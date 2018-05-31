«Лобановского им на скамейку». Что говорят о поражении сборной России от Австрии
«Советский спорт» собрал самые яркие комментарии после товарищеского матча между сборными России и Австрии.
Россияне проиграли австрийцам (0:1) в контрольном матче и не оставили ни одного положительного комментария после своей игры.
Ужасно— Константин Генич (@GenichK) 30 мая 2018 г.
Коротко и ясно высказался Константин Генич, а, главное, по делу. Его коллеги провели более глубокий анализ.
Хорошо разыграли! Сразу видно: готовятся к ЧМ!— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 30 мая 2018 г.
А. Стоп.
Да уж... Из этих 23 человек ...цать тоже можно было бы отцепить. С Турцией нужно что-то принципиально другое по составу. У того сочетания игроков, которое вышло в старте, перспектив не вижу. Время, конечно, ещё есть, но мало.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 мая 2018 г.
Первый тайм - повод порадоваться, что две недели еще есть. Правда тут же позвонил стоматолог: «завтра не могу тебя принять, извини». Похожая чем-то радость...— Розанов Юрий (@RozanovYury) 30 мая 2018 г.
Насчет Эллы не знаю, а вот кое-кому уже, кажется, поздновато... pic.twitter.com/WEDQg2bhMT— Василий Уткин (@radioutkin) 30 мая 2018 г.
По ходу подготовку к ЧМ в контрольных встречах сборная России точно смогла великолепно проверить одного игрока - Игоря Акинфеева!))) В каждом матче проверяют по несколько раз!)— Роман Гутцайт (@guttsait) 30 мая 2018 г.
После такого матча вообще ничего писать не хочется #АвстрияРоссия— Александр Неценко (@netsenko) 30 мая 2018 г.
Спортсмены (не футболисты) не могли не прокомментировать игру сборной России. Больше всех «бомбило» Евгения Кафельникова.
Вот что я думаю....!! Более беспомощного поколения спотсменов в игровых видах спорта на уровне сборной как сейчас,я не припомню.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.
Щас бы Лобановского им на скамейку тренера,сразу бы забегали— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.
Удручает то, что Черчесов полкоманды поменял, а ничего не изменилось. 😐 #АвстрияРоссия— Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 30 мая 2018 г.
Буду до последнего ждать комбинации, хоть одну. Верю что должна быть тренерская работа, кроме замен. #АвстрияРоссия— Олег Иванович (@ORomancev) 30 мая 2018 г.
Австрия-Россия 60мин ...в одном уверен -Денисов в сборной нужен ....— Владислав Радимов (@radimov02) 30 мая 2018 г.
Ну и конечно, в стороне не могли остаться болельщики, журналисты и просто любители российского спорта.
Если не ошибаюсь, из хозяев ЧМ только сборная ЮАР не выходила из группы. Не дадим скучать африканцам, составим пару? #АвстрияРоссия— Денис Цаплинд (@tsaplind) 30 мая 2018 г.
Все идёт по плану:— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 30 мая 2018 г.
Высокие нагрузки плюс горный воздух 👉🏻 За тайм с Австрией ни одного момента, но к плей-офф выйдем на пик формы ☝🏻 pic.twitter.com/4P11PCkTOi
Кариус извиняется за игру сборной России pic.twitter.com/DqTWGHsSGG— Руслан Абушкин (@abushkin) 30 мая 2018 г.
Зашла по хештегу #АвстрияРоссия, читаю твит и ответы на него:— Челюсть на ножках|Не ваш фанат, но (@JawOnLegs) 30 мая 2018 г.
— Наши какого цвета?
— Без понятия, я за красных болею, они вроде забивают
— Ааа, ну хорошо тогда
Хпхаха, короче, завязывайте с футболом в России, тут вообще всё печально
Словил флэшбеки pic.twitter.com/fsuyBEpKx0— #ВГИК (@vgikofficial) 30 мая 2018 г.
Смотрю игру с Австрией. Вот вы все ругаете Черчесова, а он же настоящий красавчик - смог сохранить неповторимый почерк и знаменитый стиль российской сборной! 🇷🇺⚽️👍🏻 #АвстрияРоссия pic.twitter.com/lXD0yt4WwU— Дима (@teremsk) 30 мая 2018 г.
Ну, и ладно! Не корову же проиграли...😉 #АвстрияРоссия #верювкоманду— ALEX ISK CSKA© (@crazyAlex1978) 30 мая 2018 г.