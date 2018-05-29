Главный тренер сборной России подвел промежуточные итоги сборов в Нойштифте накануне контрольного матча против Австрии, который состоится сегодня в соседнем Инсбруке (начало – в 21.45).

«ЗАЯВИЛ БЫ И 28 ЧЕЛОВЕК»

– Австрийцы никогда не проигрывали в Инсбруке. Пугающая статистика?

– Все когда-то бывает в первый раз. Мы приложим максимум усилий для победы. Нас ждет сложное испытание, но значение результата никто не переоценивает. Идет подготовка к чемпионату мира. У соперника немного другие задачи. Жду хорошей игры. И не рассуждаю на тему «Что будет, если…». Это странная постановка вопроса.

– Смотрели в понедельник матч в Санкт-Галлене Италия – Саудовская Аравия?

– Конечно. Мирослав Ромащенко (ассистент Черчесова. – Прим. ред.) ездил в Швейцарию, чтобы увидеть игру живьем. Но с ним мнениями пока не обменивались. Судя по телекартинке, аравийцы постепенно меняют свою игру. С приходом нового главного тренера у них появляются другие футболисты, перестраивается тактика. Вообще все команды из нашей группы – Саудовская Аравия, Египет, Уругвай – техничные. Все достойны уважения. И через свои контрольные матчи, сборы мы постараемся подойти к встречам с ними во всеоружии.

– Хуан Антонио Пицци заявил на матч против итальянцев 29 футболистов. На Австрию вы заявите 28?

– Нет. Мне сказали, что в заявке может быть только 23 человека. Но если разрешат 28 – будет 28. Это непринципиально. Если кто-то не выйдет на поле против Австрии, это не будет означать, что он точно не попадет в «список 23» на чемпионат мира, который нужно обнародовать до 4 июня.

– Как оцениваете состояние Артема Дзюбы, который пропустил начало сборов из-за простуды?

– Артем потихонечку обретает форму. Двигается уже полегче, чем пару дней назад. Индивидуальная работа дает плоды. То же самое касается Алана Дзагоева. Оба органично вписались в общую группу. Думаю, к чемпионату мира подойдут в оптимальном состоянии.

«ПЕРЕЖИВАЛ ЗА САЛАХА»

– Вы на связи с Владимиром Путиным? – вопрос от австрийского журналиста.

– Не встречался с Владимиром Владимировичем с 2002 года, когда он приезжал в расположение сборной, за которую я тогда выступал. Насколько я понимаю, Президент планирует посетить наш матч открытия против Сауловской Аравии. Если у него будут желание и время, мы, конечно, будем рады увидеть его перед турниром на нашей тренировочной базе. Я его приглашаю.

– Рассчитываете на то, что Мохаммед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов, не успеет восстановиться к матчу второго тура ЧМ-2018 против России?

– Вообще не думаю об этом. До 19 июня много чего может произойти. У нас еще две контрольные игры и одна официальная. Во время финала в Киеве я переживал за Салаха, когда он получил травму. Надеюсь, с ним ничего серьезного не произошло. А о Египте будем предметно рассуждать после первого тура группового этапа.

«ПОМНЮ, КАК ЧЕРЧЕСОВ НАС РАЗГРОМИЛ»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высоко оценил потенциал российской команды.

– У хозяев чемпионата мира сильная группа атаки. Россияне быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу Федора Смолова, а также полузащиту. Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Александр Самедов, Юрий Жирков – игроки очень высокого уровня.

– Вы помните, как играли против Черчесова в чемпионате Австрии?

– Разумеется. Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой «Штурм» уступил «Тиролю» Черчесова в Кубке Австрии со счетом 0:3… Кстати, мы пересекались и в Германии. В кубковом матче моего «Байера» и его дрезденского «Динамо» дело дошло до серии пенальти. Черчесов отразил решающий удар – и мы выбыли из турнира.

– Ваш лидер защитник «Баварии» Давид Алаба выйдет в среду на поле?

– Давид сказал, что ему лучше. Но пока последствия травмы ощущаются.