Замена Ахмеда Мусы на Федора Чалова в проигранном матче с «Динамо» реанимировала двух форвардов ЦСКА. И позволила красно-синим совершить финишный рывок.

ГОНЧАРЕНКО В РОЛИ РЕЖИССЕРА

Весна ЦСКА удалась: из десяти матчей в чемпионате России красно-синие выиграли семь. У каждой из трех неудач есть очень простое объяснение. Матч с «Зенитом» (0:0) состоялся в Санкт-Петербурге, и в борьбе за лигочемпионскую позицию гостей утраивала ничья, так как они были выше в таблице. Игры с «Динамо» (1:2) и «Уфой» (1:1) случились, когда ЦСКА сражался на два фронта – выступал не только в национальном чемпионате, но и в Лиге Европы.

Режиссер нынешнего успеха ЦСКА – главный тренер Виктор Гончаренко. Веной он совершил сразу ряд важных ходов.

1. Вписал в игру новичков

Зимой ЦСКА арендовал у «Лестера» нападающего Ахмеда Мусу и купил у «Славен Белупо» полузащитника Кристиана Бистровича. Оба сыграли важную роль во второй части чемпионата.

Весной Муса стал самым результативным футболистом красно-синих, забив шесть голов и сделав три результативных паса. Нигериец играл на трех позициях – слева в атаке, справа и в центре нападения. Пять мячей легионер забил, действуя непосредственно перед воротами в модулях 3-5-2 или 3-4-3.

Приход хорвата позволил Гончаренко разгрузить Александра Головина и Бибраса Натхо, оставляя одного из полузащитников в запасе. Один раз подобная участь постигла россиянина, четырежды – израильтянина.

2. Успешно проводил ротацию

Как и в первой части сезона, Гончаренко давал имеющимся в наличии футболистам шансы проявлять себя.

Самая интересная история случилась в матче с «Динамо» (1:2). На 58-й минуте вместо Ахмеда Мусы на поле появился Федор Чалов. Африканец не пожал тренеру руку. Тогда футболист и наставник поговорили на повышенных тонах. А Чалов тем временем забил, впервые в сезоне!

Удивительным образом ситуация сказалась положительно на обоих форвардах. Мусу эпизод подхлестнул, и он в шести последних матчах набрал девять результативных баллов, хотя до этого не имел в кармане ни гроша. Чалов в этих играх отличился еще пять раз и сделал два голевых паса. Если в дерби один заменил другого, то после они стали напарниками.

Что было бы, не выпусти Гончаренко Чалова вместо Мусы в дерби? Повод присутствовал: за все предыдущие туры Федор не забил ничего. Тогда два форварда могли так и не вылезти из засады до конца сезона!

3. Управлял игрой

Гончаренко влиял на ход матчей. Благодаря его реакции стала возможной победа над «Краснодаром» (2:1). Армейцы проигрывали, но смогли вырвать три очка, когда наставник добавил дополнительного игрока в полузащиту – на 69-й минуте вместо Алексея Березуцкого вышел Натхо. «Краснодар», использовавший персональную оборону, был застигнут врасплох - Ахмед Муса сделал дубль.

4. Держал контакт с командой

Во втором тайме встречи с «Уралом» (1:0) у ЦСКА проседал левый фланг. Действовавшему здесь в обороне Константину Кучаеву помогал Муса. После голевого шанса команды Александра Тарханова, созданного через этот участок, у кромки поля состоялся диалог Сергея Игнашевича и Виктора Гончаренко. Его результатом стала отправка Мусы налево и командировка обратным маршрутом Георги Миланова. Активность середняка была тут же погашена.

КТО УДИВИЛ

Федор ЧАЛОВ, нападающий

В первой части сезона молодой российский форвард (сейчас Чалову 20 лет) не забил ни одного мяча. А весной отличился шесть раз! По этому показателю россиянин стал лучшим бомбардиром команды на данном отрезке наряду с Ахмедом Мусой.

В игре с тульским «Арсеналом» (6:0) форвард сделал хет-трик. Он стал для нападающего дебютным во взрослой карьере. Впервые за 16 лет русский форвард забил за ЦСКА три мяча в одном матче! Ранее подобное удалось Денису Попову в игре с «Соколом» (3:0) в 2002 году.

Удачной игрой Чалов обратил на себя внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее в национальную команду нападающий не вызывался, а теперь имеет шансы попасть в заявку на чемпионат мира.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Георги МИЛАНОВ, полузащитник

Несмотря на использование Виктором Гончаренко ротации состава, весной болгарин сыграл лишь в трех матчах, а в стартовом составе появился всего однажды - в игре с «Динамо» (1:2), самой неудачной битве второй части чемпионата для армейцев.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

29-й тур. «Арсенал» (Д) – 6:0.

Уже на второй минуте матча ЦСКА вышел вперед. А дальше армейцы уничтожили «Арсенал» на контратаках. В открытом футболе больше остальных преуспел отлично владеющий мячом (не отпускает далеко при ведении) и своим телом (блестящая координация) Александр Головин: забил сам, ассистировал партнеру и сделал две предголевые передачи.

Команду Миодрага Божовича коллектив Виктора Гончаренко взял качеством: за матч армейцы нанесли 16 ударов.

ХУДШИЙ МАТЧ

25-й тур. «Динамо» (Д) – 1:2.

Единственный матч весны в чемпионате России, который армейцы проиграли. Бело-голубые проводили опасные фланговые атаки, воспользовавшись тем, что соперник решил сыграть с дуэтом в центре обороны, а два крайних защитника поднимались высоко в атаку.

«С нашей, тренерской, стороны было много ошибок: по схеме, по плану на игру, по заменам. Но нас можно понять: мы должны проводить ротацию, сохраняя боеспособный состав», – сказал после матча Виктор Гончаренко.

Отчасти «Динамо» повезло: играть дерби армейцам выпало в промежуток между двумя встречами с «Арсеналом». Лондонским. По этой причине главный тренер красно-синих решил перетряхнуть состав, а вместе с ним и схему. Если бы ЦСКА играл в три защитника, отдых не получил бы Василий Березуцкий.

РАБОТА ТРЕНЕРА

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»

Оставив в этом сезоне всего 500 тысяч евро на трансферном рынке (столько армейцы заплатили «Славен Белупо» за Кристиана Бистровича), ЦСКА финишировал вторым в чемпионате России и параллельно прошел дальше всех отечественных клубов в международных соревнованиях – до 1/4 финала Лиги Европы. «Зенит» и «Спартак» остались в тени красно-синих в обоих турнирах.