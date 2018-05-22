Вчера в нашем пресс-центре обсуждалась сложная ситуация в низших дивизионах, где сезон завершится позже, чем в РФПЛ и ФНЛ. В дискуссии участвовали вице-президент РФС Сергей Анохин и Николай Ларин – руководитель Центра спорта и образования «Чертаново», воспитанники которого стали победителями зоны «Запад» в ПФЛ.

ЛАРИН: ПОДПИСАЛИ ЛЕГИОНЕРА – ПЛАТИТЕ РФС 500 ТЫСЯЧ ЕВРО!

– То, что «Чертаново» завоевал путевку в ФНЛ, – логичный итог многолетней работы по выращиванию и воспитанию молодых российских футболистов, – заявил Ларин. – Хочу подчеркнуть: в нашей команде могут играть только выпускники академии «Чертаново». В воскресном матче с «Муромом» средний возраст нашего стартового состава был 18 лет и 9 месяцев. Это уникальный случай для России!

На мой взгляд, за таким подходом – будущее. Ставка на легионеров бесперспективна. Считаю, надо обязать клубы платить за каждого приглашенного иностранца взнос в РФС. Скажем, 500 тысяч евро. С восьмерых игроков получается 4 миллиона. На эти деньги можно содержать 15 команд ПФЛ, ряды которой с каждым годом редеют…

– Правильно ли молодежи играть против взрослых мужиков?

– Только так можно и нужно повышать мастерство. Скажем, в первом сезоне в своей зоне ПФЛ «Чертаново» заняло последнее место, во втором – десятое, потом – шестое и вот сейчас – первое. Ребята не просто прогрессируют, а регулярно вызываются в юношеские сборные. А через ФНЛ они смогут пробиться и в ведущие клубы.

– Однако для этого надо пройти процедуру лицензирования. «Чертаново» юридически уже допустили в ФНЛ?

– С первого раза у нас не получилось. Мы новички на таком высоком уровне, и не собрали все нужные документы. Сейчас все доработаем. Уверен, что 30 мая комитет РФС по лицензированию подтвердит наше право выступать в ФНЛ-2018/19.

– Вы располагаете соответствующим стадионом?

– Установим трибуны на арене, где играли в ПФЛ. А в качестве резервного уже заявили стадион «Спартака-2», который сохранил прописку в ФНЛ.

АНОХИН: ЗРЯ ПУСТИЛИ В ПФЛ «АРАРАТ»

– Однако не все победители зон ПФЛ проходят лицензирование. Есть понимание, кто в итоге будет допущен в ФНЛ? – вопрос Анохину.

– «Сахалин», победитель зоны «Восток», как я понимаю, в ФНЛ не рвется. В этой зоне вообще сложилась непонятная ситуация. Осталось всего шесть клубов… Победитель

зоны «Центр» «Арарат» переезжает из Москвы в Армению… Вот «Мордовия» из зоны «Урал-Поволжье» будет играть в ФНЛ. Про «Чертаново» уже сказали. А в зоне «Юг» осталось провести последний тур и на повышение в классе претендуют «Афипс» и «Армавир». Первый лицензию не получил. А второе место в случае недопуска победителя зоны путевку в ФНЛ не дает. По регламенту, в этом случае вакансия заполняется командой, которая по спортивному принципу из ФНЛ вылетела. Именно поэтому во втором по значимости дивизионе чемпионата России, скорее всего, останутся «Зенит-2» и «Ротор», которые вроде бы завершили сезон в зоне вылета.

– Странный регламент.

– Он действует с этого года. И мы будем его соблюдать. Никаких звонков сверху. Есть документы, готов клуб – милости просим, нет – до лучших времен. И я бы еще запретил участвовать в ПФЛ командам, не игравшим дивизионом ниже. Мы совершили ошибку, когда год назад приняли заявку московского «Арарата». Пошли на поводу у серьезных представителей армянской диаспоры: мол, клуб будет развиваться. Теперь же «Арарат» переезжает в Ереван, где проще быстро попасть в еврокубки. Это хорошая команда, но Россия ее потеряла. А зона «Центр» ПФЛ осталась без путевки в ФНЛ…

Вот с «Велесом», напротив, получилось очень удачно. Однако мы не должны экспериментировать. В любом регионе губернатор или глава города в год чемпионата мира может решить повысить интерес к футболу. Находятся деньги, зовут сильного тренера, покупают игроков – а потом выжженная земля на пять лет. Ни клуба, ни детской школы, ни болельщиков. Мы же видим, что происходит сейчас с «Тосно». А ведь клуб еще недавно выступал в РФПЛ, только что выиграл Кубок России.

Чтобы в российском футболе заработала, нужно четко следовать установленным правилам. И не отклоняться от ни при каких обстоятельствах. Крайне важно эффективно воспользоваться наследием чемпионата мира. Да, отбить вложенные в строительство современных арен средства вряд ли возможно. Но поднять уровень футбольного хозяйства в регионах они должны.