Все помощники главного тренера, чем бы они ни занимались — от очков для вратарей до рецептов итальянской кухни.

Недолго осталось до объявления «списка 23» – окончательной заявки сборной России на чемпионат мира. А вот в «списке 28» никаких изменений уже не произойдет. Именно столько человек входит в штаб нашей команды – это тренеры, администраторы, врачи, массажисты, служба безопасности, пресс-служба, повар. Во главе пирамиды, разумеется, находится Станислав Черчесов.

С собой Черчесов в 2016 году привел десять человек. Все остальные работали здесь и раньше. Стаж сотрудников сборной России-2018 – от 1,5 до 24 лет. Самым опытным является Виктор Зинченко, входивший в штабы всех 12 главных тренеров в истории нашей национальной команды. Начиная от Павла Садырина.

Впрочем, обо всех по порядку. С вершины пирамиды до ее основания.

ТРЕНЕРСКАЯ КОМНАТА

Главный тренер

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

54 года. В сборной – с августа-2016.

Роль главного тренера в этой сборной чрезвычайно велика. Без него не решается ни один ключевой вопрос. Он обладает высочайшим авторитетом, харизмой и пользуется огромным уважением у подчиненных.

Тренер

Мирослав РОМАЩЕНКО

44 года. В сборной – с августа 2016 г.

Вторым тренером в командах Станислава Черчесова работает с 2010 года, когда два бывших спартаковца начали сотрудничать в сочинской «Жемчужине». Отвечает за тактику и разбор соперников, а также за подбор видеоматериала для теории.

Тренер вратарей

Гинтарас СТАУЧЕ

48 лет. В сборной – с августа 2016 г.

В 80 - 90-х великолепно защищал ворота «Спартака». Хорошо говорит на пяти языках: литовском, русском, немецком, сербском и турецком. Следит за всеми футбольными новинками. Например, такой: все вратари сборной России регулярно проводят занятия в стробоскопических очках, которые улучшают реакцию.

Тренер по физподготовке

Паулино ГРАНЕРО

48 лет. В сборной – с 2015 г.

До приезда в Россию испанец трудился в футбольных клубах «Альмерия», «Малага» и «Бетис», а также в женской сборной Испании по хоккею на траве. В 2009 году стал тренером по физподготовке ПФК ЦСКА. Хорошо знает русский язык и помогает, когда нужно, с переводом Марио Фернандесу.

Тренер по физподготовке

Владимир ПАНИКОВ

48 лет. В сборной – с августа 2016 г.

12 лет работал в «Спартаке» сначала массажистом, потом специалистом по реабилитации травмированных, физиотерапевтом, тренером по физподготовке. Старался собирать специальную литературу и переводил ее на русский. В штабах Черчесова всегда являлся важнейшей фигурой – еще со времен «Жемчужины».

Специалист по научно-методическому обеспечению

Евгений КАЛИНИН

36 лет. В сборной – с 2017 г.

Основное направление работы Евгения – контроль и оценка переносимости игроками тренировочных и соревновательных нагрузок. Контроль осуществляется путем выполнения различных тестов, сопоставления запланированных и реальных нагрузок.

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Главный врач

Эдуард БЕЗУГЛОВ

36 лет. В сборной – с 2012 г.

Председатель медицинского комитета РФС. За ним решающее слово в лечении травм и определении сроков реабилитации. Находится в контакте с прессой, отчитывается о визитах допинг-офицеров. Автор нескольких книг про здоровый образ жизни. Финишер 15 марафонов.

Врач

Эдуард ЦГОЕВ

59 лет. В сборной – с августа 2016 г.

В командах Черчесова – с 2012 года. В качестве врача стал чемпионом России-1995 с «Аланией». Мастер спорта по стрельбе из лука.

Врач

Михаил БУТОВСКИЙ

37 лет. В сборной – с 2014 г.

Врач-анестезиолог-реаниматолог по первому образованию. Кандидат медицинских наук. Параллельно работает в ПФК ЦСКА. Считается сильным специалистом по спортивной фармакологии.

Массажист

Андрей ПРОНЧЕВ

41 год. В сборной – с мая 2005 г.

С 2009 года совмещает работу в сборной и «Спартаке». Именно он выбегает на поле вместе с врачом. До этого много лет трудился в национальной команде России по прыжкам на батуте.

Массажист

Рунис БУРХАНОВ

41 год. В сборной – с августа 2016 г.

Мануальный терапевт, окончил Первый МГМУ имени И.М. Сеченова. Параллельно работает в столичном «Динамо».

Массажист

Сергей СЕМАКИН

42 года. В сборной – с августа 2016 г.

Имеет диплом психолога Мордовского государственного университета. Работал в «Мордовии» и «Спартаке», сейчас трудится в «Локомотиве», с которым выиграл чемпионат России-2017/18.

Массажист

Николай ЛАРИН

60 лет. В сборной – с 1996 г.

Самый опытный в команде массажистов. Успел поработать со сборными РСФСР по водным лыжам и конькобежному спорту, а также в «Локомотиве» и «Спартаке» золотого периода. С 2004 года трудится в «Динамо». Имеет опыт сотрудничества с Олегом Романцевым и Георгием Ярцевым.

