс.

МОКРЫЕ МАЙКИ И КУЧА ФОЛОВ

«Амкар» смотрелся на чужой территории ничуть не хуже хозяина. Потому что синтетика, а на таком покрытии пермяки играют на «Звезде». Манеж скорее даже сконцентрировал не только горячий воздух, но и пыл игроков: эмоции, стыки, борьба, скорости – все это присутствовало. Правда мало кто мог поверить, что команды будут носиться так все 90 минут. Манеж все-таки заставлял игроков потеть сильнее, параллельно жадно пожирая кубометры свежего воздуха.

Водопой каждые 10-12 минут под крики «Тамбов, Тамбов» - что могло освежить лучше? Еще бы пару мячей забить, но в финальной третий поля хозяева напоминали ребенка, только пришедшего в футбольную секцию. Потому нагоняй от Талалаева получали вообще все футболисты: как на поле, так и на скамейке запасных. Многие, наверное, хотели еще и раздеться по примеру фанатов, а то ведь температура в манеже разогрелась до тридцати градусов.

Масса фолов вылилась в опасный штрафной в полукруге у ворот Вавилина. Занев мощно пробил низом в дальний угол метров с 16-ти, голкипер свою команду спас, но никем не прикрытый Костюков отлично сыграл на добивании и практически окончательно убил интригу и скинул «Тамбов» обратно в ФНЛ. Теперь уж точно никакого дополнительного времени.

МАНЕЖ НЕ ПОМОГ, ТАЛАЛАЕВ – МОЛОДЕЦ

После перерыва «Тамбов» начал монструозно. Будто не было первого проигранного матча и пропущенного гола 20 минут назад. Понесся вперед отдышавшийся и передохнувший хозяин, горел под его бутсами пластмассовый газон, но отсутствие ударного форварда чудовищно мешало сравнять счет. А ведь были моменты, и «Амкар» даже мяч из пустых ворот однажды выносил…

Но на то это и клуб премьер-лиги. Мощный, чуть повыше в классе, с опытом прохождения подобных спасений от вылета в ФНЛ. Пермяки чуть ли не через сезон висят на волоске от вылета и постоянно спасаются. И как бы играючи симпатично не выглядел соперник из ФНЛ, ему «Амкар» раз оказался не по зубам. Ну не пробить эту уральскую броню, ну никак!

Раздосадованному Андрею Талалаеву оставалось поаплодировать, ведь если бы он совершил чудо и вывел «Тамбов» в РФПЛ, команде было бы очень тяжело с мизерным по нашим меркам бюджетом в 300 миллионов рублей. Сосредоточенному Вадиму Евсееву поаплодировать тоже стоило: приняв команду в непростой финансовой ситуации, когда клуб в прямом смысле стоял на перепутье, он справился и сохранил прописку в РФПЛ. Ну что, опять о проблемах «Амкара» услышим к зиме?

Премьер-лига

Стыковые матчи

2-й матч

«Тамбов» (Тамбов) – «Амкар» (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: Костюков, 38.

«Тамбов»: Вавилин, Шевчук (Сергеев, 77), Быстров (Килин, 62), Мищенко, Горбатюк, Мурнин, Рыбин, Кашчелан, Шляков, Часовских, Игнатович (Дорожкин, 67).

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Сиваков, Занев, Конде, Костюков (Рязанцев, 75), Браун Форбс (Баланович, 54), Огуде, Комолов, Голь, Белоруков (Суслов, 61).

Предупреждения: Шляков, 23. Кашчелан, 84 – Костюков, 29. Огуде, 33. Браун Форбс, 43. Идову, 55. Гол, 82.

Первый матч – 0:2.