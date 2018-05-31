«Советский спорт» собрал самые яркие комментарии после товарищеского матча между сборными России и Австрии.

Россияне проиграли австрийцам (0:1) в контрольном матче и не оставили ни одного положительного комментария после своей игры.

Ужасно — Константин Генич (@GenichK) 30 мая 2018 г.

Коротко и ясно высказался Константин Генич, а, главное, по делу. Его коллеги провели более глубокий анализ.

Хорошо разыграли! Сразу видно: готовятся к ЧМ!

А. Стоп. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 30 мая 2018 г.

Да уж... Из этих 23 человек ...цать тоже можно было бы отцепить. С Турцией нужно что-то принципиально другое по составу. У того сочетания игроков, которое вышло в старте, перспектив не вижу. Время, конечно, ещё есть, но мало. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 мая 2018 г.

Первый тайм - повод порадоваться, что две недели еще есть. Правда тут же позвонил стоматолог: «завтра не могу тебя принять, извини». Похожая чем-то радость... — Розанов Юрий (@RozanovYury) 30 мая 2018 г.

Насчет Эллы не знаю, а вот кое-кому уже, кажется, поздновато... pic.twitter.com/WEDQg2bhMT — Василий Уткин (@radioutkin) 30 мая 2018 г.

По ходу подготовку к ЧМ в контрольных встречах сборная России точно смогла великолепно проверить одного игрока - Игоря Акинфеева!))) В каждом матче проверяют по несколько раз!) — Роман Гутцайт (@guttsait) 30 мая 2018 г.

После такого матча вообще ничего писать не хочется #АвстрияРоссия — Александр Неценко (@netsenko) 30 мая 2018 г.

Спортсмены (не футболисты) не могли не прокомментировать игру сборной России. Больше всех «бомбило» Евгения Кафельникова.

Вот что я думаю....!! Более беспомощного поколения спотсменов в игровых видах спорта на уровне сборной как сейчас,я не припомню. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.

Щас бы Лобановского им на скамейку тренера,сразу бы забегали — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.

Удручает то, что Черчесов полкоманды поменял, а ничего не изменилось. 😐 #АвстрияРоссия — Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 30 мая 2018 г.

Буду до последнего ждать комбинации, хоть одну. Верю что должна быть тренерская работа, кроме замен. #АвстрияРоссия — Олег Иванович (@ORomancev) 30 мая 2018 г.

Австрия-Россия 60мин ...в одном уверен -Денисов в сборной нужен .... — Владислав Радимов (@radimov02) 30 мая 2018 г.

Ну и конечно, в стороне не могли остаться болельщики, журналисты и просто любители российского спорта.

Если не ошибаюсь, из хозяев ЧМ только сборная ЮАР не выходила из группы. Не дадим скучать африканцам, составим пару? #АвстрияРоссия — Денис Цаплинд (@tsaplind) 30 мая 2018 г.

Все идёт по плану:

Высокие нагрузки плюс горный воздух 👉🏻 За тайм с Австрией ни одного момента, но к плей-офф выйдем на пик формы ☝🏻 pic.twitter.com/4P11PCkTOi — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 30 мая 2018 г.

Кариус извиняется за игру сборной России pic.twitter.com/DqTWGHsSGG — Руслан Абушкин (@abushkin) 30 мая 2018 г.

Зашла по хештегу #АвстрияРоссия, читаю твит и ответы на него:

— Наши какого цвета?

— Без понятия, я за красных болею, они вроде забивают

— Ааа, ну хорошо тогда

Хпхаха, короче, завязывайте с футболом в России, тут вообще всё печально — Челюсть на ножках|Не ваш фанат, но (@JawOnLegs) 30 мая 2018 г.