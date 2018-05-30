Эту статью можно было написать вообще без матча, основываясь лишь на том, что обозначил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в стартовом протоколе товарищеского… простите, «контрольного» матча сборной России с Австрией.

С чистого листа?

Наш рулевой расписался в своей полной некомпетентности за предыдущие два года. Он изменил своей привычной схеме – сыграл 4-1-4-1 вместо 5-3-2. При этом Станислав Саламович оставил себе лазейку с Юрием Жирковым, опускающимся на позицию левого защитника, если надо. И ни вон то, и ни вон чё, как любит говорить один знакомых. При этом ни один из защитников не привык играть в два центральных, а Федор Кудряшов при возвращении Жиркова и вовсе не знал, куда деваться.

Не понятно, сколько в команде опорников: то ли два (Зобнин и Кузяев), то ли один Зобнин, то ли вообще ни одного (что скорее всего). Чистых опорников – вообще нет. Оба футболиста из основы на игру с Австрией, которые предполагались на роль опорника, в своихклубах скорее затыкают дыры, чем играют опорников. Снова – и ни вон то, и ни вон чё.

Почему еще Черчесов расписался в своей некомпетентности? Потому что на поле вышел Игнашевич – 38-летний футболист, который в 2002 году вообще выходил на поле в чемпионате России против того же Черчесова. Напомним, его вызвали в сборную последним – вместо выбывшего из-за травмы Камболова. Почему место в основе занял не Нойштедтен, не Кутепов, не Семенов? Потому что Черчесов признал, что на протяжении двух лет подряд он был неправ. Игнашевич, кстати, доиграл до самого конца матча.

Вы только представьте: средний возраст сборной России в ее основном составе на игру с Австрией составил 29,5 лет. Спасибо, что в команде оказался 22-летний Головин, 24-летний Зобнин и 25-летний Кузяев. Без них мы бы вообще шагнули далеко за тридцатку.

На протяжении всего первого тайма создавалось такое впечатление, что на поле играют 11 совершенно чужих друг другу людей: никаких наигранных схем, никаких наработок, никаких идей – игра по ситуации.

Посмотрите на центр поля сборной России, если предположить, что Жирков с Самедовым играют на флангах: Кузяев, Головин, Зобнин – три футболиста из трех разных клубов – никаких клубных связей, наигранных комбинаций и взаимопонимания. Ноль.

Заметили еще один момент? Ни одного человека в старте из состава действующего чемпиона России! «Локомотив» стал сильнейшим, а в основе на контрольную игру – никого!

Думаете в перерыве Станислав Саламович сделал замены? Вы не угадали! На второй тайм вышел ровным счетом тот же состав, при котором мяч до Федора Смолова вообще не доходил. В составе, при котором в первом тайме товарищеского матча мы умудрились получить две желтые карточки. Игра устраивала тренера?

Бессилие

Стоит ли удивляться тому, что еще на 28-й минуте мы пропустили гол. Пропустили, извините за тавтологию, при полном попустительстве левого фланга защиты, центральных защитников, опорной зоны… Марко Арнаутович без особых проблем прошел по правому флагу атаки, ворвался в штрафную сборной России и прострелил в центр. Там за мяч боролись друг с другом два игрока сборной… Австрии. Вы представляете! Ни одного соперника из России. В итоге первым на мяче оказался АлессандоШепф, который неотразимо пробил в верхний угол ворот – 1:0!

На все это грустно из под козырька своей черной кепки с трибуны взирал главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Остается надеяться, что португалец приехал в Инсбрук не ради Головина, а ради Арнаутовича, или в крайнем случай, в качестве эксперта телеканала Russia Today, на который н будет работать во время чемпионата мира по футболу.

Что может быть хуже? Где-то на 58-й минуте мы все вспомнили, что сборная Австрии все это время играла без своего лучшего футболиста – Давида Алаба, который оценивается экспортами в 50 млн евро – почти треть от рыночной стоимости всего состава сборной России. У нас же на поле появились Алан Дзагоев, Антон Миранчук, Денис Черышев, Смольников, Дзюба, второй Миранчук… Ничего не изменилось. И как-то не верится, что Джикия с Васиным и Кокорин много что изменили бы.

Видим только плохое? Постараемся найти что-то положительное в игре сборной России… Смолов всегда готов воспользоваться моментом, если уж ему его создадут. Акинфеев хорош, иначе было бы 0:3. Фернандес даже в схеме с четырьмя защитниками играет неплохо. Еще? Что-то не заметили.

Оправдания? игра под нагрузкой… Эксперимент… Проба пера… Все это – оправдания в пользу бедных. Россия провалила первый контрольный матч перед ЧМ-2018, и дело даже не в результате, а в том, что мы увидели на поле… Вернее – не увидели. Пойдем, посыплем голову пеплом что ли? Остается надеяться, что организация чемпионата не подкачает.

Товарищеский матч

Австрия – Россия 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Шопф.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Жуль (Ильзанкер, 80), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Кайнц (Шлагер, 72), Шопф (Алаба, 58), Арнаутович (Алар, 83), Шауб (Бургшталлер, 46).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес (Смольников, 68), Кудряшов, Жирков (Черышев, 64), Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Миранчук, 76), Зобнин, Самедов (Миранчук, 63), Смолов (Дзюба, 72).

Предупреждения: Смолов (32), Гранат (42).