Физиотерапевт

Серхио Габриэль ДЕ САН МАРТИН

46 лет. В сборной – с августа 2016 г.

Первым российским клубом аргентинца было «Динамо», куда его пригласил Дан Петреску. До этого работал с теннисистами и футбольной сборной Гаити. Хорошо говорит по-русски. Специализация – реабилитация травмированных игроков.

НА ХОЗЯЙСТВЕ

Менеджер

Евгений САВИН

32 года. В сборной – с 2007 г.

В национальной команде Евгений начал работать в 20-летнем возрасте, когда его позвал Гус Хиддинк. Тогда Савин учился на четвертом курсе МГИМО. Ключевая фигура по организации жизнедеятельности сборной. Отвечает за подбор баз, отелей, логистику, взаимоотношения со спонсорами и многое другое.

Старший администратор

Сергей КУЛИЧЕНКО

40 лет. В сборной – с июня 2012 г.

Бывший профессиональный футболист. Выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Крылья Советов», нижегородский «Локомотив», «Факел» и бельгийский «Мехелен». С 2011 года – начальник национальных сборных команд России по футболу при ФГБУ ЦСП Минспорта РФ.

Администратор

Виктор ЗИНЧЕНКО

65 лет. В сборной – с 1994 г.

Старожил сборной России, в которой трудится без перерыва 24 года! Главные тренеры менялись (Черчесов – 13-й по счету, если отдельно учитывать два прихода Романцева), а Зинченко оставался своеобразной связью поколений. С почетным президентом РФС Вячеславом Колосковым знаком с 1970-х. Имеет два диплома о высшем образовании – МАДИ и Московского госуниверситета природообустройства. В команде отвечает за экипировку.

Администратор

Сергей ГРИГОРЬЕВ

49 лет. В сборной – с мая 2012 г.

Окончил Московский медицинский стоматологический институт имени Семашко. Обладает отличным чувством юмора. Администраторам оно жизненно необходимо.

Администратор

Александр СТАРЫХ

28 лет. В сборной – с 2016 г.

До 2010 года профессионально играл в футбол. Успел окончить сразу два ведущих спортивных вуза – РГУФК и Национальный госуниверситет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

Администратор

Евгений СКОРОДУМОВ

30 лет. В сборной – с августа 2016 г.

Успел поиграть в футбол, поработать тренером ДЮСШ и администратором молодежных команд.

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА

Старший офицер безопасности

Дмитрий ВИНОГРАДОВ

48 лет. В сборной – с 2013 г.

Свободно разговаривает на английском и португальском. Долгое время трудился в «Спартаке», сейчас работает в «Локомотиве».

Офицер безопасности

Максим ДЕРЯГИН

43 года. В сборной – с августа 2012 г.

Был приглашен в национальную команду при Капелло. Имеет высшее юридическое образование. Немногословен, как и большинство его коллег.

Офицер безопасности

Михаил ПАВЛОВ

51 год. В сборной – с 2005 г.

Окончил Иркутское высшее военное авиационное училище. Рассказывают, Сергей Овчинников любил шутить, что с Павловым он летать не боится: «Если что, Михаил за штурвал сядет и поведет самолет». Начал работать со сборной России еще при Хиддинке.

СВЯЗЬ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Пресс-атташе

Игорь ВЛАДИМИРОВ

45 лет. В сборной – с сентября 2015 г.

В системе РФС трудится с 2006 года. Большой опыт работы в молодежной сборной. Досконально знает, как устроена вертикаль национальных команд всех возрастов. Выстроил профессиональные, конструктивные отношения со СМИ как в РФС, так и в сборной.

Сотрудник пресс-службы

Иван ГЕНЬКЕНЕВ

37 лет. В сборной – с 2014 г.

Отвечает за соцсети РФС. Частенько журналисты, приходя на тренировки, шутят: «Все главные новости мы уже передали благодаря твиттеру сборной России». В своей работе любит покреативить.

Фотограф

Константин РЫБИН

47 лет. В сборной – с 2005 г.

Многолетний сотрудник сборной. Те издания, которые не имеют возможности посылать собственных снимающих корреспондентов на сборы и матчи, с удовольствием используют его снимки, подписывая: «Фото Константина Рыбина/РФС».

Видеооператор

Вадим АРХИДЬЯКОНСКИХ

38 лет. В сборной – с августа 2012 г.

Работал видеооператором в ФК «Москва» и ПФК ЦСКА. С 2010 года является начальником отдела научно-методического обеспечения сборных России, отвечает за весь видеоматериал национальных команд всех возрастов.

СЕРИАЛ «КУХНЯ»

Шеф-повар

Вячеслав МУЛЬЧЕНКО

34 года. В сборной – с 2012 г.

Появился в сборной при Капелло. На чемпионате мира в Бразилии было два повара: Вячеслав и итальянец, который готовил исключительно пасту. Сейчас Мульченко работает в «Спартаке» и в национальной команде. Его задачи – формирование меню, контроль поваров отелей. Сопровождает команду на всех сборах и гостевых матчах.