Мы в одном ресторане на Шаболовке создали некий клуб болельщиков сборной России. Я там комментирую матчи нашей сборной, но вчера, чтобы вместе посмотреть игру с Австрией, никто не пришел.

Теперь об игре. Давайте посмотрим на состав. Выставили всех сильнейших, других футболистов у нас нет. Ну можно, допустим, Рауша выпустить вместо кого-то в защите, Дзагоева с первых минут, а не на замену, или Дзюбу вместо Смолова. Но нет никакого рисунка игры. И самое главное, что я давно понял: от этой команды ждать какого-то искрометного футбола не следует. Ждать того, что на поле будет хорошее взаимодействие, что это взаимодействие будет складываться в какую-то осмысленную игру. Сложно наиграть такие связи, наладить взаимодействие за 15-20 дней. Такое можно наработать за небольшой срок, если в распоряжении тренера большие мастера. Но это не про нашу сборную.

Вчера я увидел совершенно безликий футбол, футболисты не понимают, как они должны играть, как они должны атаковать. Я только увидел безобразную игру в защите Граната, когда он обхватил руками футболиста сборной Австрии. За это безусловно надо удалять, но матч был контрольный и арбитр пожалел Граната.

Я видел, как Смолов постоянно оказывался один против четырех защитников, к нему на помощь прибегал только Головин. Никакой атаки не увидел я вчера в исполнении нашей сборной.

Но самое главное я увидел совершенно средних по своим возможностям футболистов. От этой команды веет безысходностью. Хорошо, опять выручил Акинфеев в одном эпизоде. В пропущенном мяче он совершенно не виноват.

И еще одну вещь я увидел: не было от игроков такой отдачи, какую мы видели на последнем чемпионате Европы от сборной Исландии. Они вышли в плей-офф, там проиграли, но отдали все, поэтому в Рейкьявике команду встречала почти вся страна.

5 июня наша сборная сыграет последний контрольный матч с Турцией в Москве. Я опять поеду в этот ресторан на встречу с болельщиками, но почему-то уверен, что, учитывая игру с Австрией, болельщики вновь не придут. Накануне чемпионата мира возникает такое ощущение, что мы лишние на этом празднике.

Хочу верить, что в игроках проснется что-то такое, они вспомнят что они русские, а русские всегда были способны на подвиг. Кто-то скажет, что подвиг возможен только на войне, но футбол это и есть маленькая война. Жду в матче с Турцией другой отдачи и другой игры.