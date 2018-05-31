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Россияне проиграли австрийцам (0:1) в контрольном матче и не оставили ни одного положительного комментария после своей игры.

Коротко и ясно высказался Константин Генич, а, главное, по делу. Его коллеги провели более глубокий анализ.

Спортсмены (не футболисты) не могли не прокомментировать игру сборной России. Больше всех «бомбило» Евгения Кафельникова.

Ну и конечно, в стороне не могли остаться болельщики, журналисты и просто любители российского спорта.

 

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