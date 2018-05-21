После успешного сезона с Божовичем (7 место в РФПЛ) тульский клуб снова решил пойти другим путём, не проявив большой заинтересованности в услугах Графа. Теперь руководство «Арсенала» начнёт поиски на тренерском рынке.

Что пошло не так?

Глядя со стороны, сложно понять мотивацию президента «Арсенала» Гурама Аджоева. Тула совершила скачок с прошлогоднего четырнадцатого места на седьмое, одержав яркие победы над «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». Весной были провалы в ответных встречах с теми же краснодарцами и армейцами, но, на фоне отчаянной борьбы за выживание под руководством Сергея Кирьякова годом ранее, Божович и его результаты выглядят шикарно. Всего двух очков не хватило оружейникам до попадания в Лигу Европы, что стало бы сенсацией. В предсезонных раскладах многочисленные эксперты отправляли «Арсенал» либо в стыки, либо в ФНЛ напрямую, вместе с Хабаровском.

Однако новый контракт Божовичу предложили лишь после завершающего матча с «Локо». В интервью сербским СМИ Миодраг напрямую заявил, что такой подход его не устроил. Видимо, проблема кроется именно во взаимоотношениях руководства клуба и тренера. Перед глазами пример «Уфы», где заблаговременно продлили контракт с Семаком, и, даже в случае его ухода в «Зенит», получат компенсацию, явно не лишнюю для небогатого клуба. В Туле Божовича удержать не пытались. Запоздалое предложение нового контракта выглядит формальностью, как и сообщения о том, что черногорец взял время на раздумье. Похоже, что Миодраг и не собирался вступать в переговоры с «Арсеналом», посчитав, что его недооценивают.

Вся тренерская карьера Божовича складывается так, что дольше двух сезонов он нигде не задерживается. В Туле Граф отработал чуть меньше года, оставил о себе добрую память, но ушёл некрасиво. Объявить о расставании можно было не через сербские СМИ, а сразу после матча с «Локо», если решение было уже принято. Теперь «Арсенал» будет спешно разыскивать нового тренера. Времени до старта сезона 2018/2019 не так уж и много.

Тренер на год, команда на год

Есть у «Арсенала» и другая проблема. Большинство лидеров прошедшего сезона были в аренде или имели краткосрочный контракт, который заканчивается нынешним летом. На данный момент в составе оружейников 1 вратарь, 5 защитников, 3 полузащитника и 0 нападающих. Ясно, что селекционерам «Арсенала» предстоит огромная работа. Прошлым летом они попали в десятку – Ткачев, Альварес, Кангва, Чаушич и Джорджевич, пришедшие в команду, стали лидерами туляков. Сложности добавляет то, что Чаушич и Джорджевич, например, приходили «под Божовича», который прекрасно знал возможности этих игроков. Как Чаушич сработается с новым тренером – вопрос, и таких вопросов по составу много.

«Арсенал» под руководством Аджоева выглядит любителем рисковать. В первое же трансферное окно с нынешними руководителями, зимой 2017 года, Тула больше чем на 50% сменила основной состав. Тогда это было легко объяснимо – игроки, набранные Сергеем Павловым после возвращения из ФНЛ, не соответствовали уровню премьер-лиги. Через полгода тенденция продолжилась. Нынешним летом «Арсенал» вновь резко обновится и сменит тренера. И на этот раз логики в решении Аджоева и ко уже меньше. Одно дело – прощание после окончания контракта с Кирьяковым, когда от прямого вылета Тулу спас только «Терек», обыгравший в последнем туре «Крылья Советов». Другое – расставание с Божовичем, поднявшим оружейников на рекордную высоту.

Кто сменит черногорца? В СМИ сразу появился список из до боли знакомых фамилий – Аленичев, Кононов, Рахимов. Возможно, Станислав Черчесов, работавший с Аджоевым в «Динамо», после чемпионата мира вернётся к клубной карьере именно в Туле. Свободных тренеров, желающих поработать с крепко стоящим на ногах в финансовом плане клубом РФПЛ, предостаточно. Выиграет ли руководство туляков в лотерею второй год подряд? Это мы поймём только к зиме. Только хочется, чтобы история с выбором нового тренера не затянулась. Масштабную селекцию нужно вести уже сейчас и с учётом пожеланий сменщика Божовича.

Миодрага же стоит поблагодарить за работу в Туле. «Арсенал» - 2017/2018 под его управлением превзошёл все ожидания, показал симпатичный футбол в большинстве матчей и сделал первый шаг к созданию серьезного клуба уровня РФПЛ в городе оружейников. Болельщикам «Арсенала» остаётся надеяться, что в новом футбольном году туляки не упустят наследство Графа и разовьют успех. Хотя сделать это будет очень непросто.