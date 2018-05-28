О ходе финального этапа подготовки к чемпионату мира вчера рассказал 30-летний защитник «Фенербахче», которого, не исключено, будут использовать на месте опорного полузащитника.

После возвращения в сборную Сергея Игнашевича у Станислава Черчесова появился выбор центральных защитников. Значит, Нойштедтер вполне может укрепить опорную зону, которая в отсутствии Игоря Денисова вызывает много нареканий у специалистов и болельщиков. Напомним, уроженец Днепропетровска, получивший паспорт РФ после немецкого, сделал себе имя в бундеслиге именно как опорник. Так почему бы не использовать навыки Нойштедтера времен выступлений за «Шальке»?..

Тем не менее, пока, по словам Романа, его наигрывают в том же амплуа защитника, что и в мартовских контрольных матчах.

- Да, на тренировках я играю центрального защитника, - уточнил один из немногочисленных легионеров нашей национальной команды (двое других - Денис Черышев из «Вильярреала» и Владимир Габулов из «Брюгге». - Прим. ред.). - Конкуренция высокая. Даже несмотря на отсутствие из-за травм Виктора Васина и Георгия Джикии. Но по-другому и не может быть. Это же сборная. Здесь - все лучшие.

- Видели ваших персональных болельщиков из Турции?

- Не только видел, но и сфотографировался с ними. Приятно было пообщаться с фанатами «Фенербахче».

- Как оцениваете сезон в стамбульском клубе?

- Собою доволен. Никогда раньше пять голов за сезон не забивал, а сейчас удалось. Командные результаты устроили не до конца. В чемпионате - второе место, финал Кубка проиграли. В общем, есть куда стремиться.

- Зимой ходили слухи, что вы можете перебраться из Стамбула в РФПЛ. Это правда?

- Нет, неправда. Я не планировал покидать «Фенербахче». А сейчас о клубных делах вообще не думаю. Впереди чемпионат мира. Все мысли только о нем.

- Как восприняли травму Мохаммеда Салаха, который теперь, если и выступит на турнире, то вряд ли успеет набрать оптимальные кондиции? Это упрощает задачу сборной России в матче с Египтом?

- Жаль Салаха. Это несчастных случай. Серхио Рамос не виноват. Такие эпизоды происходят по 20-30 раз за игру… Что же касается нашего матча, то мы готовились и готовимся к Египту, а не к Салаху. В команде в любом случае 11 человек на поле. И пусть Салах выйдет против нас. Всегда интереснее соперничать с лучшими из лучших.