Как только завершились национальные чемпионаты, стало понятно, что главным бомбардиром сезона-2017/18, которому будет вручена европейская «Золотая бутса», стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинец не смог улучшить свой результат (34 гола) в вечернем матче примеры против «Реала Сосьедад». Однако итоговое лидерство в гонке евробомбардиров у него уже было не отнять (Мауро Икарди, отличившийся в параллельном матче чемпионата Италии за «Интер», отставал на пять мячей).



Месси выиграл «Золотую бутсу» второй год подряд, а всего – пятый раз. Это новый рекорд. У Криштиану Роналду четыре подобных приза.

Добавим, что с 1997 года при определении обладателей «Золотой бутсы» число забитых игроками мячей умножается на коэффициент национального чемпионата, который тем выше, чем более высокое место занимает страна в рейтинге УЕФА. Для пяти топ-лиг этот коэффициент равен 2. Для России – 1,5. То есть лучший бомбардир РФПЛ-2017/18 Квинси Промес из «Спартака» получил за свои 15 голов 22,5 очка. У Месси было минимум 68 (34х2).