БЕЗУГЛОВ: ДОПИНГ-ОФИЦЕРОВ НЕ БОИМСЯ

– На данный момент есть две проблемы, – начал Безуглов. – У Алана Дзагоева воспаление мышцы голени. Он занимается индивидуально и должен влиться в общую группу во вторник. А Дзюба приехал в сборную с фолликулярной ангиной. Будем изучать кровь и другие анализы. С первого дня Артем проходит курс терапии. Надеемся на улучшение. Собственно, для обычного человека Артем чувствует себя хорошо. Однако к спортсменам надо подходить с особой меркой. Когда держится температура, даже невысокая, эффект от тренировок нулевой. Более того, можно усугубить ситуацию.

– Общее состояние команды такое же, как перед Кубком конфедераций в 2017 году, когда сбор тоже проходил в Нойштифте?

– Параметры сопоставимы.

– А если сравнивать со сборами Гуса Хиддинка перед бронзовым Евро-2008?

– Мне некорректно говорить, ведь я тогда в сборной не работал. Но убежден, что тренерский штаб сейчас сработает не хуже. На Кубке конфедераций, кстати, после сборов в Австрии команда физически выглядела хорошо. Прибавляла от матча к мачту, проделывала больший объем работы, чем соперники.

– Высота 994 м над уровнем моря помогает?

– Это одна из причин, почему мы тренируемся в Нойштифте. Главное – правильно рассчитать нагрузки. Тогда положительный эффект после того, как спустимся с гор, будет обязательно.

– Ждете в Австрии допинг-офицеров, которые преследуют команду в Новгорске?

– Они никогда не предупреждают. Но в Австрию им еще легче приехать, чем в Москву. И пусть приезжают. Нам бояться нечего.

ТАШАЕВ: ЧЕРЧЕСОВ ВЫБЕРЕТ СИЛЬНЕЙШИХ

– В штубайской долине потрясающие виды. Не отвлекают от тренировок? – вопрос Ташаеву, лучшему бомбардиру «Динамо»-2017/18 (7 голов).

– Да, здесь очень красиво. Воздух свежий. В таких условиях нагрузки переносить легче. Пока идут втягивающие тренировки. Над тактикой не работаем. А Штубай… Я все это уже видел, когда приезжал сюда с «Динамо».

– Черчесов проводил с вами индивидуальные беседы?

– Пока нет. Но он же тренировал «Динамо». Знает мои возможности.

– Сильно переживаете, попадете ли в «список 23»?

– Мое дело – выкладываться на сто процентов. А Станислав Саламович выберет всех сильнейших. Не сомневаюсь.